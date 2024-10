El crepúsculo de los muertos: la película que cerrará la saga de George Romero recibe una actualización

Day of the Dead (conocida en español como El día de los muertos o El día de los muertos vivientes)1​ es una película de terror de 1985 dirigida por George A. Romero.

Hace más de medio siglo, George A. Romero inició su innovador proyecto de terror y crítica social con La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead,1968). A partir de esta película de bajo presupuesto, el cineasta sentó las bases del zombie moderno y de todo un subgénero cinematográfico. Poco tiempo después, le siguió El amanecer de los muertos (Dawn of the Dead,1978), una aclamada continuación y El día de los muertos (Day of the Dead,1985). Durante las décadas siguientes el director produjo una serie de películas divisivas e infravaloradas, antes de perder la batalla contra el cáncer en 2017. Sin embargo, la franquicia no estaba del todo cerrada ya que todavía tenía una historia para una última película: El crepúsculo de los muertos (Twilight of the Dead).

Tras varios años encajonado, el proyecto fue revisado por Joe Knetter, Robert Lucas y Paolo Zelati. En septiembre del año pasado se confirmó que este también había encontrado a su director en Brad Anderson, un cineasta con créditos en películas como El maquinista, como también en las series Peacemaker y Titans. Tanto Brad como George comenzaron sus carreras dentro del cine independiente y de género, por lo que hay mucha confianza en su visión.

En una reciente entrevista en plena promoción de La hora del silencio, su último trabajo, Anderson habló sobre el estado de El crepúsculo de los muertos y brindó una emocionante actualización. “Está preparado. Estamos buscando lugares. Estamos literalmente en esa fase de buscar localizaciones y demás, así que será genial. Sería una película totalmente diferente. Estamos tomando esa película, para la que George escribió el tratamiento, y en la que se inspiró el guion y tratando de hacerla de una manera que sea respetuosa con la franquicia de Romero y todo el universo que creó”, compartió el director.

“También pretende ser, en cierto modo, una especie de final para esa franquicia. Pretende ser una especie de botón de muestra, que es como supongo que Romero la imaginó. Así que sí, será genial poder llevarla a cabo. Sólo queremos hacer una película de zombies, que no sea la típica película de zombies”, agregó Anderson.

De acuerdo con anuncios previos, la cinta ahondará en la oscura naturaleza de la humanidad desde la perspectiva de los últimos sobrevivientes. Por el momento, no tenemos una fecha exacta de llegada a las salas para El crepúsculo de los muertos.