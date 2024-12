‘Entrevista con el vampiro’, ‘Al filo del mañana’ y más: películas destacadas de Tom Cruise para mirar en Max

Tom Cruise en 'Oblivion: El tiempo del olvido'

Tom Cruise es uno de los actores más conocidos y emblemáticos de Hollywood. Su carrera abarca casi cinco décadas y combina grandes éxitos de taquilla con papeles desafiantes que han definido el cine actual. Desde dramas legales y tanques de acción, hasta historias de ciencia ficción, cada película protagonizada por Cruise deja en evidencia su capacidad para reinventarse y adaptarse en múltiples géneros.

El catálogo de Max ofrece una selección destacada de títulos que retratan diferentes etapas de su carrera. Hoy en Malditos Nerds repasamos grandes películas de Tom Cruise que podemos encontrar en el catálogo de la plataforma.

Cuestión de honor (A Few Good Men, 1992)

'Cuestión de honor', el clásico de 1992, contó con la dirección de Rob Reiner

Dirigida por Rob Reiner y con guion de Aaron Sorkin (inspirado en su propia obra), Cuestión de honor es un drama legal que explora el concepto de justicia dentro de la Marina estadounidense. En esta película, Tom Cruise interpreta al joven abogado Daniel Kaffee, quien, junto a la tenaz Joanne Galloway (Demi Moore), debe defender a dos infantes de Marina acusados de asesinato. A medida que se desarrolla el caso, Kaffee se enfrenta al influyente y despiadado coronel Jessep, interpretado magistralmente por Jack Nicholson.

Cuestión de honor invita a una reflexión sobre la ética, el deber y la búsqueda de la verdad. Cruise brilla como un letrado inexperto pero determinado, y el enfrentamiento verbal entre él y Nicholson en el clímax de la película es una de las escenas más memorables del cine.

Entrevista con el vampiro (Interview with the Vampire, 1994)

Tom Cruise en "Entrevista con el vampiro" (Warner Bros./archivo)

Una segunda película que podemos encontrar en el catálogo de Max es Entrevista con el vampiro, basada en la exitosa novela de Anne Rice. En este drama, Cruise da vida a Lestat de Lioncourt, un vampiro seductor y peligroso que convierte al melancólico Louis (Brad Pitt) en una criatura de la noche.

Conocida por su atmósfera oscura y romántica, así como por la complejidad de sus personajes, Entrevista con el vampiro tuvo una recepción positiva tanto de la crítica como del público y ayudó a consolidar las carreras en ascenso tanto de Cruise como Pitt. Además, la película fue aclamada por su diseño de producción y su estética, que recrearon perfectamente la atmósfera gótica de Nueva Orleans y otros escenarios históricos, otorgándole nominaciones a los premios Oscar en categorías como mejor dirección de arte y mejor banda sonora.

Oblivion: El tiempo del olvido (Oblivion, 2013)

Oblivion (HBO Max)

Ambientada en un futuro distópico, Oblivion: El tiempo del olvido sigue a Jack Harper (Tom Cruise), uno de los últimos técnicos de drones en un planeta Tierra devastado por una guerra con los Scavs, una raza alienígena. Jack vive y patrulla en una estación aérea, pero su rutina da un giro cuando rescata a una mujer (Olga Kurylenko) de una nave estrellada. Esto desencadena eventos que le llevan a cuestionar todo lo que sabe sobre la guerra y su misión, poniendo en riesgo el destino de la humanidad.

Este thriller de ciencia ficción contó con la dirección de Joseph Kosinski, con quien Cruise volvería a trabajar una década más tarde para la exitosa Top Gun: Maverick. Aunque Oblivion: El tiempo del olvido recibió críticas mixtas, fue elogiada por su cinematografía y banda sonora compuesta por M83, que complementa perfectamente su atmósfera futurista y melancólica. A su vez, la película ofrece una reflexión sobre la identidad, la memoria y el sacrificio en un mundo postapocalíptico, siendo una recomendación obligada para los fans del género

Al filo del mañana (Edge of Tomorrow, 2014)

Captura del tráiler oficial de 'Al filo del mañana'

Desde el Día de la Marmota (Groundhog Day, 1993) hasta la actualidad, el público fue testigo de muchas películas con la temática de bucles temporales en el centro. Sin embargo, pocas han repetido el éxito de su antecesora o han aportado algo verdaderamente distintivo. Al filo del mañana podría ubicarse entre las excepciones.

Dirigida por Doug Liman y protagonizada por Tom Cruise, esta película siguió la historia de William Cage, un comandante que se ve obligado a participar en una operación de desembarco contra una fuerza alienígena. Sin experiencia en combate, este muere, pero resucita reiteradas veces, lo que le permite aprender lo necesario para ganar la batalla.

Al filo del mañana fue un tanque cinematográfico que costó unos 175 millones de dólares y, además de Cruise, estuvo respaldada por las actuaciones de Emily Blunt (Oppenheimer) y Bill Paxton (Titanic). Inspirada en las novelas gráficas All you need is kill, la película contó con una cálida recepción crítica y recaudó unos modestos 370 millones de dólares a escala global. Aun así, su popularidad continuó creciendo en los años posteriores a su estreno, convirtiéndose en un fenómeno de culto.