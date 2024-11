Entrevistamos a Alison Schapker, showrunner de ‘Duna: La Profecía’

Dune: Prophecy | Captura del Trailer Oficial del canal de Max

‘Duna: la profecía’ es una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción creada por Diane Ademu-John y Alison Schapker para HBO, ambientada en el vasto universo de Dune de Frank Herbert. Este proyecto explora los orígenes de las Bene Gesserit, una enigmática y poderosa organización con influencia social, religiosa y política, cuyos miembros obtienen habilidades sobrehumanas a través de un riguroso entrenamiento físico y mental. Como precuela de la película de 2021 dirigida por Denis Villeneuve, la serie se sitúa unos 10,000 años antes de los eventos narrados en esta adaptación del clásico literario de 1965. Inspirada parcialmente en la trilogía Great Schools of Dune de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, ‘Duna: la profecía’ busca profundizar en la mitología del universo creado por Herbert, mostrando el camino de las hermanas Valya y Tula Harkonnen en su lucha por salvar a la humanidad y cimentar los cimientos de las legendarias Bene Gesserit.

El desarrollo de la serie comenzó tras la adquisición por parte de Legendary Entertainment de los derechos televisivos y cinematográficos de la saga literaria de Dune en 2016. Esto dio lugar a una adaptación cinematográfica en dos partes dirigida por Denis Villeneuve, mientras que la serie se ordenó en 2019 como un proyecto derivado. Tras varios cambios creativos, Alison Schapker asumió el rol de showrunner, escritora y productora ejecutiva, mientras que Anna Foerster fue designada directora de varios episodios en 2023. El rodaje principal tuvo lugar entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023 en localizaciones como Budapest y Jordania, con un extenso proceso de casting durante el mismo periodo. A través de su ambicioso enfoque narrativo y visual, la serie promete ampliar la comprensión de los eventos que moldearon el universo de Dune mucho antes de las historias conocidas, conectando a los espectadores con el origen de las Bene Gesserit y sus impactantes repercusiones en la humanidad. En esta oportunidad, pudimos conversar de todo esto con Alison Schapker, que nos cuenta varios detalles de lo que supone ser esta gran producción.

—Hola Alison, soy Ana Manson de Infobae en Argentina. Encantada de conocerte.

Alison Schapker: —Encantada de conocerte.

—Muchas gracias. En primer lugar, felicidades. El espectáculo es increíble. Es… Espectacular. Creo que es la palabra que mejor lo define. Y, bueno, tienes mucha experiencia en este mundo de la TV. Quiero decir, has estado en “Lost” como productora, “Charmed”, “Fringe”, quiero decir… Es un currículum impresionante. Entonces… ¿Qué es diferente para ti esta vez con “Dune: La profecía”?

Alison Schapker: —Bueno… Gracias por eso. Ha sido un verdadero placer. Me encanta trabajar en el género “espacial”. Me encanta la ciencia ficción. Y a medida que mi carrera se ha desarrollado, he llegado a… No sé, construir tantos músculos como he podido creativamente en términos de, ya sabes… Creo mucho en contar una historia a través del personaje… Al mismo tiempo que creo en la construcción de un mundo sólido. Y todos los programas en los que he trabajado que han contado con esos elementos han sido fascinantes. Y luego asumir más y más responsabilidades y aprender más sobre todos los diferentes aspectos detrás de las escenas y para showrun y… Y luego venir a “Dune”.

Y siento que lo mejor de tener todo eso detrás de mí es… Ya sabes, “Dune” es tan rico. Es tan vívido. Es tan detallado. Es un lienzo tan amplio y… Y me sentí como si tuviera que flexionar cada músculo y lo necesitaba, porque creo que “Dune” es… Hacerle cualquier justicia realmente requiere que le des… Todo lo que puedas para lograrlo. Y… Tuve la suerte de estar rodeada de los más talentosos, talentosos… Profesionales en la cima de su juego y todos nuestros departamentos que tenían el mismo deseo de hacer justicia a este… Clásico e influyente mundo que tiene tanto para decir y tanto para contarnos hoy en día, así que… Tuvimos mucho respeto y luego… Intentamos poner un pie delante del otro y tomar las mejores decisiones que pudimos un día a la vez y esperar que con el tiempo eso podría… Ya sabes, se acumule en una visión que espero que tenga.

—Sí, tiene. ¿Y qué cosas crees que tiene para contarnos esta serie en el presente?

Alison Schapker: —Bueno, creo que Frank Herbert y luego también Brian Herbert y Kevin J. Anderson, que se basó en ese universo y en todas sus historias. Quiero decir, se nos pide como lectores que pensemos… Solo, imaginar un futuro donde el poder está trabajando en formas que son a la vez… Diferentes de lo que son quizás hoy, pero en formas que reconocemos y… Y, ¿qué estamos viendo que sea visible? ¿Cuál es la punta del iceberg? ¿Qué ocurre en las sombras? ¿Debemos desconfiar de nuestros líderes? ¿Cuáles son los peligros de un líder carismático o de un tirano? ¿O esperar un salvador? Y… Y creo que hace un montón de preguntas que nosotros nos beneficiaría hacer. Y yo diría que lo mismo ocurre con el papel de la tecnología.

Ya sabes, “Dune” imagina un universo donde la tecnología… Hemos tenido que luchar nuestro camino… Para salir de la inteligencia artificial, que nos subyugó, que es un tema científico… Familiar, pero lo estamos viendo desde una sociedad que ha prohibido esa tecnología, lo que es un tono muy singular de una especie de futurismo medieval y… Creo que la gente en nuestro mundo, y especialmente en el período de tiempo en que nuestra serie está ambientada, también están preguntando como, “¿Qué significa ser humano?” Y creo que siempre es una pregunta muy pertinente, pero especialmente hoy, ya que la inteligencia artificial se está desarrollando y estamos cediendo el poder a… Máquinas… Preguntamos, “Bueno, ¿qué de lo humano queremos conservar?”... Sabes, parece una pregunta que merece la pena hacerse ahora.

—Lo es. Y es una respuesta muy interesante, quiero decir… Quiero preguntarte tantas cosas y tenemos tan poco tiempo. Pero, para terminar, ¿has tenido la oportunidad de hablar con Denis Villeneuve o… él te dio algún consejo sobre la construcción del mundo?

Alison Schapker: —No hablé con Denis, ya sabes… Mientras lo estábamos haciendo he tenido el placer de hablar con él desde entonces. Y creo que lo único que compartimos fue el amor por “Dune” como un universo donde tantas historias pueden ser contadas. Y fue un tremendo placer hablar con él y… Estamos inspirados por lo que está haciendo y esperamos le guste lo que nosotros hicimos también.

—Muchas gracias, ha sido un placer conocerte y espero que podamos hablar para la segunda temporada, tal vez.

Alison Schapker: —Me encantaría. Gracias.