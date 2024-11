De ‘La trampa’ a ‘Extraña forma de vida’: exploramos las recientes producciones que llegaron a Max

“Extraña forma de vida” es una coproducción entre España y Francia, realizada por las compañías El Deseo y Saint Laurent. (Créditos: MUBI)

Max es, sin lugar a dudas, una de las plataformas líderes del panorama actual. Dentro de su catálogo, encontramos películas clásicas como Lo que el viento se llevó (Lo que el viento se llevó - 1939), Bonnie y Clyde (1967), La ventana indiscreta (La ventana indiscreta - 1954) y Casablanca (1942). También disponen de infaltables de la televisión como Los Soprano, Tom y Jerry, Friends, Dr. House, The Office y mucho más. Estas joyas cinematográficas y televisivas han contribuido a consolidar a Max como un referente de los servicios de streaming.

Sin embargo, también tienen producciones recientes que llegan diariamente a la plataforma. Series y películas originales que abarcan diversos géneros, desde dramas conmovedores hasta comedias entretenidas, se suman a su catálogo en constante expansión. Por eso, en esta oportunidad, vamos a ahondar en Max para repasar algunas de las producciones que llegaron recientemente y que se pueden ver aprovechando el fin de semana.

La trampa - Trap

Imagen de 'La trampa'

Empezamos con La trampa, una película de suspenso que llegó a los cines del mundo en el mes de agosto y que en los últimos días desembarcó en Max. La trama sigue a un padre y su hija que planean asistir a un concierto de la estrella pop del momento, buscando disfrutar de un tiempo especial juntos. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una emocionante salida se convierte en una trampa orquestada por la policía para capturar a un temido asesino en serie conocido como el Carnicero.

Con respecto al guión y la dirección, estuvo liderada por M. Night Shyamalan, quien nos ha brindado títulos como El sexto sentido (The Sixth Sense - 1999), Fragmentado (Split - 2016) y La aldea (The Village - 2004). Además, este año no solo trabajó en La trampa, sino que también fue productor en dos proyectos. Por un lado, participó en Observados (The Watchers), el debut como directora de su hija Ishana Night Shyamalan, cuya trama sigue a Mina, una joven envuelta en una mitología antigua. Por otro lado, recientemente en Max también se puede ver su trabajo en Caddo Lake, el thriller de suspenso protagonizado por Dylan O’Brien (The Maze Runner).

El reparto de La trampa está liderado por Josh Hartnett (Oppenheimer, Pearl Harbor), Ariel Donoghue (Wolf Like Me) y Allison Pill (Scott Pilgrim da el salto), junto a Saleka Shyamalan, hija del director, que marcó su debut delante de cámaras con esta cinta. Con un enfoque en el desarrollo de los personajes y una atmósfera oscura, La trampa se posiciona como una opción imperdible para quienes disfrutan del suspenso y el misterio en la pantalla.

Extraña forma de vida

Tráiler de 'Extraña forma de vida'

En segundo lugar, nos adentramos en el fascinante mundo de los cortometrajes con Extraña forma de vida, una obra que se presentó por primera vez en el Festival de Cine de Cannes de 2023. Este corto, ambientado en el contexto de un Western, narra la historia de Silva, quien tras un largo tiempo de separación decide cruzar el desierto a caballo para visitar a su viejo amigo, el sheriff Jake. Aunque el reencuentro comienza con alegría, pronto se revela que la verdadera razón de su viaje es diferente de lo que se puede imaginar.

Este cortometraje, que no supera los treinta minutos de duración, fue dirigido por Pedro Almodóvar, el aclamado cineasta español responsable de obras como Madres paralelas, La piel que habito, Dolor y gloria, Todo sobre mi madre y Volver, entre muchas otras. Recientemente, Almodóvar también presentó su primer proyecto completamente en inglés titulado La habitación de al lado (The room next door), que se centra en la compleja relación entre dos amigas de juventud, Ingrid y Martha, protagonizadas por Julianne Moore (Siempre Alice, Secretos de un escándalo) y Tilda Swinton (Tenemos que hablar de Kevin). Su capacidad para explorar las emociones humanas se hace evidente tanto en este cortometraje como en su nueva película.

En cuanto a Extraña forma de vida y su elenco, cuenta con un reparto destacado que incluye a Ethan Hawke (Antes del amanecer), Pedro Pascal (The Last Of Us), Jason Fernández (El corazón de la tierra), Manu Ríos (Élite) y Sara Sálamo (Todos lo saben).

Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4

En último lugar, para los seguidores de la animación, encontramos la cuarta entrega de una de las franquicias más queridas de los últimos años: Kung Fu Panda. Este nuevo proyecto, proveniente de DreamWorks, la misma empresa que nos ha traído títulos como Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon), Robot Salvaje (The Wild Robot) y Shrek, llegó a los cines en marzo y ahora se puede disfrutar en la plataforma de streaming.

En esta nueva entrega, Po, el entrañable oso panda y maestro del kung-fu, se enfrenta a retos inesperados que ponen a prueba su valentía y sabiduría. Tras haber sido un héroe en varias ocasiones, ahora se le asigna una responsabilidad crucial: guiar espiritualmente al Valle de la Paz. Para aceptar este nuevo papel, nuestro protagonista debe embarcarse en una búsqueda para encontrar y entrenar a su sucesor. Este proceso lo llevará a vivir una aventura llena de lecciones importantes y momentos de comedia, donde aprenderá sobre la importancia del legado y el verdadero significado del liderazgo.

El elenco de Kung Fu Panda 4 está compuesto por voces reconocidas, incluyendo a Jack Black (Escuela de Rock), Bryan Cranston (Breaking Bad), Ian McShane (John Wick 4), Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo), Awkwafina (Locamente millonarios), Viola Davis (La mujer Rey) y Dustin Hoffman (Kramer vs. Kramer).