‘Bagman, el espíritu del mal’, ‘La favorita del Rey’ y más: lo que llega al cine a partir del 5 de diciembre

El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim

Arranca diciembre, un nuevo mes cargado de estrenos que renuevan la oferta cinematográfica. Los cines se actualizan con una selección de películas que prometen capturar la atención de todos los gustos, desde los amantes del terror hasta los aficionados al cine de época y los documentales musicales. En esta ocasión, vamos a repasar las producciones que estarán disponibles en la gran pantalla a partir del 5 de diciembre, con títulos como Bagman, el espíritu del mal, La favorita del Rey, El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim y más.

Esta semana, la cartelera se expande con la llegada de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), una emocionante incursión en el universo de Tolkien, ahora en formato anime. La historia se ambienta 183 años antes de los eventos de la trilogía de Peter Jackson, llevando al público a explorar los orígenes de Helm Hammerhand y la fundación de la legendaria fortaleza del Abismo de Helm. Esta precuela promete profundizar en el legado de los Rohirrim, con una narrativa épica que combina acción, drama y el extenso mundo de la Tierra Media.

La película narra cómo Helm Hammerhand, rey de Rohan, y su pueblo se ven forzados a defenderse de un ataque implacable de Wulf, un caballero de Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre. A medida que la resistencia se vuelve cada vez más desesperada, es Héra, la hija de Helm, quien toma las riendas de la lucha contra el enemigo que amenaza con aniquilarlos. Con un impresionante estilo visual, el audiovisual cuenta con la dirección de Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand. Alone Complex, Blade Runner: Black Lotus) y con las voces protagónicas de Brian Cox (Succession), Gaia Romilly Wise (The Fisherwoman), Miranda Otto (Háblame) y Luke Pasqualino (Los mosqueteros).

Bagman, el espíritu del mal - Bagman

Seguimos con un largometraje de terror que explora los temores más profundos de la infancia en Bagman, el espíritu del mal (Bagman), dirigido por Colm McCarthy, conocido por sus trabajos en Black Mirror y Outcast. Esta película ofrece una nueva interpretación del clásico “hombre de la bolsa”, centrada en un joven padre que, al enfrentarse a su peor pesadilla, se ve obligado a luchar contra una entidad que lo persigue desde su niñez. Sin embargo, el terror no solo recae sobre él, sino sobre su familia, ya que ahora debe proteger a su esposa y a su hijo de tres años de este monstruo que ha regresado con una furia imparable.

El reparto de Bagman, el espíritu del mal está encabezado por Sam Claflin (Los juegos del hambre: en llamas, Yo antes de ti), Antonia Thomas (The Good Doctor), Sharon D. Clarke (Wicked), Steven Cree (Gemelo Siniestro), William Hope (Aliens: el regreso), Adelle Leonce (Engaños), Henry Pettigrew (La chica danesa) y Caréll Vincent Rhoden (My Husband’s Baby). Con una trama que combina el terror psicológico con elementos sobrenaturales, la película promete mantener a la audiencia atrapada en una atmósfera de creciente tensión y miedo, mientras los personajes luchan por salvar sus vidas de una amenaza que parece inquebrantable.

La favorita del Rey - Jeanne du Barry

En La favorita del Rey (Jeanne du Barry), la protagonista, Jeanne Vaubernier, es una mujer de clase baja que, decidida a mejorar su vida, utiliza su atractivo para ascender socialmente. Su relación con el Conde du Barry, un hombre poderoso de la corte, se convierte en el puente que la lleva directamente a la realeza. Gracias a la intervención del duque de Richelieu, se organiza un encuentro con el rey Luis XV, el cual no solo cumple, sino que supera todas las expectativas. Lo que inicialmente parecía una estrategia para ascender en la corte se convierte rápidamente en una historia de amor entre el rey y la joven, una relación que desafiará las rígidas normas de la realeza.

La película, dirigida, escrita y producida por Maïwenn (Polisse, Amor mío), se adentra en los complejos juegos de poder, amor y ambición de la corte francesa del siglo XVIII. Junto a ella, el reparto se completa con Johnny Depp (Piratas del Caribe, El joven manos de tijera, Ed Wood), Benjamin Lavernhe (Amor a segunda vista), Pierre Richard (Más locos que una cabra), Robin Renucci (Los soñadores) y Marianne Basler (Medianoche en París).

Asesino serial - Strange darling

Asesino serial (Strange darling) lleva al espectador a una atmósfera de suspenso en la que una mujer herida se ve forzada a luchar por su vida en el desierto de Oregón. Tras un encuentro con un asesino despiadado, la protagonista se ve atrapada en una carrera contra el tiempo, utilizando su astucia para intentar escapar de una peligrosa persona. A medida que los recursos se agotan y la amenaza se intensifica, nuestra protagonista debe enfrentarse no solo a su atacante, sino también a sus propios límites.

La película, dirigida por JT Mollner (Forajidos y ángeles, Flores en diciembre), destaca por su construcción de tensión y su atmósfera claustrofóbica. Con un elenco compuesto por Willa Fitzgerald (Scream, El jilguero), Kyle Gallner (Sonríe, El pasajero) y Madisen Beaty (Había una vez en Hollywood, The Fosters), entre otros, la trama se desarrolla en un escenario desolado, donde la supervivencia depende de cada movimiento calculado y de cada decisión tomada bajo presión extrema.

RM: Right People Wrong Place

RM: Right People, Wrong Place ofrece una mirada personal y única al proceso creativo de Kim Namjoon, conocido mundialmente como RM, el líder de BTS. A lo largo de ocho meses, el documental sigue a RM mientras trabaja en su nuevo álbum en solitario, revelando su evolución artística y profunda introspección. Más allá de ser simplemente un vistazo al proceso de producción de un álbum, este audiovisual invita a comprender los desafíos emocionales y mentales que enfrenta el artista mientras busca encontrar su lugar en el mundo, tanto en el escenario como fuera de él.