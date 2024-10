Lilo y Stitch: la película de Disney ya tiene fecha de estreno para su versión live-action

Lilo y Stitch (Disney)

En los últimos años, Disney ha estado reviviendo sus clásicos a través de versiones de acción real, una tendencia que ha cautivado a las nuevas generaciones y ha resonado con la nostalgia de los adultos. Películas como Alicia en el país de las maravillas (Alice in Wonderland - 2010), Mulán, La sirenita (The Little Mermaid - 2023), La bella y la bestia (Beauty and the Beast - 2017) y Dumbo son solo algunos ejemplos de este enfoque que busca reinventar historias atemporales. Ahora, la compañía ha anunciado con entusiasmo las fechas de lanzamiento de dos de sus próximas grandes producciones. La primera es Un viernes de locos 2 (Freakier Friday), la esperada secuela protagonizada por Jamie Lee Curtis (Halloween) y Lindsay Lohan (Chicas pesadas), que llegará a los cines el 8 de agosto de 2025. Además, se ha revelado que otra de sus adaptaciones en acción real, Lilo y Stitch (Lilo & Stitch), también tendrá su estreno en el futuro cercano, prometiendo seguir la senda de magia y emoción que caracteriza a Disney.

El live-action de Lilo & Stitch finalmente llegará a las pantallas del mundo el 23 de mayo de 2025. Con esta fecha anunciada, este proyecto competirá el mismo día con la nueva entrega de Misión Imposible, liderada por el cineasta Christopher McQuarrie (Jack Reacher) y protagonizada por Tom Cruise (Top Gun: Maverick, Al filo del mañana). Además, en ese mes se lanzará la nueva entrega de Karate Kid y también se estrenará la nueva película de Marvel titulada Thunderbolts, que contará con las actuaciones de Florence Pugh (Oppenheimer, Midsommar) y David Harbour (Hellboy, Stranger Things).

En cuanto a la trama, aunque se conocen pocos detalles, se espera que el proyecto mantenga el espíritu de la película animada original de 2002. La historia se centra en Lilo, una niña que es objeto de burlas por sus gustos únicos y su forma de ser. A medida que Lilo enfrenta el acoso escolar y la sensación de no encajar, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Stitch, un alienígena caótico que se escapa de su hogar. A través de su singular amistad, la película explora temas como la importancia de la familia, la aceptación de uno mismo y el poder de la amistad en la superación de las adversidades. Este enfoque en la diversidad y la autoaceptación ha resonado profundamente con el público, ofreciendo un mensaje atemporal que celebra las diferencias y la conexión emocional entre los personajes.

Lilo y Stitch (Disney)

Respecto al elenco, se ha confirmado que Chris Sanders (Cómo entrenar a tu dragón 2, Robot salvaje, Los Croods), quien codirigió la película animada y prestó su voz a Stitch, regresará para interpretar nuevamente al personaje icónico en el live-action. Junto a él, el elenco se completará con Zach Galifianakis (¿Qué pasó ayer?), Billy Magnussen (El Duro, La franquicia) y Maia Kealoha (The Wrecking Crew) en el papel de la entrañable Lilo, quienes sumarán su talento a esta historia llena de emoción, brindando una experiencia diferentes para los espectadores.

Lilo y Stitch llegará a los cines el 23 de mayo de 2025, bajo la dirección de Dean Fleischer Camp (Marcel, el caracol con zapatos). El guión fue escrito por Chris Kekaniokalani Bright (Moana: Un mar de aventuras), basado en un borrador previo de Mike Van Waes (La maldición de David).