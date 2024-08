‘Noche de horror’, ‘Feliz día de tu muerte’ y más: comedias de terror para disfrutar en Max

The Final Girls (2015) es un metaslasher con elementos de comedia dirigido por Todd Strauss-Schulson

En la gran pantalla el terror y la comedia han conseguido fusionarse muy bien a lo largo de los años. Es que, mientras algunas temáticas proponen acercarnos a nuestros mayores miedos, el humor ayuda aligerar la tensión, nos conecta con los personajes desde otro lugar y, si está bien ejecutado, logra hacernos reír en un momento en que esperábamos estremecernos.

Dentro del catálogo de Max, encontramos una selección de comedias de terror que ofrecen una combinación perfecta de sustos y risas, ideal para quienes disfrutan de lo mejor de ambos mundos. Asesinos seriales, cine meta, bucles temporales y duendes asesinos, hoy en Malditos Nerds repasamos algunas películas que empujan los límites de estos dos mundos, disponibles en el catálogo del servicio de streaming.

La primera propuesta de este listado presente en Max es La última chica, una carta de amor a los slasher de los ochenta con elementos de comedia metacine. Su trama sigue a un grupo de amigos que, accidentalmente, son transportados dentro de una película de terror de culto. Atrapados en este mundo ficticio muy parecido al Crystal Lake de Viernes 13, estos deberán usar su conocimiento del género para intentar sobrevivir a un asesino serial sediento de sangre.

La última chica se destaca por tener un guion bastante ingenioso que construye su humor a partir de los clichés del propio género y la autoconciencia. Por otra parte, la película cuenta con un reparto de rostros conocidos como Taissa Farmiga (La Monja), Malin Akerman (The Watchmen), Alexander Ludwig (Vikings), Nina Dobrev (The Vampires Diaries), Alia Shawkat (Big Mouth) y Adam DeVine (Pitch Perfect).

Feliz día de tu muerte (Happy Death Day, 2017)

Feliz día de tu muerte es una comedia de terror con un divertido giro respecto a las películas con bucles temporales. Dirigida por Christopher Landon (Freaky), este slasher se nutre directamente de películas como El día de la marmota y Scream.

Su historia sigue a Tree Gelbman, una universitaria que se ve obligada a revivir una y otra vez el día de su muerte hasta descubrir quién es su asesino. Al igual que en algunos videojuegos, cada vez que fallece, el día se reinicia, lo que le da la oportunidad de corregir errores, hacer nuevas elecciones y, en última instancia, encontrar su redención. La película fue bien recibida por su enfoque fresco y divertido del género, siendo una combinación perfecta de terror y comedia, con Jessica Rothe brillando en su papel principal.

The Blackening (2022)

Otra propuesta disponible en Max es The Blackening, una sátira que combina terror, comedia y que, además, juega con los estereotipos raciales en el cine de terror. La película sigue a un grupo de amigos afroamericanos que se reúnen en una cabaña remota para una escapada de fin de semana, solo para descubrir que deben luchar por sus vidas cuando un asesino comienza a cazarlos.

Con una premisa audaz, The Blackening se burla de los tropos típicos de las películas de terror y es una opción perfecta para los fans del terror que aprecian un enfoque más subversivo y reflexivo del género.

There is something in the barn (2023)

Noche de horror es una comedia que combina gore, acción, invasión de hogares y espíritu navideño en su dosis justa. El punto de partida es bastante sencillo: conocemos a Bill y a su americana familia instalándose en Noruega tras heredar una casa de ensueño. Mientras los adultos planean convertir el granero en un ‘bed and breakfast’, el más chico de la familia descubre que en ese lugar un elfo y que hay reglas a seguir para poder tener una convivencia pacífica. Como es de esperarse, estas reglas rápidamente se tuercen lo que lleva a que se desate una verdadera guerra entre los recién llegados y una legión de duendes malvados.

En sintonía con películas como Gremlins, Noche de horror logra un equilibrio perfecto entre el humor irónico y secuencias de acción súper violentas. Con un elenco que aporta carisma y un guion que no tiene miedo de abrazar el absurdo, esta nueva adición al catálogo de Max es una gran opción para aquellos que buscan algo nuevo en el mundo de la comedia de terror.