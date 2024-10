Return to Silent Hill: todo lo que sabemos sobre la película que adapta al clásico Silent Hill 2

Captura del tráiler oficial de Silent Hill

En la actualidad, es cada vez más común que productoras y plataformas de streaming busquen adaptar exitosas franquicias de videojuegos al lenguaje cinematográfico y televisivo. Títulos recientes como The Last Of Us, Fallout y Borderlands han abierto la puerta a esta tendencia, pero Silent Hill se destaca como una de las franquicias más icónicas en el mundo del horror. Desde su creación por Konami, ha dejado una huella en la cultura gamer y ha sido objeto de varias adaptaciones cinematográficas a lo largo de los años.

Actualmente, se está gestando un nuevo largometraje titulado Return to Silent Hill, que se basará en el aclamado juego Silent Hill 2. Este proyecto busca capturar la atmósfera perturbadora del clásico, que ha influenciado a muchos en el género del terror. Además, el esperado remake de Silent Hill 2, programado para lanzarse el 8 de octubre en PC y PlayStation 5, promete revitalizar el interés por esta aterradora historia, convirtiéndose en uno de los juegos más anticipados de 2024. La combinación de una película nueva y un remake muy esperado sugiere que este título está listo para volver a dominar el panorama del horror, tanto en los videojuegos como en el cine.

En esta ocasión, vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre Return to Silent Hill.

Primeras adaptaciones de Silent Hill

Silent Hill (Konami)

La primera adaptación cinematográfica de Silent Hill se estrenó en 2006, dirigida por Christophe Gans. La película narra la historia de Rose Da Silva, quien busca a su hija, Sharon, en el enigmático pueblo de Silent Hill. Esta adaptación se inspira en la atmósfera y los elementos del videojuego original, lo que atrajo tanto a fanáticos como a nuevos espectadores. Este filme tuvo un buen desempeño en taquilla y recibió elogios por su diseño de producción.

La primera película cuenta con un reparto destacado que incluye a Radha Mitchell (Hombre en llamas) como Rose Da Silva, quien se convierte en el eje central de la historia. Junto a ella, Sean Bean (El Señor de los Anillos) interpreta a Christopher Da Silva, el esposo de Rose, que busca respuestas sobre la desaparición de su hija. La actriz Laurie Holden (The Walking Dead) asume el papel de Cybil Bennett, una oficial de policía que se involucra en la búsqueda de Rose. El reparto se completa con actuaciones de Jodelle Ferland (Caso 39) y Kim Coates (Hijos de la anarquía).

En 2012, se lanzó Silent Hill: Revelación, una secuela que continúa la historia presentada en la primera película. Dirigida por Michael J. Bassett, esta entrega se basa en el videojuego Silent Hill 3 y se centra en Heather Mason, interpretada por Adelaide Clemens (Nadie vive). La película aborda la búsqueda de Heather por descubrir su identidad y su conexión con el oscuro pasado de Silent Hill.

¿Qué podemos esperar de Return to Silent Hill?

Return to Silent Hill. (Créditos: Konami/The Veterans)

Return to Silent Hill promete ofrecer una nueva exploración del universo de la franquicia, aunque no está directamente relacionada con las películas anteriores. La trama del juego se centra en James Sunderland, un hombre que recibe una inquietante carta de su esposa fallecida, Mary, en la que le pide que regrese a Silent Hill. Al llegar a la ciudad, James se encuentra con una figura misteriosa que se asemeja sorprendentemente a su esposa. A lo largo de su búsqueda, el protagonista se enfrenta a sus propios recuerdos, resolviendo acertijos y combatiendo monstruos en su camino, incluido el emblemático Pyramid Head, quien simboliza sus miedos más profundos.

La nueva película seguirá la narrativa presentada en el material original, centrándose en el atormentado James, quien recibe un llamado que lo atrae de regreso a la oscura ciudad en busca de su verdadero amor. Según su sinopsis oficial: “Cuando una misteriosa carta lo llama de regreso a Silent Hill en busca de ella, encuentra un pueblo que alguna vez fue reconocible y que ha sido transformado por un mal desconocido. A medida que James desciende más profundamente en la oscuridad, se encuentra con figuras aterradoras, tanto familiares como nuevas, y comienza a cuestionar su propia cordura mientras lucha por darle sentido a la realidad y aguantar lo suficiente para salvar a su amor perdido.”

Elenco y equipo creativo detrás de Return to Silent Hill

"Return to Silent Hill". Trailer - Konami/ Cine

El proyecto, aún sin fecha de lanzamiento, cuenta con un elenco prometedor, encabezado por Jeremy Irvine, conocido por su trabajo en Mamma Mia! Vamos otra vez (Mamma Mia! Here We Go Again - 2018) y Un pasado imborrable (Railway Man - 2013), quien asume el papel de James Sunderland. Junto a él, Hannah Emily Anderson (X-Men: Dark Phoenix y Jigsaw: el juego continúa) aporta su talento a esta intrigante historia. La combinación de estos actores sugiere una interpretación emocionalmente intensa que capturará la esencia del juego y su atmósfera inquietante.

Detrás de las cámaras, el director Christophe Gans regresa para dar vida a esta nueva entrega, habiendo escrito el guión junto a Sandra Vo-Anh (La bella y la bestia) y William Josef Schneider (El Cuervo, 15-40). Gans ha expresado su entusiasmo por el proyecto, afirmando: “Return to Silent Hill es una historia de amor mitológica sobre alguien tan profundamente enamorado que está dispuesto a ir al infierno para salvar a alguien. Estoy encantado de contar con los maravillosos talentos de Jeremy Irvine y Hannah Emily Anderson para que nos lleven en este viaje a un mundo de terror psicológico que espero satisfaga y sorprenda a los fans de Silent Hill”.