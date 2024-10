El asesino del juego de citas: la ópera prima de Anna Kendrick presenta un último tráiler

El debut como directora de Anna Kendrick, Woman of the Hour, está ambientado en Los Ángeles de los años '70, cuando una aspirante a actriz (Kendrick) se cruza con un asesino serial (Daniel Zovatto) en el set del popular programa The Dating Game.

Anna Kendrick, la actriz conocida por sus participaciones en Crepúsculo (2008), Scott Pilgrim vs. The World (2010) y la saga Pitch Perfect hará su debut como directora con un oscuro thriller inspirado en un caso real. El asesino del juego de citas (Woman of the Hour), resultó ser una de las películas más comentadas del pasado Festival Internacional de Cine de Toronto y en pocas semanas estará disponible para el público masivo.

Mientras que en países como Argentina tendremos la oportunidad de ver la película en salas de cine, en Estados Unidos esta llegará a los hogares a través de Netflix el próximo 18 de octubre. De cara a este lanzamiento, el servicio de streaming presentó un adelanto final que brinda un mayor contexto a la historia de Cheryl, la protagonista de esta historia también interpretada por Kendrick.

El asesino del juego de citas sigue los pasos de una aspirante a actriz que se inscribe en un programa de televisión para encontrar a su pareja perfecta, sin saber que esto la llevará a un encuentro con un peligroso asesino serial. Las imágenes reveladas en el nuevo clip presentan los eventos que llevan a la joven a tomar esta decisión. Una vez en el concurso, se nos muestra cómo ella interroga a una serie de solteros, mientras que una serie de flashbacks nos adelantan que uno de ellos acarrea un pasado bastante oscuro.

Woman of the Hour. (L-R) Matt Visser as Bachelor #1 (Josh), Jedidiah Goodacre as Bachelor #2 (Arnie) and Daniel Zovatto as Rodney in Woman of the Hour. Cr. Leah Gallo/Netflix © 2024.

La película se inspira en la historia real de Rodney Alcala, un criminal que se dedicó a asesinar a mujeres haciéndose pasar por un fotógrafo. Si bien ya era un delincuente sexual registrado y había salido recientemente de prisión, eso no le impidió aparecer en The Dating Game, un programa que cada semana presentaba a tres solteros para que una mujer les hiciera preguntas divertidas antes de elegir a uno.

Además de Anna Kendrick y Daniel Zovatto en los papeles principales, el reparto de El asesino del juego de citas se completa con Tony Hale, Autumn Best, Kathryn Gallagher y Kelley Jakle .

La película llegará a los cines argentinos el próximo 10 de octubre de la mano de Diamond Films.