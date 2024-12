Entrevistamos a Christian Linke, showrunner de la serie Arcane

Arcane Season 2 (L to R) Hailee Steinfeld as Vi and Ella Purnell as Jinx in Arcane Season 2. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2024

Recientemente Arcane, la serie de Netflix basada en el universo de League of Legends, llegó a su fin con los últimos episodios de su segunda temporada. Esta producción animada del estudio Fortiche no solamente cautivó a los fanáticos del juego de Riot Games, sino también al público en general, dejando la vara para futuras adaptaciones de juegos en lo más alto.

Con motivo de este estreno pudimos conversar con Christian Linke, showrunner de Arcane, quien nos contó qué los llevó a terminar la serie en su segunda temporada, cómo lidiaron con las expectativas luego del éxito inicial de la serie, y qué le depara al futuro de los shows basados en League of Legends.

—Con el final de Arcane en esta segunda temporada, ¿cuáles fueron los factores que influenciaron la decisión de terminar la serie en este punto?

Christian Linke: —Creo que por un lado, queríamos contar una historia específica y no hacer las cosas más largas de lo necesario. Todos hemos visto shows que nos hicieron pensar que podrían haber terminado un poco antes, que se quedaron sin material. Por otro lado, hacer una temporada de un show lleva mucho tiempo. Nosotros también estamos emocionados por otras historias que queremos contar, así que queremos pasar el tiempo necesario con estos personajes para darles lugar a que sus historias respiren y luego puedan crecer y convertirse en nuevos shows y películas. Son ambas cosas. Como una persona creativa, creo que uno necesita tener una cierta disciplina y saber cuándo has contado lo que tienes para contar, y así asegurarte de no perder tu habilidad de contar algo.

—Otra cosa que me genera curiosidad es la música, porque tiene un papel muy importante en el show en general. ¿Qué puedes contarnos sobre el proceso de seleccionar la música y de trabajar con artistas como Tom Morello para integrar todo eso a la historia?

Christian Linke: —Todo comienza con los storyboards con el equipo de animación de Fortiche. Ellos buscan algún momento interesante donde la música pueda tener un rol más importante y luego nosotros buscamos la emoción correspondiente, ya sea algo divertido, algo triste y así. Cuando tenemos la emoción específica que queremos transmitir empezamos a pensar qué artistas podrían llegar a capturarla, y luego trabajamos con ellos para escribir algo para esa escena. Así que sí, empieza desde los storyboards, ahí es donde realmente encuentras la sensación de un momento específico, y cuando comienzas a pensar como equipo qué puede funcionar.

—En cuanto a los personajes, Vi y Jinx tienen una relación muy compleja. ¿Cuáles fueron los desafíos a la hora de mostrar la evolución de esa relación desde el principio?

Christian Linke: —La pregunta central para nosotros siempre fue: “¿Pueden ser hermanas de nuevo?” Y a lo largo de las dos temporadas tenemos diferentes grados de respuesta, desde “no”, a “definitivamente no”, a “tal vez sí”. Suceden cosas que realmente cambian todo. Yo tengo dos hermanos y a veces uno se puede molestar mucho con ellos, pueden venir momentos muy difíciles, pero también el tiempo cura las heridas, y el tiempo cambia las cosas. Pueden suceder cosas que los hagan acercarse aún más o incluso separarse, esas son las subidas y bajadas que pueden suceder entre hermanos, que cambian lo que uno está dispuesto a perdonar, y siempre se está más dispuesto a perdonar mucho cuando se trata de hermanos. Creo que tiene que ver con explorar este tipo de relaciones, que a veces pueden ser muy locas, a veces tu hermano puede estar muerto para ti y luego puede “volver de entre los muertos”.

—¿Cómo los afectó las expectativas luego de la primera temporada? Mucha gente esperaba Arcane al principio, pero ahora las expectativas superaron todo lo anterior. ¿Qué tan diferente fue trabajar en la segunda temporada con respecto a la segunda?

Christian Linke: —Yo diría que para la primera no teníamos expectativas, lo cual es agradable, nosotros solamente queríamos hacer algo bueno. Para la segunda, ya era una necesidad que lo sea. Creo que lo bueno para nosotros es que la primera temporada nos llenó de confianza, así que pensamos qué queríamos hacer, qué nos emocionaba, y creo que esa es la única forma de hacerlo. Hace algunos años leí una estadística que decía que los músicos nominados a los Grammy dejan de tomar riesgos y pierden su creatividad, porque se envuelven en esa sensación de éxito y no quieren cambiar para seguir siendo exitosos. Esa es la muerte de la creatividad, y realmente trato de mantener eso en mente. El éxito no puede tener un impacto en tu creatividad, tienes que seguir desafiandote. Eso es lo que hicimos para esta segunda temporada, dimos algunos giros bastante locos, especialmente con el último arco. Creo que entender eso nos ayudó a no ser seducidos y pensar que simplemente teníamos que hacer la primera temporada de nuevo.

—¿Hubo reacciones de los fans o interpretaciones de ciertos personajes que los hayan sorprendido o que no esperaban?

Christian Linke: —Sí, definitivamente. Nos sorprendió mucho cómo tanta gente pensaba “este personaje es de los buenos” o “maldigo a este otro personaje”. Eso pasó mucho. Algo que nunca entendí fue el odio a Jayce en la primera temporada. En la segunda temporada tiene más sentido, pero eso sucedió mucho. Nosotros queremos mucho a los personajes, y el show tomó su vida propia, así que nos sorprendieron algunas de esas reacciones.

—Y en tu opinión, ¿cuáles fueron las innovaciones más grandes de la serie en cuanto a la animación? Porque este es uno de los aspectos más celebrados junto con la historia. ¿Qué parte de la animación los enorgullece?

Christian Linke: —Creo que hay muchas cosas maravillosas que Fortiche ha logrado, en cuanto a nuevas maneras de presentar esa estilización. Honestamente, estoy muy feliz con algo que fue un riesgo muy grande y tiene que ver con las actuaciones. En la animación 3D es inusual tener estos planos largos con silencios y pausas en los diálogos, donde lo que no se dice es tan importante como lo que sí se dice. Eso es raro en la animación, y nosotros queríamos ese drama. Cada movimiento muscular de los rostros hace la diferencia, y eso no es típico en las animaciones. Nos dio miedo arriesgarnos a eso, pero me llena de felicidad y de orgullo haberlo logrado.

—La última pregunta: ¿Qué nos puedes decir con respecto al futuro de Arcane y sus personajes?

Christian Linke: —Pues, la historia de Arcane terminó con este último arco. La historia de algunos de los personajes continuará, y también queremos contar historias de nuevos personajes. La historia de League of Legends continúa y Arcane realmente es solo el principio para nosotros. Queremos contar más historias, y ahora mismo estamos desarrollando otros shows y películas. Veremos cuáles terminan estrenándose primero, ya que tienen que llegar a ese nivel de calidad de narrativa que nosotros esperamos. No puedo decir mucho más, pero nosotros somos ambiciosos.