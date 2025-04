REVIEW | The Last Of Us - Temporada 2 - Episodio 2: El último de nosotros

The Last of Us - Temporada 2 - Episodio 2

Episodio 2: El último de nosotros

Cada medio tiene su lenguaje. No es lo mismo hablar de historietas que de películas, ni comparar videojuegos con obras teatrales. La forma de enviar un mensaje hacia el espectador siempre cambia radicalmente en pos de cómo podemos interpretar lo que queremos decir de la mejor manera. En series de televisión, hay un efecto muy claro que sólo sucede cuando un episodio es realmente bueno: el colectivo de emociones. Gritarle a la pantalla, quedar mudo porque tu garganta se cerró, llorar hasta más no poder y sentir la euforia llegar desde adentro del pecho no son sentimientos que sean fáciles de ubicar en un corto lapso de tiempo de aproximadamente una hora; y sabes que cuando sucede, es porque funcionó. Eso representa para mí “Through The Valley”, el segundo episodio de la segunda temporada de The Last Of Us; un antes y un después para quien esté viendo la serie de HBO.

Sí, es verdad. Escribo esto también con las ganas y el furor que tenía de hablarlo porque la sorpresa no es tan sorpresa para quienes apreciamos la obra de The Last of Us en su totalidad primero en videojuegos: ya sabíamos que esto pasaría y, más allá de ciertas diferencias, hay muchos puntos en común que replicaron la experiencia para quienes no han jugado los videojuegos. Quienes han visto el episodio saben de qué hablo; y quienes no, más allá de que esta es una nota sin spoilers, les recomiendo dejar todo lo que están haciendo y partir hacia ese viaje espectacular y lleno de adrenalina que es el último episodio de esta serie.

Narrativamente este episodio marca un antes y un después y es, en cierto punto, el inicio real de la segunda temporada. Lo que hemos visto hasta el momento, mientras nos mostraban algunas introducciones de ciertos personajes, parecía una consecuencia directa de la primera temporada y un nexo hacia lo que vendrá: el viaje personal tanto de Ellie como de Abby, sus motivaciones y sus contradicciones.

The Last of Us es, ante todo, la reflexión ante nuestra moral; la de cada uno, que es propia y que nadie puede quitarnos. Que nos representa frente a los demás y nos deja parados frente a la moral de los demás. Un ejercicio que termina empujando hacia la ética que tenemos como sociedad. En la primera temporada eso se veía reflejado en una misma decisión: ¿lo harías o no? ¿Te quedarías callado o hablarías? En el segundo juego -y esta segunda temporada- la discusión está entre el ego y las motivaciones: ¿pensaríamos igual si lo que sucede es en nuestra contra? ¿Nuestros principios cambian cuando de pronto nos vemos perjudicados por ellos? No busco hacer preguntas para intentar encontrar una respuesta: hay preguntas que merecen quedar en el aire, recorriendo los pasillos de la mente y buscando respuestas constantemente a lo largo del tiempo. No somos perfectos.

Ahora, no es fácil plantear todos estos dilemas en una serie y mucho menos en un episodio; pero por eso creo que principalmente hay dos grandes factores que hacen esto tan especial. En primer lugar, corresponde hablar de Craig Mazin, quien escribió el capítulo y a quien admiro mucho sobre todo por su capacidad de interpretar lo que The Last of Us tiene que decir como obra y saber cómo trasladarlo del videojuego a una serie televisiva. En segundo lugar, podemos mencionar las actuaciones pero, sobre todo, la de Bella Ramsey que con una simple sutileza nos puede decir mil cosas al mismo tiempo, algo necesario para plantear lo que había que plantear en este episodio.

El director de este episodio fue Mark Mylod, quien sólo dirigirá este episodio en esta temporada, y a quien conocemos por haber participado de varios episodios de Game of Thrones. Esa confianza de HBO en este autor se nota en la intención que había con esta propuesta: hacer un evento televisivo de una hora repleto de acción, sentimientos y revolución del status quo de los personajes. Todos están contra las cuerdas y lo que pasa en Jackson es comparable con lo que le pasa a los personajes que no están en el pueblo, dando la sensación de que literalmente todas las cartas están sobre la mesa. El objetivo del episodio está más que logrado y tiene muchísimos momentos memorables, algo que considero un acierto total del director.

Ahora, es cierto que si jugaste al videojuego la serie te plantea una incógnita muy fuerte de cara al resto de la temporada. La información que te provee el videojuego antes del suceso que adaptan en este episodio es casi nula, y el camino de ir descubriendo esa información es lo que termina de crear ese juego de motivaciones entre los personajes que hace más difícil discernir si estamos a favor de algunas acciones o de otras. En la serie tomaron un camino distinto, mucho más complicado y ofrecieron muchas más explicaciones de antemano; lo cual tuvo un efecto inmediato porque le dió mucho peso al evento que generaron en este episodio siendo tan solo el segundo de la temporada. Pero tendrá un efecto contrario más adelante: ¿cómo van a desarrollar el resto de la trama con tantas cosas ya explicadas? Será interesante ver el rumbo que deciden tomar y, entiendo a quienes por ahora sienten dudas respecto al cambio de narrativa respecto al videojuego, pero creo que será cuestión de ver qué cocinan para nosotros.

Más allá del sentido narrativo, para los espectadores este episodio también será un antes y un después. Este es el momento en el que The Last of Us decidió tomar vuelo propio y separarse también del videojuego, algo que ahora habían hecho con timidez. Cuando termine de emitirse esta adaptación tal vez podremos decir que resultó muy diferente al videojuego y habrá quienes les guste más una cosa o la otra; pero creo que estamos entrando a un terreno donde ya son dos interpretaciones diferentes de la obra y se pueden apreciar ambas sin necesidad de pensar tanto al respecto. Valoro muchísimo lo que The Last of Us le dio a mi vida como videojuego y también valoro el excelente episodio que fue Through The Valley, el cual veré muchas veces más y quedará en mi panteón de grandes episodios televisivos. Tengo muchas ganas de ver cómo sigue esta historia, aún cuando ya la conozco, y eso me parece un logro por todos lados.

10 Un antes y un después Un episodio espectacular, con un dinamismo que engancha a la pantalla, un aluvión de excelentes actuaciones y un guión que promete explotar en los próximos episodios. Quedará en la historia grande de las series de televisión. Disponible en Max