Entrevistamos a Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston y Chris Mason de ‘Dune: La Profecía’

Ambientada 10,000 años antes de la era de Paul Atreides, ‘Duna: la profecía’ explora los orígenes de las enigmáticas Bene Gesserit a través de la historia de dos hermanas Harkonnen que enfrentan fuerzas que amenazan el destino de la humanidad. Inspirada en la novela Sisterhood of Dune de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, esta serie de HBO promete profundizar en las complejidades del universo creado por Frank Herbert, conectando las raíces del poder político y espiritual de esta icónica saga. Con una narrativa dramática e inmersiva, la producción combina elementos de intriga, mitología y la construcción de un legado que transformará para siempre al imperio galáctico.

Esta esperada serie de seis episodios, coproducida con Legendary Television, cuenta con un elenco liderado por Emily Watson y Olivia Williams, acompañadas por figuras como Travis Fimmel y Mark Strong. Detrás de cámaras, nombres destacados como Alison Schapker, Diane Ademu-John y Anna Foerster aseguran una dirección y producción de primera línea. El proyecto también incluye a los autores Brian Herbert y Kevin J. Anderson como parte del equipo creativo, aportando fidelidad al legado de la saga. Disponible en Max, ‘Duna: la profecía’ promete ser una experiencia imperdible para los fanáticos del universo de Dune y nuevos espectadores por igual. En esta oportunidad, pudimos entrevistar a Sarah-Sofie Boussnina (“Princess Ynez”), Josh Heuston (“Constantine Corrino”), y Chris Mason (“Keiran Atreides”), quienes con contaron su experiencia siendo parte de esta increíble franquicia.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Diez mil años antes de la ascensión de Paul Atreides, dos hermanas Harkonnen luchan contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la legendaria secta que será conocida como Bene Gesserit. La nueva serie que es parte del universo Dune es una superproducción sin igual y pudimos conversar con algunos de sus protagonistas.

—Hola chicos, soy Ana Manson de Argentina, Infobae. Mucho gusto.

Chris Mason: —Igualmente.

Sarah-Sofie Boussnina: —Un gusto conocerte.

—En primer lugar, felicidades por la serie. Es espectacular. Da vibras a “Juego de Tronos”. Quiero decir, es ese tipo de serie, ¿verdad? Y quería saber, ¿cómo fue para ustedes cuando descubrieron que iban a ponerse en la piel de estos personajes y si eran fans de las películas o de los libros?

Sarah-Sofie Boussnina: —Yo estaba encantada de formar parte de esta serie, y trabajar con, ya sabes, todos los que están involucrados que admiro tanto. Y también me enamoré del universo cuando vi a Denis Villeneuve haciendo la primera parte. Así que, llegar a ser parte del universo yo misma... Ese sentimiento fue realmente genial. Sí.

Josh Heuston: —Sí, me encanta todo lo que sea ciencia ficción y fantasía. Así que era un gran fan de “El Señor de los Anillos”, “Dune”, “Star Wars”, todo eso. Así que esto, sí, es un proyecto de ensueño realmente.

Chris Mason: —Absolutamente. Una mezcla de emoción y nervios pudiendo, ya sabes, expandir este universo, ya sabes, ser una pequeña parte de él. Se sintió muy emocionante.

—Muy bien. Porque eso es lo que estás haciendo. Lo estás expandiendo. Pero también es una precuela. Así que… ¿Cómo es… construir sobre personajes que están en su futuro, digamos?

Josh Heuston: —Si, supongo que fue como realmente… Tuvimos una experiencia de colaboración con esto. Alison era la escritora, showrunner, ella nos dio un montón de gracia para desarrollar los personajes. Y pudimos leer “La Hermandad de Dune”, el libro original. Y sí, hay mucho que crear.

Chris Mason: —Es emocionante crear algo nuevo también, ya sabes, porque no estamos atados a la película. Así que fuimos capaces de volver atrás y empezar a construir los bloques de construcción que con el tiempo conducirá a lo que sucede, ¿sabes? Es realmente intrigante.

Sarah-Sofie Boussnina: —Sí, y también ser parte de contar, ya sabes, esta historia que nunca se ha contado en la pantalla antes, ¿sabes? Y… Eso fue realmente emocionante y sentí que ya sabes, trabajar con… Con este proyecto y guiones que están tan bien escritos es simplemente un regalo. Y luego tener a Alison que siempre estaba disponible para hablar con nosotros acerca de los personajes sobre el universo y la historia de fondo y todo lo que quisiéramos hablar, sí.

—¿Y qué fue lo que más les sorprendió sobre la historia, los decorados, la producción?

Sarah-Sofie Boussnina: —Quiero decir, nunca he hecho nada que se acerque a esta escala. Así que creo que me sorprendió que todos los sets fueran construídos. Yo estaba como, caminando en el escenario, entrando en la sala del trono, y era enorme. Me quedé… Alucinada.

Chris Mason: —Sí. Me gusta pensar que tengo una imaginación bastante buena, pero después de leer el guión y luego llegar al set y ver el vestuario, me di cuenta de que mi imaginación no es ni de lejos tan buena como la de la gente que toma esas decisiones, ¿sabes? Teníamos gente con un talento fantástico construyendo los decorados, en el departamento de vestuario, peluquería y maquillaje, nos provee de hermosos efectos visuales.

—¿Y eso ayuda...? Quiero decir, el pelo y el maquillaje y los trajes para entrar en personaje.

Sarah-Sofie Boussnina: —Oh, sí. Es como si fuera tan fácil sumergirte en ese mundo. Como cuando tú… Cuando estás realmente allí, como si no tuviéramos que imaginar nada.

Josh Heuston: —Sólo ayuda a llenarlo.

Sarah-Sofie Boussnina: —Sí. Simplemente te absorbe el mundo.

Chris Mason: —Incluso el proceso en el set, como entrar en el trailer de maquillaje todos los días, Kate y su equipo son fantásticos. Te ayudan a meterte en tu personaje, te dan el espacio que necesitas. Y luego vas y te pones el disfraz. Briana ha hecho un trabajo tan bueno cada disfraz se siente como… Todos nos sentimos como si fuéramos los dueños de esa ropa. Somos dueños de esa ropa, así que… Sí, es una parte enormemente importante. Tenemos suerte de trabajar con esa gente.

—Sí. Así que imagino que están muy emocionado por el estreno porque el mundo los conocerá, quiero decir… La vida no será igual para ustedes. Serán famosos, chicos. Entonces, ¿qué esperas que la gente obtenga de este espectáculo y de sus actuaciones?

Sarah-Sofie Boussnina: —Bueno, sólo espero que disfruten del espectáculo, ¿sabes? Que a la gente que ama y que ya está familiarizada con el universo, les encantará obtener esta parte de la historia. Y que la gente que… No conoce “Dune” disfrutará de esta… Épica pero muy centrada en los personajes de la serie.

Josh Heuston: —Sí. Hay como un elemento de escapismo, también, porque van a entrar en un mundo tan bien creado... El resultado final de los episodios de los que estoy super orgulloso. Y creo que es… Cada semana alguien puede… Tú puedes ir y entrar en este mundo y ver algo diferente. Y explora cosas que no están en las películas y… Y hace hincapié en eso que estabas diciendo. Y sí, creo que es un gran proyecto.

Chris Mason: —Sí. Hay algo para todos. Y me emociona ver la reacción de los fans. Sí. Va a haber… Gente que tome partido y, ya sabes… Puede que cambien de opinión a medida que avancemos en la serie.

—Sí, eso es genial. Para terminar, ¿tienen algún episodio favorito de la temporada?

Josh Heuston: —El episodio 5 es mi favorito.

Sarah-Sofie Boussnina: —Creo que el mío es el cuatro. Pero yo… Sí, es tan difícil elegir.

Chris Mason: —Seis.

—Así que tendremos que esperar.

Josh Heuston: —Tienes que mirar...

Sarah-Sofie Boussnina: —Tienes que mirar todo eso, porque son todos buenos.

—Muchas gracias, chicos. Ha sido un placer hablar con ustedes.