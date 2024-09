Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics tendrá su lanzamiento en Xbox, pero no será en 2024

X-MEN CHILDREN OF THE ATOM | MARVEL SUPER HEROES | X-MEN VS. STREET FIGHTER | MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER | MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES | MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes | THE PUNISHER

Inicialmente, el esperado recopilatorio de juegos clásicos sólo estaba confirmado para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, lo que había generado descontento entre los usuarios de la plataforma de Microsoft. Sin embargo, Capcom recientemente sorprendió al anunciar que Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics finalmente llegará a Xbox One, aunque tendremos que esperar hasta 2025 para disfrutarlo.

El anuncio, hecho a través de las redes sociales de Capcom, confirmó que las “discusiones técnicas” con Microsoft permitieron hacer viable el lanzamiento de la colección en Xbox One, con compatibilidad para las consolas de la familia Xbox Series. Sin embargo, a diferencia de las demás versiones que se publicarán el próximo 12 de septiembre, el lanzamiento en Xbox se ha pospuesto sin una fecha exacta, aunque Capcom promete más información en los próximos meses.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics incluye algunos de los títulos más queridos del género, como X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes y Marvel vs. Capcom 2. Además, Capcom ha anunciado una segunda colección, Capcom Fighting Collection 2, que incluirá juegos icónicos como Capcom vs. SNK 2 y Power Stone. Aunque esta también está planeada para otras plataformas, no se ha confirmado aún su llegada a Xbox.

La demora ha sido atribuida a problemas técnicos relacionados con el antiguo motor gráfico MT Framework, utilizado en muchos de los títulos de Capcom. A pesar del retraso, los usuarios de Xbox podrán finalmente disfrutar de esta esperada colección de clásicos de peleas cuando se lance en 2025.