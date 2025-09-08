Malditos Nerds

Senior Gaming se coronó campeón de la cuarta Copa Movistar Fibra de Counter-Strike 2

Más de 120 equipos participaron en la cuarta Copa Movistar Fibra de CS2, que coronó a Senior Gaming tras una final presencial en la Globant Tower

Por Redacción Malditos Nerds

Copa Movistar Fibra
Copa Movistar Fibra

La Copa Movistar Fibra cerró su cuarta edición con más de 120 equipos inscriptos y una final presencial que llevó la acción al corazón de la gaming office de 9z en la Globant Tower. El torneo, abierto a toda la comunidad, volvió a poner en escena al Counter-Strike 2 como protagonista del competitivo amateur en Argentina.

El formato fue de doble eliminación, con un bracket superior y otro inferior, lo que dio a los equipos la posibilidad de pelear por el título incluso después de una derrota inicial. La definición enfrentó a Zingaro Gaming y Senior Gaming, dos equipos que mostraron gran nivel y mucha historia detrás de su recorrido en el torneo.

Copa Movistar Fibra
Copa Movistar Fibra

El conjunto misionero Zingaro Gaming —con Hermetica, Kiritox, leyen, alez1n y bendecido— viajó en auto desde Misiones para vivir la experiencia presencial. Enfrente estuvo Senior Gaming, con And1, TISAN, hologram4, Uva y KOREATON, que terminó imponiéndose en una final intensa y muy disputada para quedarse con el título.

El premio para los campeones incluyó cinco smartphones Nubia Neo 3 y, para el MVP de la gran final, una Moto Hero HUNK 160R, un reconocimiento que elevó aún más el valor de la competencia.

La Copa Movistar Fibra volvió a demostrar la fuerza y el talento que hay en Argentina. Con cada edición el nivel sube y deja en claro el presente y futuro del gaming competitivo en el país”, expresó Martín Santagati, jefe de Patrocinios y Eventos de Movistar.

Copa Movistar Fibra
Copa Movistar Fibra

Con este torneo, Movistar reafirma su apuesta por la escena amateur de los esports en Argentina, consolidando a la Copa Movistar Fibra como un espacio de desarrollo y vitrina para nuevos talentos.

