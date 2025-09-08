Senior Gaming se coronó campeón de la cuarta Copa Movistar Fibra de Counter-Strike 2

Copa Movistar Fibra

La Copa Movistar Fibra cerró su cuarta edición con más de 120 equipos inscriptos y una final presencial que llevó la acción al corazón de la gaming office de 9z en la Globant Tower. El torneo, abierto a toda la comunidad, volvió a poner en escena al Counter-Strike 2 como protagonista del competitivo amateur en Argentina.

El formato fue de doble eliminación, con un bracket superior y otro inferior, lo que dio a los equipos la posibilidad de pelear por el título incluso después de una derrota inicial. La definición enfrentó a Zingaro Gaming y Senior Gaming, dos equipos que mostraron gran nivel y mucha historia detrás de su recorrido en el torneo.

Copa Movistar Fibra

El conjunto misionero Zingaro Gaming —con Hermetica, Kiritox, leyen, alez1n y bendecido— viajó en auto desde Misiones para vivir la experiencia presencial. Enfrente estuvo Senior Gaming, con And1, TISAN, hologram4, Uva y KOREATON, que terminó imponiéndose en una final intensa y muy disputada para quedarse con el título.

El premio para los campeones incluyó cinco smartphones Nubia Neo 3 y, para el MVP de la gran final, una Moto Hero HUNK 160R, un reconocimiento que elevó aún más el valor de la competencia.

“La Copa Movistar Fibra volvió a demostrar la fuerza y el talento que hay en Argentina. Con cada edición el nivel sube y deja en claro el presente y futuro del gaming competitivo en el país”, expresó Martín Santagati, jefe de Patrocinios y Eventos de Movistar.

Copa Movistar Fibra

Con este torneo, Movistar reafirma su apuesta por la escena amateur de los esports en Argentina, consolidando a la Copa Movistar Fibra como un espacio de desarrollo y vitrina para nuevos talentos.