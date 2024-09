Gamescom 2024 - Zenless Zone Zero, el hack and slash de HoYoverse, se siente mejor que nunca

Zenless Zone Zero | Desarrolladores: miHoYo, Shanghai Miha Touring Film Technology Co., Ltd. | Distribuidor: HoYoverse

Zenless Zone Zero es lo más nuevo de HoYoverse y recibió su primera gran actualización 1.1 el 14 de agosto de 2024. Esta actualización nos trajo nuevas misiones de agentes, eventos de tiempo limitado y más contenido adicional. Como coincidió con el mes de la Gamescom, en Alemania visitamos el booth de HoYoverse, lleno de cosplayers, activaciones y emoción los cinco días del evento, y jugamos la versión más nueva.

También durante la conferencia ONL de Gamescom 2024, se lanzó un nuevo tráiler de Zenless Zone Zero que mostró las próximas misiones de agentes y nuevos personajes, que son el componente principal de todo juego gacha. En Gamescom, pudimos jugar con una de las más nuevas, Qingyi, en nivel máximo, y también nos sumergimos en los contenidos más nuevos de este hack and slash que cada vez promete más.

Antes de poner mis manos en la versión más reciente que se presentó en Gamescom 2024, apenas había jugado una beta de Zenless Zone Zero, así que terminé sorprendida, para bien, en todo aspecto. Este gacha de fantasía urbana de HoYoverse goza de un sistema de combate fluido, que combina acción rápida con profundidad estratégica, ya que aplicamos distintos tipos de daño a los enemigos si hacemos esquives perfectos, cambios de personaje en el momento justo o si aplicamos ataques especiales con daños de atributo.

Podemos cambiar de personaje en medio del combate, lo que permite combos dinámicos y un enfoque más personalizado en las batallas. Este sistema recuerda a las mecánicas de equipo que se encuentran en Genshin Impact, pero con un ritmo más rápido e intenso que refleja la naturaleza caótica del mundo de New Eridu.

A nivel visual está en su pico más alto, con un arte inspirado en el anime, como todo lo que realiza HoYoverse, pero con una impronta muy única porque Zenless Zone Zero combina entornos urbanos con personajes de fantasía. Los combates, además de fluidos, son un total espectáculo visual. Y el diseño de los agentes tiene un estilo canchero salido de los mejores animes de Gainax.

Con la 1.1, además de Qingyi que ya está disponible, llegarán Jane Doe (también de Rango S) y Seth Lowell, el próximo 4 de septiembre. En Gamescom, pudimos sacar a relucir a Qingyi en los dungeons roguelike del modo Hollow Zero y nos pareció una agente muy dinámica y con mucha personalidad.

El estilo de combate de Qingyi es fácil de aprender y resulta altamente efectivo si se lo combina de la forma adecuada. Su cadena de ataques básicos combina cuatro golpes que infligen una mezcla de daño físico y eléctrico. También combina ataques realmente rápidos que parecen débiles inicialmente, pero tiene una pasiva que acumula un multiplicador que puede aturdir enemigos y lanzar ataques devastadores en el momento justo. Como verán, es una agente muy táctica, cuyas habilidades la hacen muy versátil para lidiar con varios enemigos a la vez.

Desde HoYoverse nos indicaron que es una agente muy flexible a la hora de combinarse con otros agentes. Qingyi, a diferencia de otros personajes que requieren compañeros específicos para maximizar sus habilidades, solo necesita un personaje de ataque y así se podrá maximizar su daño por aturdimiento o complementar su daño eléctrico. La probamos junto a Billy Kid y la dupla resultó devastadora y muy frenética, sobre todo por la combinación de ataques a distancia de Billy.

La mayoría de los fanáticos de HoYoverse probablemente estén pegados a Genshin Impact, aunque eso no quita que Zenless Zone Zero sea un fenómeno propio, con millones de descargas. No puedo más que recomendarles encarecidamente que lo prueben si les gustan los hack and slash. Nos trae una mezcla única de estrategia y combates frenéticos pocas veces vista en el género, y tenemos el componente gacha con personajes únicos y queribles que tanto nos gusta de HoYoverse.