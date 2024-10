El universo de Final Fantasy llegará a Magic: The Gathering en 2025

Zakeel Gordon, arquitecto de producto de #MTGxFINALFANTASY, y Shoichi Ichikawa, productor de Square Enix, hablan del juego, ¡que llega el 13 de junio de 2025!

El próximo 13 de junio de 2025, los amantes de Final Fantasy y Magic: The Gathering podrán disfrutar de lo que será una colaboración histórica. Wizards of the Coast y Square Enix lanzarán una colección especial inspirada en los 16 juegos numerados de la franquicia de Final Fantasy.

Esta colección de cartas incluirá ilustraciones de figuras clave de la saga como Sephiroth, Lightning, Kefka y los queridos moguri, además de invocaciones y escenarios clave de las entregas. Shoichi Ichikawa, productor de Final Fantasy, expresó su entusiasmo por la colaboración, asegurando que esta expansión logrará capturar la esencia de la narrativa y la estrategia de ambos mundos.

Las cartas, que combinarán los hermosos dibujos de artistas de Magic junto con colaboraciones con los desarrolladores de distintos Final Fantasy, buscan convertirse en una verdadera obra de arte y están diseñadas tanto para los jugadores de Magic como para los seguidores de la popular saga de Square Enix.

Magic: The Gathering x Final Fantasy

Si bien aún no se han revelado detalles específicos sobre los productos que se lanzarán, es probable que la colección incluya sobres de set, mazos de Commander y otros formatos populares. Tampoco sería errado esperar que el set sea compatible con el formato estándar de reglas, permitiendo que los personajes y criaturas de Final Fantasy se integren en las partidas competitivas de Magic: The Gathering.

Esta colaboración forma parte de una serie de lanzamientos temáticos que Wizards of the Coast ha implementado con Universes Beyond, en donde previamente incluyó a franquicias como Fallout, Assassin’s Creed y Warhammer 40,000.