DC expande su universo animado con nuevas series: My Adventures with Green Lantern, DC Super Powers y Starfire

Captura del tráiler oficial de Teen Titans Go! vs. Teen Titans

Con el liderazgo renovado de James Gunn y Peter Safran, DC Studios se encuentra construyendo su nuevo universo, con numerosas producciones en desarrollo. Entre ellos, uno de los más esperados es, sin duda, la nueva visión de Superman, que estará protagonizada por David Corenswet (conocido por Pearl, Tornados, The Politician). Esta nueva película tiene su estreno en cines programado para el 11 de julio de 2025. Además, en medio de este panorama renovado, los creativos de DC ofrecieron una actualización sobre sus próximos proyectos, revelando también el anuncio de tres nuevas series que están en camino, expandiendo aún más la franquicia.

Esta nueva visión contempla varias producciones animadas, como vimos con Creature Commandos, la serie que estrenó su primera temporada en diciembre de 2024 y que nos presentó la historia de un extraño equipo de antihéroes reclutados por Amanda Waller. Además, Warner Bros. Animation y DC Studios decidieron continuar explorando el mundo de Blue Beetle en un proyecto animado, que sigue los eventos sucedidos en la película lanzada en 2023. Semanas atrás, Xolo Maridueña, quien dio vida a Jaime Reyes en la versión live-action, expresó que estaban trabajando duro “con la esperanza de resolverlo este año para mostrárselo a todo el mundo el año que viene.”

Ahora, sabemos que la compañía tiene en camino otras tres series animadas dirigidas a un público más joven, bajo la supervisión del productor ejecutivo Sam Register (Jóvenes Titanes en acción: la película, Hi Hi Puffy Ami Yumi). La primera de ellas se llamará My Adventures with Green Lantern (Mis aventuras con Green Lantern), y nos presentará a una estudiante de secundaria llamada Jessica Cruz, quien, según su sinopsis oficial, “seguirá a una joven cuya vida se ve alterada cuando un anillo de poder de Green Lantern cae del cielo y la elige para ser su campeona”. Además, expresaron que el conflicto se intensificará “cuando lleguen más escombros de la antigua guerra espacial de los Linternas, junto con sus enemigos alienígenas”. Por otro lado, también anunciaron DC Super Powers, donde seguiremos a Flash, Plastic Man, Lightning, Aquagirl, Green Lantern y Terra como estudiantes de la Escuela Alliance for Heroes, quienes aprenderán a dominar sus virtudes y poderes para convertirse en los futuros grandes héroes.

La compañía adelantó sus nuevas producciones para los siguientes años

En último lugar, también tendremos otra serie animada centrada en Starfire, el icónico personaje que ha cautivado a los fans por su presencia en los Teen Titans. En esta nueva producción, la trama será una historia de origen en la que la protagonista descubre una nave oculta en su hogar de Tamaran para escapar y explorar otros mundos. De acuerdo a la sinopsis: “Starfire conocerá a la motociclista espacial Crush, la amante de las plantas Fern y la mágica Princesa Amethyst de Gemworld. Juntos, descubrirán los rincones más profundos del universo de DC, salvarán delfines espaciales, surfearán nebulosas coloridas y volarán audazmente hacia lo desconocido”.

Estaremos atentos a las futuras actualizaciones con respecto al nuevo camino de DC Studios, que promete seguir sorprendiendo con nuevas aventuras y personajes dentro de su renovado universo.