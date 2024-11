The Hole: el thriller protagonizado por Theo James ficha a Hoyeon Jung de ‘El juego del calamar’

El juego del calamar (Netflix)

No hay dudas de que El juego del calamar (Squid Game), la producción coreana de Netflix, fue un éxito absoluto. Este brutal espectáculo no solo consolidó a nivel mundial a actores conocidos en su país natal como Lee Jung-jae (The Acolyte), Gong Yoo (Train to Busan) y Wi Ha-joon (Medianoche), sino que también catapultó a la fama a actrices y actores secundarios como Hoyeon Jung (también conocida como HoYeon), quien interpretó a Kang Sae-byuk, el personaje 067. Ahora, Hoyeon se prepara para protagonizar un nuevo thriller con tintes de terror titulado The Hole.

The Hole será un proyecto basado en la novela homónima de Hye-young Pyun, que se presenta como un thriller psicológico que profundiza en el duelo y la soledad. Según su sinopsis oficial: “La trama sigue a Owen, un exitoso profesor que vive en el extranjero en Corea del Sur, quien queda postrado en cama tras un devastador accidente automovilístico que mató a su esposa, Sandy. Él queda bajo el cuidado de Yuna, su suegra coreana, pero cuando ella comienza a desvelar la devastadora verdad detrás del matrimonio de Owen y Sandy, y sobre Owen mismo, su proceso de recuperación se ve amenazado”.

Según lo revelado, la película transcurrirá entre Corea y Estados Unidos, utilizando incluso ambos idiomas, en un rodaje que comenzará en los primeros meses del próximo año. En cuanto al equipo creativo detrás de cámaras, la dirección estará a cargo de Kim Jee-woon, el cineasta detrás de títulos como Los poseídos (2003), Yo vi al diablo (I Saw the Devil - 2010) y El último desafío (The última batalla - 2013).

Theo James. (Créditos: Reuters)

HoYeon no protagonizará sola, ya que anteriormente se confirmó a Theo James en el papel de Owen. A lo largo de su carrera, hemos visto al actor de series como Los caballeros (The Gentlemen), Castlevania y The White Lotus. Además, también ha ido ganando terreno en la industria cinematográfica, con actuaciones en la franquicia de Divergente, Archive y Mr. Malcolm’s List, entre otros. Este no es el único proyecto en camino para James, ya que también liderará el reparto de The Monkey, una adaptación de uno de los relatos cortos más reconocidos de Stephen King, que llegará a los cines de Argentina el próximo 27 de febrero.

Si bien The Hole tendrá un largo camino hasta su llegada a la gran pantalla, estaremos atentos a las novedades sobre este proyecto y sus futuros avances. Sin embargo, actualmente podemos ver a HoYeon en otro thriller psicológico titulado Disclaimer, dirigido por Alfonso Cuarón (Harry Potter y el prisionero de Azkaban) para Apple TV+, donde comparte pantalla con Cate Blanchett (Carol) en el papel principal.