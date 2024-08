‘El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim’: la esperada película animada presenta su primer adelanto

Peter Jackson presenta un viaje innovador de regreso a la Tierra Media a través de los ojos del legendario director Kenji Kamiyama. El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim - solo en cines el 12 de diciembre. La película anime original de New Line Cinema “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” regresa a la audiencia al mundo épico cobrando vida en la trilogía de “El Señor de los Anillos”, basada en los venerados libros de J.R.R. Tolkien.

No hay dudas de que la trilogía de El Señor de los Anillos, basada en las obras literarias de J. R. R. Tolkien, ha revolucionado y se ha convertido en una parte importante de la cultura popular. Este mundo se expandió hacia una precuela con la historia de El Hobbit y, más recientemente, con una serie en Prime Video, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, cuya segunda temporada se estrenará el 29 de agosto. Ahora, otro proyecto se suma a esta lista: El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim).

Este proyecto, en formato anime, será una épica de fantasía que nos llevará 183 años antes de los eventos narrados en la trilogía original de películas. Según su sinopsis oficial: “Este título narra la historia de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan. Un ataque arrepentido de Wulf, un astuto y despiadado caballero de Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, fuerza a Helm y a su pueblo a hacer una última resistencia en la antigua fortaleza del Hornburg. Encontrándose en una situación cada vez más desesperada, Héra, la hija de Helm, debe liderar la resistencia contra un enemigo mortal que busca su destrucción total”.

Peter Jackson, responsable de las aclamadas películas de El Señor de los Anillos, junto con Fran Walsh (King Kong), también está involucrado como productor ejecutivo en este nuevo proyecto. Distribuida por Warner Bros., esta nueva entrega promete explorar en profundidad el vasto universo de la Tierra Media. La dirección estará en manos de Kenji Kamiyama, un reconocido director de anime japonés. Kamiyama, con una carrera destacada en la animación, ha trabajado en producciones como Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Blade Runner: Black Lotus, Star Wars: Visions y Eien no 831. Su participación garantiza un enfoque visual innovador y una narrativa poderosa para esta ambiciosa propuesta audiovisual.

Captura del tráiler oficial de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim.

En cuanto a las voces que darán vida a este proyecto, contará con un elenco de reconocidos actores y actrices provenientes de grandes producciones. Entre ellos, destacan Brian Cox (Succession), Gaia Romilly Wise (The Fisherwoman, Grandes amigos), Luke Pasqualino (Los mosqueteros, Skins, El expreso del miedo), Miranda Otto (Háblame, El mundo oculto de Sabrina), Lorraine Ashbourne (Bridgerton) y Laurence Ubong Williams (Gateway), entre otros.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim se estrenará en los cines de Argentina el próximo 12 de diciembre, ofreciendo una oportunidad única para experimentar la Tierra Media desde una nueva perspectiva.