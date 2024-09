‘Orphan Black: Echoes’: la serie protagonizada por Krysten Ritter es cancelada tras una temporada

(AMC)

AMC Networks ha confirmado la cancelación de su ambicioso proyecto Orphan Black: Echoes tras una única temporada. La decisión de la cadena de no continuar con la serie llega solo semanas después de que la primera entrega, compuesta por 10 episodios, concluyera su emisión el 25 de agosto. Aunque la serie recibió críticas mixtas desde su estreno, reflejadas en un 60 % en Rotten Tomatoes, su recepción entre los fanáticos fue menos entusiasta. Esta combinación de críticas y la calificación final del público hicieron que la noticia de la cancelación no fuera del todo inesperada.

Orphan Black se estrenó en 2013 como una serie de ciencia ficción protagonizada por Tatiana Maslany (She-Hulk: Defensora de héroes), quien interpreta múltiples personajes gracias a su brillante actuación como varios clones. La trama sigue a Sarah Manning, una mujer que descubre la existencia de clones genéticamente idénticos a ella, lo que la arrastra a un oscuro mundo de conspiraciones y secretos científicos. A medida que Sarah se adentra en esta realidad, se enfrenta a una organización que controla los experimentos de clonación humana, mientras busca entender su propia identidad. La serie se destacó por sus temas de ética científica, identidad y naturaleza humana, recibiendo elogios por su compleja narrativa y la versatilidad de Maslany, lo que la convirtió en un éxito entre la crítica y el público.

Orphan Black: Echoes se presenta como un spin-off de la serie original, ofreciendo una perspectiva renovada al adentrarse en nuevas narrativas y personajes dentro del mismo universo. La trama explora las complejidades de la manipulación científica de la vida humana. En esta historia, Kira, ahora adulta, y su esposa se embarcan en la misión de ayudar a Lucy, una mujer que ha perdido la memoria, enfrentándose a las implicaciones que surgen de su situación.

Orphan Black: Echoes (AMC)

Aunque no podremos ver cómo continuaba la historia, actualmente podemos disfrutar de los diez episodios disponibles, que cuentan con las actuaciones de Krysten Ritter (Jessica Jones, Breaking Bad), Amanda Fix (Broken Diamonds), Keeley Hawes (Line of Duty, Guardaespaldas), Rya Kihlstedt (Mi pobre angelito 3), Hiroyuki Liao (Prison Break, Barry), Reed Diamond (The Mosquito Coast) y Avan Jogia (Victorious, Zombieland: Double Tap).