Tokyo Game Show 2024: SEGA, Konami y otras compañías preparan anuncios importantes

Pronto se celebrará el Tokyo Game Show 2024, en el centro de eventos Makuhari Messe ubicado en la localidad japonesa de Chiba, del 26 al 29 de septiembre, buscando ser uno de los eventos más destacados del año para la industria del videojuego. Entre otras compañías que estarán presentes, Falcom, LEVEL-5, Konami, Atlus y SEGA ya anunciaron sus fechas de presentación y una lista de lo que mostrarán durante la feria japonesa.

SEGA y Atlus encabezan esta lista con una serie de títulos muy esperados, como Metaphor: ReFantazio y Sonic X Shadow Generations. La presentación oficial será el 27 de septiembre a las 19:00 horas en Japón, y se espera que revelen nuevos detalles sobre varios de sus próximos lanzamientos, incluyendo tres grandes sorpresas de las que no se ha aclarado de qué trata.

Por su parte, Konami llegará con una presentación sólida que incluirá Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y Silent Hill 2, dos de sus franquicias más emblemáticas. Estos títulos estarán disponibles para ser jugados y también se presentarán en vivo en varias sesiones del evento. La presentación especial de Konami llamada “Metal Gear Production Hotline”, está programada para el 27 de septiembre a las 12:00 horas en Japón, donde se espera que ofrezcan más detalles sobre el futuro de la saga Metal Gear.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, de Konami.

LEVEL-5 no se queda atrás y promete grandes sorpresas con títulos como Inazuma Eleven: Victory Road y Professor Layton and The New World of Steam, que estarán disponibles para probar en el evento. Su transmisión en vivo está programada para el 26 de septiembre a las 22:00 horas en Japón, donde tendremos un vistazo exclusivo a estos esperados juegos.

Falcom también tendrá una presencia destacada con The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, la última entrega de su aclamada serie Trails. Los asistentes podrán disfrutar de una demo jugable y, además, el 28 y 29 de septiembre habrá presentaciones en vivo de la Falcom jdk BAND, quienes interpretarán música original de la saga Trails.

Estas no son las únicas empresas que harán su presencia en el Tokyo Game Show 2024, por lo que podemos esperar que el evento nos sorprenda con información y noticias más allá de las anunciadas oficialmente.