El caballero de los Siete Reinos: el esperado spin-off de ‘Juego de tronos’ confirma su llegada a Max

El final de la segunda temporada de La casa del dragón (House of the Dragon) dejó un sabor agridulce entre muchos aficionados al universo de George R.R. Martin y el tiempo de espera hasta la llegada de los nuevos episodios no es muy alentador. Con un rodaje previsto para el año próximo, lo probable es que recién veamos el comienzo de la gran guerra a partir de 2026. ¿Las buenas noticias? HBO y Max ya están preparando su regreso al universo de Juego de Tronos (Game of Thrones) con El caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms), una nueva serie que presentará a dos de los personajes más encantadores de todo Poniente.

Esta nueva producción se ambientará unos 100 años antes de los acontecimientos de Juegos de Tronos y aproximadamente un siglo después de los eventos de La casa del dragón, en una época en los Targaryen todavía conservan el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón no desapareció del todo. El caballero de los Siete Reinos seguirá las andanzas de Ser Duncan el Alto, un caballero que intenta abrirse camino a través de los diferentes reinos sin dinero ni contactos junto a Egg, un pequeño escudero. A lo largo de este viaje, la dupla se enfrentará a grandes destinos, enemigos y peligrosas hazañas.

Este segundo spin-off del universo de Juego de tronos ya inició su rodaje en Irlanda a mediados de este año y ahora se ha revelado su ventana de lanzamiento. Si bien ya se especulaba que El caballero de los Siete Reinos podría ver la luz en algún momento del año próximo, ahora el jefe global de streaming en Warner Bros. Discovery brindó un panorama más claro.

El caballero de los Siete Reinos

Durante una reciente conferencia de tecnología y medios, JB Perrette confirmó que El caballero de los Siete Reinos tiene previsto estrenarse durante el verano norteamericano de 2025. Dado que se trata de un título trimestral de la compañía, esto sitúa el lanzamiento entre los meses octubre y diciembre. En el mismo evento, también se confirmó que The White Lotus se estrenaría en febrero, mientras que The Last of Us podría lanzar su segunda temporada entre marzo y junio del año próximo. A su vez, el regreso de Euphoria y la anticipada serie de Harry Potter, no harán su desembarco hasta 2026 y 2027, respectivamente.

El caballero de los Siete Reinos se confirmó en abril del año pasado y es la segunda serie derivada de la franquicia en obtener luz verde hasta la fecha. Este proyecto, protagonizado por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, contará de seis episodios y se centrará en el primer libro de la trilogía de Dunk y Egg de George R.R. Martin. Teniendo en cuenta el material de origen se espera que la serie tenga un total de tres temporadas.