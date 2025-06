Summer Game Fest 2025 - Scott Pilgrim EX hace una sorpresiva aparición en el evento de Geoff Keighley

-Summer Game Fest 2025: Scott Pilgrim EX

Uno de los momentos más llamativos del reciente Summer Game Fest 2025 fue la presentación de Scott Pilgrim EX, una secuela espiritual del querido Scott Pilgrim vs. the World: The Game, que vuelve con buena parte del equipo creativo original de la mano de Tribute Games.

El nuevo juego estará ambientado en las calles de Toronto, con Scott, Ramona y compañía enfrentándose a tres bandas rivales formadas por veganos, demonios y robots. La jugabilidad apunta al típico sistema de combate beat’em up donde nos basaremos en combos, objetos arrojadizos con la posibilidad de jugar en cooperativo con hasta cuatro jugadores.

El proyecto reúne nuevamente al artista Paul Robertson y la banda Anamanaguchi, quienes se encargaron del pixel art y la música del primer juego. Bryan Lee O’Malley y Ben David Grabinski colaborarán con una nueva historia original que expandirá el universo del cómic y de la serie de Netflix.

Para quienes no conozcan la franquicia, Scott Pilgrim es una serie de novelas gráficas creada por el ya mencionado Bryan Lee O’Malley que combina comedia romántica con acción surrealista y referencias constantes a la cultura pop. Publicada entre 2004 y 2010 en seis volúmenes, la historia sigue a Scott, un joven de 23 años que vive en Toronto y toca el bajo en una banda llamada Sex Bob-omb. Todo cambia cuando se enamora de Ramona Flowers, una misteriosa chica estadounidense con un pasado lleno de exnovios malvados a los que Scott debe enfrentar y derrotar para poder estar con ella. La obra mezcla situaciones cotidianas con elementos sobrenaturales como batallas con poderes, bolsos que abren portales y peleas al estilo de videojuegos.

El estilo de la serie, influenciado por el manga pero con identidad propia, destaca por su narrativa, humor autorreferencial y ambientación urbana realista, con localizaciones reconocibles de Toronto. Las referencias musicales y gamer son una constante: desde los nombres de personajes inspirados en figuras del indie canadiense, hasta grupos ficticios que remiten a títulos clásicos de Nintendo y PlayStation. Este enfoque único hizo que Scott Pilgrim sea considerada como una obra de culto.

Por su parte, Scott Pilgrim EX tiene previsto su lanzamiento para 2026 y llegará a PC y consolas, de la mano del mismo equipo que nos sorprendió con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.