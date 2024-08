The Running Man: el remake protagonizado por Glen Powell comenzará a rodarse en noviembre

Glen Powell en Top Gun: Maverick (Paramount)

Aunque Glen Powell tuvo papeles menores en The Great Debaters, Stuck in Love y Batman: El caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises - 2012), fue con Scream Queens, la comedia de terror creada por Ryan Murphy, que realmente despegó en la fama. Desde entonces, ha avanzado notablemente en la industria con destacadas participaciones en Con todos menos contigo (Anyone but You - 2023) y Top Gun: Maverick. Ahora, se ha dado una actualización sobre su próximo gran proyecto: The Running Man.

The Running Man será un remake de la película del mismo nombre lanzada en 1987, que contó con Arnold Schwarzenegger (Arnold Schwarzenegger) en el papel principal. Esta nueva versión se basará en la novela homónima de Stephen King, publicada en 1982 bajo el seudónimo de Richard Bachman. La adaptación se une a la larga lista de proyectos que toman las historias del famoso escritor. La reciente novedad sobre el proyecto es que la producción está prevista para comenzar el próximo mes de noviembre en Londres.

El remake ha sido aprobado por Paramount Pictures y estará dirigido por Edgar Wright, conocido por Baby Driver, El misterio de soho (Last Night in Soho - 2021) y Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (Scott Pilgrim vs. the World, 2010). Esta adaptación promete ser más fiel a la novela original, en la que seguimos a un hombre desesperado por conseguir dinero. Según su sinopsis oficial: “The Running Man es un thriller de ciencia ficción futurista de King ambientado en una América distópica en el año 2025. La historia sigue a Ben Richards, un hombre desesperado que participa en el violento reality show The Running Man para ganar suficiente dinero para salvar a su hija gravemente enferma.”

En The Running Man (1987), Arnold Schwarzenegger interpreta a Ben Richards, un super policía que es condenado por error en un futuro distópico,

Sin duda, la combinación de la dirección de Edgar Wright, la actuación de Glen Powell y el texto base de Stephen King convierte a The Running Man en un proyecto digno de atención. Aunque la producción comenzará en noviembre y aún falta tiempo para verlo en la gran pantalla, Powell estrenó recientemente Tornados (Twisters) junto a Daisy Edgar-Jones (Normal People), que ha superado las expectativas en taquilla, recaudando más de 335 millones de dólares a nivel mundial. Este largometraje está ambientado en el mismo universo que el clásico de catástrofe de 1996 y sigue la historia de Kate Cooper, una ex cazadora de tormentas cuya vida cambió drásticamente después de un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios.