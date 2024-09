Agatha en todas partes: lo que sabemos sobre la nueva serie de Marvel Studios que llega a Disney+

Agatha All Along presenta su nuevo tráiler para Disney

Falta muy poco para el estreno de Agatha en todas partes (Agatha: All Along), la nueva serie de Marvel Studios protagonizada por Kathryn Hahn. Esta producción, que verá la luz de manera exclusiva por la pantalla de Disney+, continuará la historia de WandaVision, ahora centrándose en Agatha Harkness, uno de los personajes más enigmáticos del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Conexiones, trama, reparto y más, hoy en Malditos Nerds repasamos lo que sabemos de esta nueva producción de acción real.

El punto de partida del spin-off de WandaVision

El personaje de Agatha Harkness hizo su debut en la serie WandaVision

Agatha en todas partes se presenta como una serie derivada de WandaVision y guardará, inevitablemente, estrechas conexiones con ella. Por ello, es necesario recordar cuál es el origen de la protagonista. En la serie de 2021, el personaje de Kathryn Hahn se presentó inicialmente como Agnes, la vecina de Wanda en Westview. No obstante, en un vuelco hacia el final de temporada se reveló que esta era realidad Agatha Harkness, una bruja legendaria capaz de hacerle frente al personaje de Elizabeth Olsen.

Harkness fue quien reunió a Wanda con el Darkhold, poniendo en marcha los acontecimientos que finalmente llevaron al presunto deceso de la Bruja Escarlata en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2022). A su vez, tras su derrota en WandaVision, Agatha queda atrapada en una simulación.

Los avances de su serie en solitario adelantan que Agatha será liberada de este encantamiento por un misterioso adolescente y juntos se embarcarán en un oscuro viaje por el legendario Camino de las Brujas, un desafío mágico lleno de pruebas. Superar este sendero promete otorgar a quien lo complete el cumplimiento de sus deseos más profundos, y para Agatha, es la oportunidad de recuperar los poderes que perdió.

¿Quiénes forman parte de Agatha en todas partes?

Agatha All Along presenta su primer Teaser Trailer

El reparto de Agatha en todas partes incluirá algunas caras conocidas de WandaVision, así como nuevas incorporaciones. Además de Hahn, el equipo delante de cámaras se completa con figuras como Joe Locke (Heartstopper), Emma Caulfield Ford (WandaVision), Aubrey Plaza (Parks and Recreation), Paul Adelstein (The Menu), Sasheer Zamata (Spree) y Patti Lupone (Beau tiene miedo).

La principal encargada detrás de cámaras es Jac Shaeffer, guionista y directora, que regresa a este universo tras trabajar como cocreadora y productora ejecutiva en WandaVision.

Agatha en todas partes, la propuesta de Disney+ para esta spooky season

Joe Locke en Agatha en todas partes Créditos: Marvel Studios / Disney+

Aunque Agatha en todas partes no será necesariamente una serie de género, varios de sus actores han destacado homenajes notables al cine de terror e, incluso, han adelantado algunas escenas darán mucho miedo. “Creo que los fans se sorprenderán de la cantidad de terror que hay en la serie. Es realmente aterradora, dramática, violenta y todo eso. Y también divertida. Pero creo que el alcance de lo que va a hacer la serie sorprenderá a la gente”, reconoció Sasheer Zamata, actriz que en la ficción da vida a Jennifer Kale.

Joe Locke, por su parte, destacó que la serie no solo está influenciada por películas icónicas como El mago de Oz (The Wizard of Oz) y Los Goonies (The Goonies), sino que cada episodio tiene como base una película clásica de terror o suspenso diferente. “Hay algunas grandes referencias a El Exorcista ahí. El bebé de Rosemary fue una de ellas. Hay tantas”, adelantó.

¿Cuándo llega a Disney+ y cómo será su formato?

Agatha en todas partes, fue el nombre de la canción de WandaVision que presentaba al personaje y recibió una nominación a los Grammy 2022 Créditos: Marvel Studios / Disney+

Agatha en todas partes debutará por la pantalla de Disney+ el próximo 18 de septiembre con dos capítulos. Los siete restantes serán lanzados de manera semanal todos los miércoles hasta el final de temporada el 6 de noviembre.