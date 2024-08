PRIMERAS IMPRESIONES | Metaphor: ReFantazio – Lo nuevo, lo viejo y lo sorprendente

Metaphor: ReFantazio | Desarrolladores: Atlus, Studio Zero | Distribuidores: Sega, SEGA of America

Cualquier fanático de los JRPG conoce el nombre de Atlus, y desde el lanzamiento de Persona 5 en el 2018, el estudio incluso trascendió al mainstream occidental de formas impensadas para los fans de los viejos tiempos. Aún con sus varias franquicias dentro del género, Atlus siempre se vio asociado a Persona, y es a veces difícil separar ambos nombres. Ahora, gran parte del equipo creativo detrás de Persona se encuentra trabajando en Metaphor: ReFantazio, una franquicia totalmente nueva, y fuimos invitados a un evento especial para poder probar el juego.

Una de las primeras cosas que he de admitir es que, más allá de los diferentes tráilers que el estudio fue publicando, no me preocupé en ahondar más en detalles sobre el juego. Al fin y al cabo, es Atlus, y yo mismo justamente podría entrar en esa categoría de fans de la vieja escuela. Si el equipo de Persona está haciendo un nuevo JRPG, entonces es muy probable que tenga similitudes con aquella franquicia. Sin embargo, la novedad de Metaphor: ReFantazio radica en su universo: un mundo de fantasía creado desde cero.

En este evento tuvimos acceso a dos demos diferentes, una en la que pudimos probar las primeras dos horas del juego desde el principio y otra con una partida más avanzada en la trama principal y con muchos más sistemas desbloqueados. La primera de las dos demos fue quizás la más importante y la que más marcó mi experiencia, puesto que, previo a jugarla, consideraba que el desafío más grande de Metaphor: ReFantazio era introducir a los jugadores a este nuevo mundo, el cual se planta firmemente en el género de fantasía.

Tanto la serie Persona como varias de las otras franquicias de Atlus ambientan sus narrativas en el mundo real, en mayor o menor medida. Entonces, no es realmente necesario tomarse el trabajo de exponer en detalle qué hace que el mundo funcione porque el marco de referencia ya existe. La fantasía, en cambio, puede tomar muchas formas, y los detalles pueden ser tan profundos que terminan siendo abrumadores.

El nuevo juego de Atlus, por suerte, logra cautivar desde el principio de la aventura, y lo hace de una manera muy hábil, sin recurrir al clásico cliché de protagonista con amnesia o alguna de aquellas herramientas que este género peca de utilizar tan seguido. De todas formas, en mi tiempo de juego me topé con algunos detalles específicos, sobre los que no voy a ahondar para no entrar en terreno de spoilers, que quizás me dejaron con algunas dudas. Al ser este un mundo de fantasía y contar con muchas razas ficticias, Atlus corre el riesgo de tropezar con la misma piedra que tantas otras historias del género en lo que respecta a temas como discriminación.

Ahora bien, es cierto que esos detalles podrían ser la única queja que tenga con respecto al juego después de todo lo que pude probar. La premisa del juego en sí, en la que el protagonista emprende un viaje para convertirse en rey luego del asesinato del monarca de Euchronia, es realmente atrapante, en especial a medida que conocemos más detalles sobre la motivación detrás de nuestro personaje para perseguir este camino y sobre porqué exactamente el rey fue asesinado.

La falta de un rey que gobierne las naciones de Metaphor: ReFantazio da lugar a una de las mecánicas del juego que más me llamó la atención, pero que por cuestiones de la demo en sí no pude terminar de discernir por completo. Y es que para encontrar un sucesor el mundo del juego llama a elecciones, para las cuales se postula nuestro propio protagonista. A medida que completemos ciertas actividades, iremos aumentando un medidor de popularidad, aunque la partida avanzada que pudimos probar nos soltó con este sistema ya en juego, por lo que el contexto de cómo nuestro personaje pasa de ser un desconocido a candidato al trono, y qué ramificaciones puede llegar a tener esto en el juego en sí habrá que verse en el producto final.

Hasta este punto, intencionalmente hice el esfuerzo de no comparar este título con Persona, la gran franquicia de Atlus, pero a la hora de hablar de mecánicas, es imposible. Metaphor: ReFantazio puede describirse, de la manera más reducida y superficial posible, como un Persona en un mundo de fantasía. El juego es más que eso, pero el ADN de Atlus está completamente presente, y esto es algo intencional. En una charla posterior a las demos que jugamos, el productor de Studio Zero Junichi Yoshizawa, el planificador principal de escenarios Yuichiro Tanaka, la planificadora principal de sistemas diarios del juego Azusa Kido y el planificador principal de batallas Kenichi Goto comentaron que uno de los objetivos era que este juego sea la culminación de todo lo que Atlus viene haciendo desde hace años, y se nota.

El combate quizás sea lo que trae sus diferencias más grandes con respecto a Persona. Si bien Metaphor: ReFantazio sigue siendo un JRPG por turnos, ahora posee además una mecánica de combate en tiempo real. Si un enemigo en el campo de batalla es de un nivel inferior al nuestro, podemos eliminarlo de un solo golpe; si posee un nivel similar o superior, es recomendable enfrentarlo en tiempo real hasta conseguir aturdirlo, y una vez ahí cambiar al combate por turnos para comenzar con ventaja. Esto hace que la exploración de los diferentes escenarios del juego sea mucho más fluida y activa.

El icónico sistema One More de Persona es reemplazado por un sistema que se asemeja mucho más al Press Turn de Shin Megami Tensei, en donde explotar las debilidades de los enemigos influye en la manipulación de turnos de forma más granular. Golpear a un enemigo con un ataque que tenga ventaja consumirá medio turno, mientras que un ataque repelido significa el fin temprano de nuestras acciones. Este aspecto de los combates sigue teniendo la impronta de Atlus en donde es clave conocer a nuestro enemigo y planear nuestras estrategias alrededor de sus debilidades para tener batallas óptimas.

Donde también existen similitudes con Persona es en el sistema de Archetypes. Todos nuestros personajes jugables poseen la habilidad de invocar estos espíritus que representan a los héroes de antaño del universo de Metaphor: ReFantazio, pero para mi sorpresa las comparaciones con Persona en este punto pueden llegar a ser un tanto erróneas. Gracias a que cada personaje puede equiparse cualquier Archetype que hayamos desbloqueado, incluso pudiendo contar con más de un mismo Archetype en nuestro equipo, y que éstos están basados en roles como Guerrero, Mago, Ladrón y más, el sistema de Archetypes se asemeja más a las clases tradicionales de los RPG que a Persona. De todas formas, no deja de tener ese sabor a Atlus que los fans esperan.

Un ejemplo de la complejidad de este sistema es una estrategia que pude desarrollar al principio de mi partida. Además de la posibilidad de utilizar estas clases, Metaphor: ReFantazio también introduce el concepto de posicionamiento de personaje: aquellos que estén en la delantera del equipo harán más daño físico, mientras que los de atrás podrán evitar determinados ataques de ciertos enemigos. Así, incluso con las opciones limitadas que tenía al inicio del juego, pude posicionar dos miembros del equipo en la delantera con el Archetypo Guerrero, y uno detrás dedicado a daño mágico y soporte. Cuando pude probar la partida más avanzada, las opciones eran tantas que realmente me sentí capaz de crear mis propias estrategias para librar las batallas de la mejor manera.

A pesar de que el sistema de Archetypes me sorprendió por alejarse un tanto de la tónica de Persona, el resto de los sistemas del juego me resultaron completamente familiares por lo similares que son. Al igual que aquella franquicia de Atlus, Metaphor: ReFantazio se maneja con un sistema de calendario, donde cada día tendremos diferentes actividades para realizar. Ya sea pasar tiempo con otros personajes gracias al sistema de Seguidores, que básicamente es la nueva versión de los Social Links de Persona, o realizar actividades que aumenten nuestras Virtudes Reales, como coraje, sabiduría y más, este aspecto del juego será totalmente reconocible por aquellos que hayan jugado la popular serie del estudio. En la charla posterior, Kido habló del desafío de separar estos sistemas de la sombra de Persona, y luego de haber experimentado algunos de ellos siento que lograron un balance adecuado entre lo que se espera de Atlus y nuevas ideas.

La realidad es que podría continuar detallando cada uno de los aspectos del juego sin cansarme, y es que cada detalle del título resalta por sí solo, tal y como es de esperarse de un juego de Atlus. Con solamente unas horas de haber jugado Metaphor: ReFantazio, quedé convencido de que esta nueva apuesta del estudio realmente es la culminación de sus trabajos anteriores. Por supuesto que el lanzamiento final tendrá que mantener esa calidad durante las largas horas que seguramente durará, pero este primer vistazo me dejó más que confiado de que, incluso, podemos estar ante el comienzo de una nueva e imponente franquicia en el género de los JRPG.