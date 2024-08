Smallville: Tom Welling compartió nuevos detalles sobre la esperada serie animada

Smallville se emitió por 10 temporadas entre 2001 y 2011

Smallville, la serie que narraba las aventuras del joven Clark Kent durante los años previos a que él se convierta en Superman, fue una puerta de entrada al universo de DC para toda una generación. Esta producción contó con diez temporadas, emitiéndose desde 2001 hasta 2011, y estableció una visión diferente, tanto de los héroes como de los villanos de la franquicia.

Aunque ya pasó más de una década desde su conclusión, Tom Welling y Michael Rosenbaum, dos de sus principales figuras, han trabajado mucho para un posible regreso de la serie en nuevos formatos. Entre ellos se encuentra una serie animada que funcionaría como una secuela del clásico televisivo. Durante su paso por la convención Terrificon en Connecticut, Tom Welling, habló sobre el avance de estos proyectos y reveló que el equipo original está dispuesto a participar. “Hemos estado hablando de eso durante unos años. Queremos hacer un cómic y una serie de animación de Smallville, y luego todos los actores originales pondríamos voz a los personajes. Ya tenemos un artista y un póster”.

“Aún no hemos podido compartirlo, pero Lionel Luthor se cierne sobre todo el mundo y es realmente genial, pero no podemos hacer nada sin que DC nos diga que podemos hacerlo”, confesó el intérprete que dio vida a Clark Kent. “No nos han dado luz verde, pero estamos preparados. Al Gough y Miles Millar, los creadores de Smallville, quieren escribirlo, pero no es nuestra propiedad hasta que digan que podemos hacerlo”, agregó.

Tom Welling de "Smallville" sorprendió a sus seguidores por su apariencia a 15 años del estreno de la serie (Reuters)

Meses atrás, Michael Rosenbaum, había adelantado que estaban esperando un momento adecuado para poder presentar sus ideas antes los nuevos ejecutivos de DC. En ese entonces, también reconoció que uno de ellos, James Gunn, era uno de sus mejores amigos y que no desperdiciarían la oportunidad cuando todo se alinee. “Cuando sea el momento adecuado, creo que es algo que podría suceder, a menos que tengan otras ideas. Nos gustaría hacerlo, a todo el reparto le gustaría hacerlo. Pondrían voz a su propio personaje de la serie, y tenemos un buen concepto de lo que será”, afirmó el actor de Lex Luthor.

Con viento a favor, puede que no pase tanto hasta que recibamos novedades más alentadoras. Por el momento, las diez temporadas de Smallville se encuentran disponibles en Prime Video y Max.