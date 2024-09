Undead Labs pone fin al soporte de State of Decay 2 para centrarse en su secuela

State of Decay 3, de Undead Labs.

Después de seis años y 38 actualizaciones, Undead Labs ha decidido poner fin a las actualizaciones de State of Decay 2 para enfocar todos sus recursos en el desarrollo de State of Decay 3. La última actualización de contenido del juego estará disponible antes de que termine el año y desbloqueará permanentemente elementos de todas las estaciones, además de corregir errores y mejorar la calidad de vida en el juego.

Undead Labs expresó su gratitud a la comunidad de State of Decay 2 por su apoyo a lo largo de los años, y señaló que el juego seguirá estando disponible en Xbox Game Pass, aunque ya no recibirá nuevo contenido ni actualizaciones de soporte. El estudio ha asegurado que el título mantendrá sus servidores activos, permitiendo a los jugadores seguir disfrutando del juego en el futuro previsible.

“Sabemos que amas este mundo que hemos creado y la increíble comunidad que has ayudado a construir. Si bien has disfrutado de State of Decay 2 durante muchos años, es posible que hayas escuchado que también estamos trabajando duro en la próxima evolución de la franquicia. Nuestra ambición es hacer el mejor simulador de supervivencia zombie de la franquicia, y para hacerlo, cambiaremos nuestro enfoque y recursos para hacer la próxima tercera entrega, State of Decay 3″, declara Undead Labs en sus redes.

State of Decay 3, de Undead Labs.

Inicialmente, State of Decay 3 fue anunciado en 2020, pero fue seguido de un largo periodo de silencio en cuanto a novedades. Tras la reaparición del título en el Xbox Games Showcase de 2024, los desarrolladores prometen una experiencia de supervivencia zombi más ambiciosa, para esto contarán con la ayuda de Obsidian Entertainment, los desarrolladores de Fallout: New Vegas y Grounded, quienes brindarán su experiencia para crear un modo cooperativo en un mundo compartido más flexible.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para State of Decay 3, el equipo de Undead Labs ha asegurado que tendremos novedades muy pronto.