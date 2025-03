Poker Face: la serie de comedia lanza el primer avance de su segunda temporada y confirma su fecha de estreno

Poker Face es una serie de misterio semanal que sigue a la Charlie de Natasha Lyonne, que tiene una extraordinaria habilidad para determinar cuándo alguien está mintiendo. Sale a la carretera con su Plymouth Barracuda y en cada parada se encuentra con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver.

Natasha Lyonne ha construido una carrera destacada en cine y televisión, participando en franquicias icónicas como American Pie y Scary Movie 2, además de consolidarse en el ámbito televisivo con éxitos como Orange Is the New Black y Muñeca rusa (Russian Doll). Sin embargo, en esta ocasión, el foco está en Poker Face, la serie de comedia y misterio que se prepara para el estreno de su segunda temporada. Recientemente, se lanzó el primer avance de esta nueva entrega, dándonos un vistazo de lo que nos vamos a encontrar.

Poker Face debutó en 2023 bajo el liderazgo de Rian Johnson, conocido por su trabajo en Star Wars: Los últimos Jedi (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi - 2017) y Entre navajas y secretos (Knives Out - 2019). En cuanto a su trama, la historia sigue a Charlie Cale, una mujer con la asombrosa habilidad de detectar mentiras en cualquier conversación. Tras dejar su trabajo, Charlie comienza un viaje por Estados Unidos, donde rápidamente se da cuenta de que su talento único la coloca en el centro de intrincados casos de asesinato, haciendo de ella una pieza clave en la resolución de misterios.

El primer adelanto de la segunda temporada nos deja ver a Charlie en acción una vez más. Con su característico Plymouth Barracuda, la protagonista se embarca en una serie de nuevos misterios mientras se cruza con personajes extravagantes y situaciones inusuales. La trama promete llevarnos aún más lejos en su viaje de resolución de crímenes, donde cada episodio traerá un nuevo caso. Sobre lo que podemos esperar de la nueva entrega, Natasha Lyonne y Rian Johnson comentaron: “Charlie Cale vuelve a estar en fuga, y en la segunda temporada llevamos su viaje al siguiente nivel, un misterio de asesinato a la vez. Desde el béisbol de ligas menores hasta los grandes centros comerciales, desde funerarias hasta granjas de caimanes e incluso un show de talentos de primaria, Charlie navega su viaje existencial de resolución de crímenes con su ingenio seco, empatía humana y su habilidad característica para detectar mentiras de manera sobrenatural.”

Captura del tráiler oficial de Poker Face

Por otro lado, la nueva tanda de episodios contará con un gran elenco, que reúne a una gran cantidad de actores y actrices de renombre. Entre los más destacados se encuentran Adrienne C. Moore (Juror #2), Cynthia Erivo (Wicked), Taylor Schilling (Orange Is the New Black), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Awkwafina (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), B. J. Novak (The Office), Haley Joel Osment (Sexto sentido), John Cho (Star Trek), John Mulaney (Gato con botas: el último deseo) y Justin Theroux (The Leftovers).

La segunda temporada de Poker Face está programada para el próximo 8 de mayo.