‘La masacre de Texas’, ‘Scream’ y más: películas del subgénero slasher presentes en Netflix

La masacre de Texas

Scream

Halloween

Sangriento San Valentin

Nadie duerme en el bosque esta noche

Con casi medio siglo de vida, el slasher se ha convertido en uno de los subgéneros del terror más influyentes y ha visto nacer a algunos de los villanos más icónicos y perdurables del cine como es el caso de Michael Myers de Halloween o Jason Voorhees de Viernes 13.

Valiéndose de chicas finales, violencia explícita y escenarios cargados de tensión, este tipo de películas ganaron adeptos de todas las edades y se han convertido en un reflejo oscuro de ciertas preocupaciones sociales. Netflix ofrece una selección de títulos que capturan la esencia de este subgénero, con propuestas modernas y otras que reviven clásicos para las nuevas generaciones.

Desde Scream de Wes Craven hasta la cinta polaca Nadie duerme en el bosque esta noche, hoy en Malditos Nerds repasamos algunas películas con asesinos enmascarados, gritos y mucha hemoglobina.

Scream (1996)

Drew Barrymore en Scream (1996) - Dir. Wes Craven

Una de las propuestas más populares que podemos encontrar en el catálogo de Netflix es Scream, un clásico que reavivó el subgénero en los años noventa al introducir un enfoque satírico y autoconsciente. En la pequeña localidad de Woodsboro, un asesino enmascarado al cual luego conoceremos como Ghostface comienza a acechar a un grupo de adolescentes, siguiendo y jugando con las reglas convencionales de las películas de terror.

Dirigida por Wes Craven a partir de un guion ingenioso de Kevin Williamson, Scream se convirtió en una obra fundamental gracias a su combinación de humor, ironía y asesinatos creativos, haciendo que el slasher cobrara un nuevo impulso, resonando en las generaciones siguientes.

Sangriento San Valentín (My Bloody Valentine, 2009)

My Bloody Valentine 3D (2009) - Captura del tráiler oficial

La versión original de Sangriento San Valentín se estrenó en 1981, como parte de la primera oleada del subgénero slasher. Esta película se ganó un status de culto y llegó a ser catalogada por el director Quentin Tarantino “como una de las mejores” de su tipo. Su historia se apoyaba sobre una tragedia ocurrida en el Día de los enamorados que deja a su rastro un notable número de muertos. Varios años después, en el marco del aniversario de la catástrofe, un asesino enmascarado vuelve a cobrarse venganza.

Netflix cuenta con un remake del título estrenado en 2009 que retoma la misma premisa, pero con tecnología 3D y mejores efectos especiales. Dirigida por Patrick Lussier, esta nueva entrega de Sangriento San Valentín contó con Jensen Ackles (The Boys) y Jamie King (Sin City) en los papeles protagónicos. Entre sus puntos altos, la película se destacó por un guion que juega con giros inesperados, personajes ambiguos y asesinatos mucho más brutales que su antecesora.

Halloween (2018)

Editorial use only. No book cover usage. Mandatory Credit: Photo by Ryan Green/Universal/Kobal/Shutterstock (9940817m) Jamie Lee Curtis as Laurie Strode 'Halloween' Film - 2018 Laurie Strode comes to her final confrontation with Michael Myers, the masked figure who has haunted her since she narrowly escaped his killing spree on Halloween night four decades ago.

Aunque Netflix no cuenta con el clásico de John Carpenter, los fanáticos del género pueden disfrutar de la versión dirigida por David Gordon Green, que retoma la historia con frescura y respeto al material original. Esta película funciona como una secuela directa de la película original de 1978, ignorando otras continuaciones y explorando lo que ocurre 40 años después del primer ataque de Michael Myers.

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) ha vivido marcada por el trauma de esa noche, y ahora, como abuela, se encuentra preparada para enfrentar nuevamente a Myers cuando él escapa. La película de Gordon Green consiguió una buena recepción por parte del público y la crítica, dando inicio a una nueva trilogía con resultados un poco más desiguales.

Nadie duerme en el bosque esta noche (Nobody Sleeps in the Woods Tonight, 2020)

Nadie duerme en el bosque esta noche (Nobody Sleeps in the Woods Tonight, 2020)

En el catálogo de Netflix también podemos encontrar la película polaca Nadie duerme en el bosque esta noche. Esta producción sigue a un grupo de adolescentes que asisten a un campamento de rehabilitación para adictos a la tecnología. Pero, en busca de algo de diversión se separan del resto, adentrándose en un oscuro bosque y volviéndose el blanco de una misteriosa y brutal amenaza.

Dirigida por Bartosz M. Kowalski, Nadie duerme en el bosque es un slasher eficaz que, aunque no innova demasiado, se destaca por presentar un nuevo e interesante villano y por crear una atmósfera muy distintiva gracias a sus paisajes naturales. La película también logró trascender por tratarse de las primeras apuestas del cine de género de su país en alcanzar un público internacional gracias a su llegada al servicio de streaming.

La masacre de Texas (Texas Chainsaw Massacre, 2022)

La masacre de Texas (Texas Chainsaw Massacre, 2022)

Esta nueva versión de La masacre de Texas lanzada en exclusiva por Netflix retoma la historia del brutal Leatherface, uno de los íconos del terror slasher, cincuenta años después de la película original producida, escrita y dirigida por Tobe Hooper. En esta entrega, que funciona como una recuela (en parte remake y en parte secuela), un grupo de jóvenes visita una localidad en Texas y se convierte en el nuevo objetivo del famoso asesino, quien permaneció oculto durante décadas.

La masacre de Texas contó con la dirección de David Blue García a partir de una historia escrita por Fede Álvarez y Rodo Sayagues, responsables del remake de Evil Dead y, más recientemente, de Alien: Romulus. Aunque la película recibió opiniones divididas y, en algunos casos fue comparada desfavorablemente con la versión de Halloween de David Gordon Green, un segmento del público valoró sus efectos prácticos, sus secuencias intensas y su terror gráfico.