REVIEW | LEGO Marvel Avengers: Strange Tails: La esencia de Marvel y LEGO en su mejor versión

Hawkeye (voiced by Troy Baker), Tigra (voiced by Cat Taber), and Black Panther (voiced by James Mathis III) in LEGO MARVEL AVENGERS: STRANGE TAILS.

La colaboración de Marvel y LEGO está lejos de ser nueva. Desde juguetes hasta videojuegos, las dos marcas han entendido todo lo que tiene para dar una colaboración que preste el tono humorístico de la empresa lúdica con los famosos personajes de la casa de las ideas. A su vez, Marvel está en pleno momento de reinvención donde el MCU cada vez pareciera centrarse más en sus tanques y dejar de lado las producciones de Disney+ que supieron ser el pilar del servicio de suscripción. En este contexto, LEGO Marvel Avengers: Strange Tails viene a proponer aire fresco, algo que no se ha hecho aún con estos personajes y a innovar en varios aspectos que detallaremos en esta nota.

Lo primero que podemos decir de esta miniserie es que es un total acierto de parte de un Marvel que cada vez que se aleja del MCU parecería hacer las cosas bien. La libertad creativa paga mucho frente a un universo que tiene cientos de contratos previos y posteriores a lo que se está haciendo.

Meryet (voiced by Alia Shawkat) in LEGO MARVEL AVENGERS: STRANGE TAILS.

LEGO Marvel Avengers: Strange Tails es una vieja serialización de cómics de Marvel donde se han desarrollado varios personajes relacionados a la hechicería, por ejemplo, o al misticismo. En este caso, donde se hace un juego de palabras para barajar la comedia dentro de este concepto (por el componente LEGO) nos encontramos en una historia protagonizada por Hawkeye donde tendrá que enfrentarse a un personaje que tiene la capacidad de controlar la mente de otras personas.

Sin decir mucho más para no caer en spoilers, esta historia tiene un poco de todo: metáforas a la vida real, batallas super heroicas, chistes, seriedad, villanos y antihéroes. Son dos episodios de poco más de 20 minutos que se terminan asemejando mucho más a una película corta por la estructura de sus actos. En este apartado es donde más cumple: no hay tiempo de sobra, es conciso, el mensaje se mezcla con lo entretenido y el tiempo vuela. Teniendo en cuenta que esto está orientado más a chicos que a adultos, el objetivo está logrado.

(Left): Hawkeye (voiced by Troy Baker) in LEGO MARVEL AVENGERS: STRANGE TAILS.

A la par de series recientes como Marvel Zombies o Eyes of Wakanda, aunque con un estilo diferente por los LEGO, la animación es de un alto nivel. La creación del departamento Marvel Animation para tratar específicamente producciones de este calibre me entusiasma y me genera expectativa sobre próximas temporadas de series con estilos marcados como X-Men ‘97 o Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Si el crecimiento entre What If… y Marvel Zombies fue tan exponencial, lo que pueden hacer con aquellas series puede sorprender también.

El elenco, con muchas voces que no son las mismas que solemos escuchar de estos personajes, está muy bien logrado y genera una química variada muy buena. Ver tanta interacción entre Hawkeye y Black Panther, por ejemplo, o la lucha entre Magneto y Iron Man son cosas que no hemos podido disfrutar mucho en el cine y recién ahora se empiezan a dar.

Magneto (voiced by Jason Alexander) in LEGO MARVEL AVENGERS: STRANGE TAILS.

Con eso quiero detenerme un poco también: las posibilidades que le da a Marvel tener todo el abanico de sus personajes es inmensa. Desde los X-Men hasta Los Cuatro Fantásticos, se nota muchísimo que estamos ante un universo mucho más vivo lleno de posibilidades que antes no estaban. Entiendo que Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars cerrarán al MCU como lo conocemos, pero producciones como LEGO Marvel Avengers: Strange Tails nos dan la pauta de lo que puede hacer Marvel con libertad creativa otra vez.

Mención especial para el guión y la idea detrás de esta historia: con una linda metáfora sobre la fama, obliga a reflexionar sobre el uso de las redes sociales y la importancia de tener o no likes. Problemas que mi generación no tuvo cuando yo tenía 8 años pero que seguramente tendrán que hablar los padres de hoy en día con niños de esas edades. Es una serie que logra transmitir con claridad ese mensaje, y eso es muy valorable.

Meryet (voiced by Alia Shawkat) in LEGO MARVEL AVENGERS: STRANGE TAILS.

LEGO Marvel Avengers: Strange Tails es una de esas producciones que revalorizan a Disney+. No solo Marvel, sino más bien cada una de las aristas que Disney maneja (Star Wars, Princesas, por ejemplo) deberían aprender de producciones de este estilo. Concisas, cortas, diferentes. Apuestas. Las apuestas salen bien o mal, pero siempre se valoran. Ir a la segura siempre termina desgastando al espectador.

Dudo que sea la última colaboración de LEGO con Marvel, y ojalá que las próximas que lleguen estén a la altura. Por el momento, tocará esperar a Wonder Man (en enero) y la segunda temporada de Daredevil: Born Again, que parecerían ser las próximas dos producciones de Marvel previo al gran estreno del 2026: Avengers Doomsday.

8 Una apuesta exitosa LEGO Marvel Avengers: Strange Tails es un gran vistazo a lo que Marvel puede hacer si no tiene las presiones de su propio universo. Ojalá haya más de esto a futuro. Disponible en Disney