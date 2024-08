Microsoft pone fecha a la Xbox Series X digital mientras reconoce la controversia por sus juegos exclusivos

Indiana Jones and the Great Circle, de MachineGames.

Si bien la actual Gamescom 2024 aún no finalizó, lo cierto es que entre todas las novedades presentadas en el evento hay una que todavía sigue dando de qué hablar y pone a Microsoft en el ojo de la tormenta: el anuncio de que Indiana Jones and The Great Circle dejará de ser exclusivo de Xbox el año próximo. Sin embargo, esta no es la única noticia que Microsoft tuvo para compartir en el evento, ya que la compañía también anunció la fecha de lanzamiento de nuevas versiones de sus actuales consolas, que ya había presentado hace algunos meses.

En el mes de junio la compañía había dado a conocer tres consolas diferentes: una Xbox Series S con 1TB de almacenamiento, de color blanco; una Xbox Series X con 2TB de almacenamiento, de edición especial; y, quizás la más llamativa, una Xbox Series X completamente digital, sin lectora de discos, de 1TB de almacenamiento. Estas consolas finalmente tendrán como fecha de lanzamiento el 15 de octubre en la mayoría de los territorios. Si bien la consola estará disponible en todos los mercados actuales donde opera Xbox, algunos países serán excluidos de este lanzamiento por el momento: Argentina, Brasil, Chile, India, Israel, Corea, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Turquía y Emiratos Árabes.

Pese a este anuncio, la conversación en lo que respecta a Xbox continúa centrada en sus juegos exclusivos luego del anuncio de Indiana Jones. Para aclarar la situación, el mismísimo Phil Spencer, actualmente CEO de Microsoft Gaming, brindó declaraciones al respecto: “Lo que observo es que nuestras franquicias se están volviendo más fuertes, el número de jugadores de Xbox es más alto que nunca, entonces veo y digo, nuestros números están creciendo en consola, nuestras franquicias están más fuertes que nunca, y nosotros manejamos un negocio”. Para finalizar agregó que “creo que como industria ahora mismo hay mucha presión. Ha estado creciendo por mucho tiempo y la gente está buscando formas de crecer. Creo que para nosotros como fans y jugadores, tenemos que anticipar que va a haber más cambios en cuanto a las formas más tradicionales de crear y distribuir juegos, eso va a cambiar para todos nosotros”.

A la par de estas declaraciones, se dio a conocer que Sea of Thieves, uno de los juegos que anteriormente era exclusivo de Xbox, superó el millón de ventas en PlayStation 5, plataforma a la que llegó el pasado mes de abril. Spencer mencionó que la compañía aprendió de los cuatro juegos que lanzaron tanto en la plataforma de Sony como en Nintendo Switch, entre los que se encuentra la aventura de piratas desarrollada por Rare. De momento, queda esperar para ver cómo funciona la estrategia con Indiana Jones and The Great Circle cuando se lance en Xbox Series y PC el 9 de diciembre, mientras se espera su llegada a PlayStation 5 en el segundo trimestre del año próximo.