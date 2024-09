Agatha Harkness (Kathryn Hahn) in Marvel Television's AGATHA ALL ALONG, exclusively on Disney+. Photo by Chuck Zlotnick. © 2024 MARVEL.

Entrega anterior:

Guía de Personajes #1: ¿Quién es Doomguy, el protagonista de Doom?

Guía de Personajes #2: ¿Quién es Agatha, la bruja de Marvel?

Agatha Harkness es un personaje sumamente enigmático para el universo de Marvel. Con poco más de 50 años de historia ya en los cómics, ha sabido influenciar y ser parte de arcos muy importantes de personajes como Los Cuatro Fantásticos o la Bruja Escarlata. Hoy es un personaje meramente reconocido como villana en WandaVision (2021), pero vamos a conocerla en profundidad con su propia serie. Por eso, vamos a hablar de ella en esta segunda edición de Guía de Personajes.

Hay personajes cuya importancia en nuestras vidas es tan grande que es difícil de explicar por qué llegaron a ese lugar. Hay otros cuyo rol en la cultura popular recién está comenzando. En esta sección, vamos a desglosarlo juntos. Cada personaje tiene su historia, en la vida real y en la ficción. En Guía de Personajes, analizamos la historia de cada uno de ellos para entender mejor de dónde vienen y a dónde van los personajes que más queremos de videojuegos, cine, series, cómics, libros y mucho más.

Agatha Harkness | Imagen tomada de la web oficial de Marvel (www.marvel.com) | Meet Agatha (and Ebony) in FANTASTIC FOUR (1961) #94!

Agatha Harkness es creada por la legendaria dupla de Stan Lee como guionista y Jack Kirby como dibujante. Su primera aparición es en 1970, específicamente en el número 94 de Los Cuatro Fantásticos. En esta ocasión, Reed Richards y Sue Storm acababan de tener a su hijo Franklin y estaban buscando una personaje que pueda cuidarlo -teniendo en cuenta que es el bebé de los superhéroes más expuestos del universo Marvel- y Agatha se presentaba como experta institutriz al cuidado de niños en una zona alejada de la gran ciudad.

Más allá de esta situación, así como muchos otros personajes que emplean el misterio como una de sus cualidades más significativas, el origen per se del personaje no está del todo claro. Se ha revelado con los años que, efectivamente, es una bruja y uno de sus arcos de cómics más importantes la muestra como líder de Las Brujas de Salem en el siglo XVII. Se sabe que vivió varios años antes de ese suceso, pero no tiene un origen claro y tampoco es tan relevante, ya que el origen de sus poderes data de esa situación.

Agatha Harkness | Imagen tomada de la web oficial de Marvel (www.marvel.com) | Dimensional skipping in SCARLET WITCH ANNUAL (2023) #1

La importancia de Agatha como personaje radica, sobre todo, en cómo sirve de ancla para que otros personajes puedan desarrollarse hacia un protagonismo aún mayor. En este sentido Agatha siempre fue utilizada más como un medio que como un fin, y es algo que incluso en su versión audiovisual está siendo plasmado. Franklin Richards es uno de los personajes más poderosos de Marvel Comics. Lo mismo sucede con Wanda, que pasó de mutante a bruja en historias relacionadas con Agatha y dieron el pie para eventos que cambiaron para siempre el canon de Marvel. Esta situación de utilizar a Agatha como un medio, en mi opinión, se desenvuelve en base a dos factores fundamentales.

El primero es el misterio que la rodea: no sabemos mucho de Agatha, y esta situación le permite a los escritores utilizarla como trampolín para cientos de narrativas. Cuando un personaje es longevo y misterioso, puede entrelazarse a muchos personajes, muchas líneas de tiempo y muchos conceptos diferentes. El otro factor es lo gris de este personaje: aún en sus momentos más protagónicos, nunca terminamos de decantar si sus motivaciones son buenas o malas, y eso es funcional a muchos tropos narrativos.

Por supuesto que estas cualidades no son específicamente factores que hayan sido creados por y para Agatha, hay cientos de personajes que se mantienen en estas líneas, pero creo que Agatha fue uno de los más representativos, sobre todo para estos dos grandes grupos de personajes (Wanda y las brujas por un lado, los Cuatro Fantásticos por el otro), y por eso tiene su rol dentro de la abundante historia de Marvel.

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) in Marvel Television's AGATHA ALL ALONG, exclusively on Disney+. Photo by Chuck Zlotnick. © 2024 MARVEL.

Pensando más allá de Agatha en sí misma y sus acciones, creo que también es un personaje digno de analizar por lo importante que es para la introducción de un concepto dentro de un universo. Abandonemos por un momento la idea de este personaje como personaje y pensemos en la veta que abrió para Marvel dentro de su ya abundante cartera de narrativas.

Agatha es un personaje que fue sumamente importante para traducir una narrativa que existe en la vida real como lo es los aquelarres de brujas que atormentaron en la vieja Europa y convertirla en una narrativa del universo de Marvel: los aquelarres, brujas que verídicamente poseen poderes en este mundo ficcional.

Marvel tiene su apartado cósmico, su apartado especial, su apartado político, y podemos seguir denominando diferentes facciones del tono que le dan a sus producciones. También tiene el misticismo y, dentro de eso, están las brujas y sus aquelarres con Agatha como una de sus grandes impulsoras. Es una de las demostraciones de cómo un personaje puede convertirse en un medio para abrir toda una narrativa, y es algo que seguramente veremos de ella más allá de sus comics, hoy con una serie propia en Disney+.

Agatha Harkness | Imagen tomada de la web oficial de Marvel (www.marvel.com) | MIDNIGHT SUNS (2022) #5 page by Ethan Sacks and Luigi Zagaria

Si bien ha tenido varias apariciones fuera de la historietas, Agatha es aún un personaje no tan explorado. Tuvo cameos menores en algunas series animadas como The Avengers: United They Stand (1999) o X-Men: Evolution (2000) pero nada significativo para el personaje. También podemos encontrarla ya con un rol un poco más representativo en los videojuegos de Marvel Snap (2022) o Marvel’s Midnight Suns (2022), siendo este último uno de sus roles más destacados por lo relacionado con su temática. Estas últimas apariciones posiblemente influenciadas por su gran salto a la cultura pop: su introducción en el Universo Cinematográfico de Marvel.

WandaVision (2021) no solo es una serie que tenía la tarea de convertir a Wanda Maximoff, un personaje secundario hasta el momento, en una pieza central de esta nueva gran narrativa que es el multiverso, sino que también era el regreso de Marvel frente a sus espectadores que no tenía nuevo contenido desde Avengers: Endgame (2020). Con ese peso y ese caudal de expectativa es que la serie se estrenó en Disney+.

Agatha fue, en ese entonces, uno de los pilares de la conversación gracias a que esta serie apelaba 100% al misterio y al slow burn. Así, las teorías de los fanáticos que no la conocían de las historietas empezaron a crecer y Agatha terminó en el centro de una conversación que la catapultó incluso antes de saber que ella sería la villana de la cinta. Tres años después, tendrá su propia serie que servirá de nexo entre esa serie y las producciones que veremos a futuro; aunque también es una de las series que quedó ya realizada previo a los cambios directivos de Marvel, así que es una producción de la cual no sabemos prácticamente nada y que puede salir muy bien, como puede salir muy mal.

Agatha Harkness | Imagen tomada de la web oficial de Marvel (www.marvel.com) | VISION AND THE SCARLET WITCH (1985) #3

Pero entonces, volvamos a las bases… ¿Quién es Agatha Harkness? Agatha es la viva representación de cómo un personaje secundario es tan importante como el principal para contar una historia. En historietas, siempre fue un personaje secundario; pero fue aquél sin el cual no se podrían contar unas cuantas de las más grandes historias de Marvel. Es un personaje que ha servido como nexo para poder desarrollar a otros como Franklin Richards o la Bruja Escarlata.

También es la representación de cómo un concepto puede introducirse en un universo de fantasía. Sabemos mucho de las brujas de Marvel y de los aquelarres en ese mundo gracias a Agatha Harkness. Ojalá que algo de eso lo podamos ver en el MCU. Aún no hubo casos muy significativos de personajes de esta etapa post Endgame que hayan logrado cautivar a la audiencia. Mucho menos de personajes que fueron introducidos, en gran parte, como algo secundario. Los ojos están puestos en Agatha All Along y, a partir de este 19 de Septiembre, veremos qué es lo que nos ofrece La Casa de las Ideas sobre esta bruja.

Primera aparición: Fantastic Four #94 (Comics, 1970)

Última aparición: Agatha All Along (Serie live action, 2024)

Obra cumbre: Avengers West Coast: Darker Than Scarlet (Comics, 1988/89)