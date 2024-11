Noviembre en el cine: ‘Gladiador 2’ y ‘Wicked: Parte Uno’ lideran los estrenos

Ariana Grande en Wicked

Código: Traje Rojo

No te sueltes

Gladiador 2

Mickey’s Mouse Trap

Wicked: Parte Uno

Hereje

Moana 2

Con la llegada de noviembre, el cine se prepara para ofrecer una emocionante variedad de estrenos que prometen satisfacer a todos los gustos. Desde el regreso de Moana en su esperada secuela, ideal para disfrutar en familia, hasta una divertida comedia de acción protagonizada por Chris Evans (Un don excepcional), las opciones son amplias y variadas. Además, los amantes del terror también tendrán su dosis de adrenalina con tres impactantes largometrajes.

¡Acompáñanos a repasar las producciones que no te podés perder este mes!

Código: Traje Rojo - Red One (Estreno 7 de noviembre)

Código: Traje Rojo (Red One) presenta una intrigante historia navideña donde la acción y la comedia se entrelazan de manera divertida. La trama comienza con el inesperado secuestro de Santa Claus, conocido en el mundo del espionaje como RED ONE. En un giro sorprendente, el Jefe de Seguridad del Polo Norte se ve obligado a unir fuerzas con el cazarrecompensas más infame del planeta, lo que promete una serie de aventuras repletas de acción y situaciones peligrosas mientras intentan salvar la Navidad.

Dwayne Johnson, también conocido como La Roca, es el encargado de darle vida al protagonista en esta peculiar aventura, siguiendo la línea de sus anteriores éxitos de acción como Red Notice y Un espía y medio (Central Intelligence - 2016). Con respecto a la dirección, estuvo a cargo de Jake Kasdan, quien ya ha trabajado con Johnson en Jumanji: En la selva (Jumanji: Welcome to the Jungle - 2017) y Jumanji: El siguiente nivel (Jumanji: The Next Level - 2019).

El reparto de Código: Traje Rojo es amplio y reúne a reconocidos talentos como Chris Evans (Capitán América y el Soldado del Invierno), J.K. Simmons (Whiplash, El hombre araña), Bonnie Hunt (Milagros inesperados), Kiernan Shipka (Totally Killer, El mundo oculto de Sabrina), Mary Elizabeth Ellis (Santa Clarita Diet), Nick Kroll (Big Mouth, Sing) y Kristofer Hivju (The Last King, Game of Thrones).

No te sueltes - Never let go (Estreno 7 de noviembre)

Never Let Go (2024) - Créditos: Lionsgate

El próximo 7 de noviembre llega a las salas de cine No te sueltes (Never let go), una inquietante película de terror que explora un oscuro misterio. Durante años, una familia ha estado sometida a un constante acecho por parte de una entidad oscura, que ha transformado su hogar en un lugar de miedo y desesperación. Sin embargo, todo cambia cuando uno de los niños, impulsado por su curiosidad y un profundo sentido de inquietud, comienza a cuestionar la naturaleza de este mal que los acecha, llevando la trama hacia giros inesperados y tensiones escalofriantes.

Dirigida por Alexandre Aja, conocido por su trabajo en Infierno en la tormenta (Crawl, 2019), la película promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos con su atmósfera opresiva y su narrativa intrigante. Con respecto al elenco, está liderado por Halle Berry (911: llamada mortal), Percy Daggs IV (Los últimos días de Ptolomeo Grey) y Anthony B. Jenkins (Florida Man).

Gladiador 2 (Estreno 14 de noviembre)

Gladiador 2 cuenta con un elenco impresionante, incluyendo a Paul Mescal y Pedro Pascal. (crédito: Paramount Pictures)

Gladiador 2 se perfila como una de las producciones más anticipadas y ambiciosas del año, continuando la épica historia que comenzó en el aclamado Gladiador del 2000. En esta nueva entrega, la trama se centra en Lucius, el hijo de Lucila, quien ha crecido y lleva una vida tranquila con su familia en Numidia. Sin embargo, su mundo se ve trastornado cuando el general Marcus Acacius invade su ciudad y lo reduce a la esclavitud. A medida que enfrenta esta nueva realidad, Lucius se inspira en el legado de Máximo y decide emprender un camino hacia la arena, con el objetivo de desafiar el régimen corrupto de los emperadores romanos.

Ridley Scott, reconocido por obras maestras como Blade Runner y Napoleón, retoma la dirección de esta secuela, prometiendo mantener la intensidad y el dramatismo que caracterizan su trabajo.

Con respecto al elenco, está protagonizado por Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us), Paul Mescal (Normal People), Joseph Quinn (Stranger Things), Fred Hechinger (The White Lotus), Lior Raz (Escuadrón 6), Derek Jacobi (Vicious), Connie Nielsen (El abogado del diablo) y Denzel Washington (El justiciero).

Mickey’s Mouse Trap (Estreno 14 de noviembre)

Captura del tráiler oficial de Mickey's Mouse Trap

A principios de año, la primera versión de Mickey Mouse pasó a formar parte del dominio público. Esta liberación se refiere únicamente a la representación inicial que debutó en Barco de vapor Willie (Steamboat Willie - 1928), el corto que presentó a Mickey en su clásico estilo en blanco y negro. Este permite que cualquier persona ubicada en Estados Unidos utilice obras relacionadas con este Mickey Mouse sin incurrir en pagos ni solicitar permisos. Debido a esto, se anunció la producción de Mickey’s Mouse Trap, marcando la llegada de la primera película de terror protagonizada por el ratón más famoso del mundo.

La trama gira en torno a Alex, quien celebra su vigésimo primer cumpleaños en una sala de juegos durante la noche, donde sus amigos intentan darle una sorpresa. Sin embargo, la fiesta se torna aterradora cuando un asesino enmascarado que se viste como Mickey Mouse interrumpe la celebración, desatando un juego mortal que Alex debe desafiar para sobrevivir. Con respecto a las actuaciones, podemos ver a Sophie McIntosh (No Way Up) y Allegra Nocita (I’ll Be Glad When You’re Dead) liderar el reparto.

Wicked: Parte Uno - Wicked: Part One (Estreno 21 de Noviembre)

Wicked - Tráiler Oficial

Para los amantes de los musicales, se avecina un estreno emocionante con Wicked: Parte Uno (Wicked: Part One), una adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway. Esta película se erige como una precuela del clásico El Mago de Oz, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la historia que todos conocemos. La narrativa se centrará en el origen de Elphaba, adentrándose en su complicada amistad con Glinda Upland y revelando los eventos que la transforman en la famosa malvada bruja. Con una mezcla de magia y drama, este filme promete capturar la esencia de la obra original mientras explora temas de amistad y aceptación.

El elenco está compuesto de estrellas de renombre, como Ariana Grande (Victorious), Cynthia Erivo (Malos momentos en el Hotel Royale), Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo), Ethan Slater (The SpongeBob Musical: Live on Stage!), Jonathan Bailey (Bridgerton, Heartstopper), Marissa Bode (No Roles Written), Keala Settle (El gran showman) y Jeff Goldblum (Jurassic Park).

Hereje - Heretic (Estreno 21 de Noviembre)

Heretic (2024)

Hereje (Hereje) es una intrigante película de terror que narra la historia de dos jóvenes religiosas que, al equivocarse de puerta, terminan en la casa del misterioso Señor Reed. Lo que parecía un simple error, pronto se convierte en una lucha por la supervivencia cuando se ven atrapadas en un ambiente hostil. A medida que intente encontrar una salida, deberá confrontar oscuros secretos que pondrán a prueba su fe y su ingenio.

La dirección de esta inquietante película recae en manos de Scott Beck y Bryan Woods, a quienes conocemos por escribir el guion junto a John Krasinski (The Office) para Un lugar en silencio (A Quiet Place - 2018). Con respecto al elenco de Hereje, estará liderado por Hugh Grant (Un lugar llamado Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral), Sophie Thatcher (Boogeyman: Tu miedo es real, Yellowjackets) y Chloe East (The Fabelmans).

Moana 2 (Estreno 28 de Noviembre)

Captura del tráiler oficial de Moana 2

En noviembre, Disney nos sorprenderá con el estreno de Moana 2, la esperada secuela del querido filme lanzada en 2016. En la primera película, conocemos a una joven con un espíritu aventurero que se embarca en una travesía para salvar a su pueblo enfrentándose a diversos desafíos mientras busca su identidad y conexión con el mar. Ocho años después, los fanáticos se preparan para reencontrarse con Moana y Maui en un nuevo suceso que promete cautivar a las audiencias una vez más.

La trama de Moana 2 nos llevará tres años después de los eventos del primer largometraje, donde nuestra protagonista recibe una misteriosa llamada de sus antepasados. Junto a Maui, el semidiós que ha sido su compañero desde el inicio, la joven navegará hacia mares lejanos, enfrentándose a aguas peligrosas que han permanecido inexploradas durante demasiado tiempo. En esta ocasión, la pareja se unirá a una tripulación de marineros inesperados, lo que promete una aventura llena de emoción y descubrimientos. Auli’i Cravalho (Chicas Pesadas) y Dwayne Johnson (Black Adam) retoman sus icónicos papeles, asegurando que la magia y el espíritu de la primera entrega continúan vivos en esta nueva historia.