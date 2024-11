Highlander: Henry Cavill interpretará a un guerrero con más de 500 años de entrenamiento en el reboot

Henry Cavill en The Witcher 3 (Créditos: Netflix)

El reinicio de Highlander es uno de esos proyectos que parecían atrapados en el limbo de Hollywood durante más de 16 años. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar en 2016 cuando Chad Stahelski, conocido por la saga John Wick, se sumó como director con la misión de revivir esta icónica franquicia. La emoción creció aún más cuando se confirmó a Henry Cavill como el elegido para encabezar el proyecto.

Ahora todo apunta a que la larga espera está por llegar a su fin. Según adelantó Stahelski, el rodaje de la película está programado para arrancar el próximo año y, como si fuera poco, el director también dejó caer algunos detalles interesantes sobre la trama que promete volver a encender la magia de los inmortales.

Durante un acto promocional para celebrar el décimo aniversario de la primera entrega de John Wick, Stahelski habló sobre la escala del proyecto, revelando que se desarrollará a lo largo varios de siglos y continentes. En sus palabras: “Vamos a llevar la historia desde principios del siglo XVI en las tierras altas hasta más allá de la Nueva York y Hong Kong de la actualidad. Veremos cómo avanza. Hay grandes posibilidades para la acción. Hay una oportunidad de dar vida a un personaje que no mucha gente llega a interpretar. Y es un poco una historia de amor, pero no como piensan”.

Director Chad Stahelski attends a screening of "John Wick: Chapter 4" in New York City, U.S., March 15, 2023. REUTERS/Andrew Kelly

Al hablar sobre la reinvención del personaje que interpretará Henry Cavill, el cineasta agregó: “Mi argumento era, tienes a un tipo que lleva vivo más de 500 años. Es la última persona en el mundo que querría estar en esta situación. Así que tienes que cubrir un arco de personaje bastante amplio. Y se llega a la experiencia de alguien que ha entrenado más de 500 años y ha probado distintos tipos de artes marciales”.

Para Henry Cavill, Highlander no es solo otro proyecto más en su impresionante historial de películas de acción, sino un verdadero desafío. El actor británico, conocido por su trabajo en la saga Misión Imposible, su interpretación como Geralt de Rivia en The Witcher y, por supuesto, su icónico Superman en el viejo DCEU, está llevando su entrenamiento al límite para este papel aprendiendo diferentes disciplinas. “Si pensabas que ya habías visto algo de esgrima en mis proyectos anteriores, aún no has visto nada”, aseguró Cavill en una entrevista reciente.

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, se espera que el rodaje de Highlander comience en durante la primera mitad de 2025, algo que apunta a un posible debut en 2026.