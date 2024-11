‘Scott Pilgrim da el salto’ es cancelada por Netflix tras una temporada

Scott Pilgrim (Netflix)

Catorce años después de que Edgar Wright nos maravillara con Scott Pilgrim vs. Los ex de la chica de sus sueños (Scott Pilgrim vs. the World), Netflix apostó por darle un giro a su historia en clave anime con Scott Pilgrim da el salto (Scott Pilgrim Takes Off). Esta nueva producción no solo revivió la magia de la creación de Bryan Lee O’Malley, sino que también reunió a Wright como productor ejecutivo y al elenco original, con Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin y Chris Evans retomando sus icónicos roles.

Con un estilo fiel a las viñetas originales, la serie ofreció una comedia fresca y visualmente espectacular que reimaginó la conocida historia de madurez a lo largo de ocho episodios llenos de humor y acción. Sin embargo, un año después de su debut, se confirmó que la serie no tendrá una segunda temporada.

La noticia fue compartida por Bryan Lee O’Malley, creador de las novelas gráficas y cocreador de la serie, a través de su cuenta en X (antes Twitter): “Ha sido un honor trabajar con todo el reparto y el equipo de todo el mundo. Ha sido como dirigir una orquesta sinfónica todos los días. Desde el momento en que surgió la idea, el proyecto se sintió como un milagro único”.

O’Malley agregó: “De todos modos, hace poco nos informaron de que la serie NO volverá. Como saben, solo pretendíamos hacer una temporada, y pedimos muchos favores para conseguirlo, así que hacer más habría sido casi imposible. Aun así, sé que algunos de ustedes han mantenido la esperanza”. Aunque el creativo mencionó que su intención inicial era desarrollar una sola temporada, el desenlace de la serie dio pistas de que todavía había terreno por explorar.

Scott Pilgrim (Netflix)

Estrenada en noviembre pasado, Scott Pilgrim da el salto transportó a los espectadores a una vibrante Toronto, donde Scott, un joven músico desempleado, conoce a la chica de sus sueños: Ramona Flowers. Pero su historia de amor no sería sencilla: para estar con Ramona, Scott debía enfrentarse a sus “siete malvados ex”, librando batallas cada vez más disparatadas y llenas de creatividad. Entre golpes y risas, Scott aprendió tanto sobre Ramona como sobre sí mismo.

Aunque no habrá nuevos episodios, los ocho capítulos de la serie permanecen disponibles en el catálogo de Netflix para quienes quieran revivir la aventura o descubrirla por primera vez.