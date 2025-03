Brad Pitt podría volver a trabajar con el cineasta David Fincher en su próximo largometraje

Brad Pitt y Virginie Efira presentando el Cesar Award para David Fincher (REUTERS/Johanna Geron)

David Fincher es un cineasta reconocido por su estilo meticuloso y su habilidad para construir historias envolventes en una amplia variedad de géneros. A lo largo de su carrera, ha dirigido películas icónicas como El asesino (The Killer - 2023), Midhunter, Zodiaco (Zodiac - 2007), La red social (The Social Network - 2010), La chica del dragón tatuado (The Girl with the Dragon Tattoo - 2011) y Perdida (Gone Girl - 2014), consolidándose como uno de los realizadores más influyentes del cine moderno. Ahora, varios informes sugieren que el director está trabajando en un nuevo proyecto, y los rumores indican que podría contar con una estrella de la industria con la que ya ha colaborado en múltiples ocasiones.

Recientemente, varios informes indican que David Fincher podría reunirse con Brad Pitt para su próximo largometraje en Netflix, en el marco de su acuerdo con la plataforma, vigente hasta 2027. Aunque aún no hay confirmación oficial, los rumores sugieren que el proyecto en cuestión sería una secuela de una película que, en su versión original, no estuvo bajo la dirección de Fincher. Este dato ha generado especulación sobre cuál podría ser el título en desarrollo y cómo el cineasta podría imprimirle su característico estilo visual y narrativo.

De concretarse la noticia, este nuevo filme marcaría una nueva colaboración entre Fincher y Pitt, quienes han trabajado juntos en producciones que dejaron una huella en la historia del cine. Entre ellas se encuentran Se7en: Los siete pecados capitales (Seven - 1995), un thriller policial de alto impacto; El club de la pelea (Fight Club - 1999), una de las películas más influyentes de su época; y El curioso caso de Benjamin Button (The Curious Case of Benjamin Button - 2008), un drama con tintes fantásticos que le valió a Pitt una nominación al Oscar.

Seven / Se7En - 1995 (The Grosby Group)

Mientras se espera la confirmación de los rumores sobre su posible reunión con David Fincher, Brad Pitt regresará a la pantalla grande el próximo 26 de junio con F1, un drama de acción en el que interpretará a un piloto de Fórmula 1 bajo la dirección de Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick). En la película, dará vida a un corredor que fue siete veces campeón del mundo y que, tras su retiro, decide volver a las pistas para competir una vez más, asumiendo también el rol de mentor de un joven talento. Por su parte, Fincher estaría desarrollando una versión estadounidense de El juego del calamar (Squid Game), la exitosa producción surcoreana que relataba la historia de un grupo de personas endeudadas que se enfrentan en una serie de juegos letales con la esperanza de ganar una fortuna.