Chad Stahelski de John Wick adaptará las novelas de Joe Ledger en una serie de televisión

Keanu Reeves, izquierda, y el director Chad Stahelski de "John Wick: Chapter 4" posan en la premiere de la película el lunes 20 de marzo de 2023, en el Teatro Chino TCL en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Chad Stahelski, el director detrás de la saga John Wick, se está diversificando como cineasta y productor con una variedad de proyectos. No solo tiene en agenda el desarrollo de múltiples spin-off en torno a la franquicia de acción liderada por Keanu Reeves, sino también en los próximos meses dirigirá a Henry Cavill en el reinicio de Highlander de Lionsgate. Ahora, sin dejar lugar para el aburrimiento, acaba de adquirir los derechos de las novelas de Joe Ledger, de Jonathan Maberry, y planea convertirlas en una serie de televisión.

Según un reciente informe, tras observar el potencial cinematográfico de las historias que giran en torno al ex Ranger del Ejército y detective de la policía de Baltimore, Stahelski cerró un acuerdo para llevar este universo a las pantallas pequeñas través de su productora 87Eleven Entertainment. “Me encantó leer la saga de Joe Ledger. Es una serie de acción épica de todos los tiempos con intriga, suspense y personajes tan atractivos”, dijo Stahelski. “Al leerla, pude ver el potencial cinematográfico inmediato. Me entusiasma trabajar con Jonathan Maberry para convertirla en una serie de televisión”, añadió.

Cabe mencionar que el director de John Wick no es ajeno al género de acción, ya tiene un largo recorrido como doble de riesgo que comenzó con El cuervo (1994) y continuó con Matrix, donde fue el principal doble de Keanu Reeves a lo largo de la saga. “La carrera de Chad, tanto detrás como delante de la cámara, define en gran medida el tipo de cosas que me gusta ver. Matrix, El cuervo, John Wick y muchas otras me encantan. Los dos somos artistas marciales de toda la vida, además de frikis profesionales de la cultura pop”, comentó Maberry sobre su colaboración.

Director Chad Stahelski attends a screening of "John Wick: Chapter 4" in New York City, U.S., March 15, 2023. REUTERS/Andrew Kelly

“Cuando nos sentamos por primera vez para hablar de Joe Ledger, quedó claro que no sólo había leído los libros, sino que comprendía a los personajes en profundidad y con empatía. Creo que nunca he conocido a nadie en Hollywood cuya mente discurra por carriles tan parecidos a los míos. También es un visionario y muy divertido. A esto se refieren cuando hablan de la ‘magia de Hollywood’”, concluyó el autor.

Los próximos proyectos del universo John Wick

Cuarta entrega de esta saga protagonizada por Keanu Reeves

Recientemente se anunció que Stahelski y Reeves producirían una nueva serie derivada ambientada en el universo de los mercenarios. John Wick: Under The High Table será la segunda serie televisiva de la franquicia, tras el lanzamiento de The Continental a finales del año pasado. El año próximo también llegará a salas Ballerina, la película protagonizada por Ana de Armas, que estará ambientada entre la tercera y cuarta entrega de John Wick, marcando el regreso de Reeves. A su vez, también se encuentra en desarrollo una nueva cinta centrada en Cain, el personaje Donnie Yen con un libreto a cargo de Robert Askins de The Umbrella Academy.