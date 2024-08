Materia oscura: Apple TV+ renueva el thriller de ciencia ficción protagonizado por Joel Edgerton

Materia oscura — Tráiler oficial | Apple TV+

Los aficionados a la ciencia ficción tienen un nuevo motivo para festejar ya que Apple TV+ confirmó la renovación de Materia oscura (Dark Matter) para una segunda temporada. Sin demasiada campaña publicitaria, este críptico thriller protagonizado por Joel Edgerton y la ganadora del Oscar, Jennifer Connelly, se estrenó en mayo pasado y rápidamente logró captar la atención del público gracias a una trama atrapante que proponía un nuevo giro a las historias multiversales.

Basada en el exitoso bestseller de Blake Crouch, la primera temporada de Materia Oscura planteó el secuestro de su protagonista, Jason Dessen, un físico, profesor de mediana edad y padre de familia, que aparentemente no ha acumulado grandes enemigos o problemas. No obstante, tras ese evento, Dessen descubre que fue transportado a una versión alternativa de su vida y su única vía de escapatoria está en salvarse de sí mismo.

La serie de Apple TV+ no solo exploró temas como el concepto de identidad, los límites de la ciencia y la tecnología, sino también las consecuencias de nuestras elecciones y los caminos no tomados. Crouch, por su parte, no solo estuvo encargado de adaptar su premiada obra literaria, sino que también ocupó los roles de productor, showrunner y guionista junto al productor ejecutivo, Matt Tolmach.

Cast members Joel Edgerton and Jennifer Connelly attend the world premiere for the Apple TV+ series Dark Matter in Los Angeles, California, U.S. April 29, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

“Gracias a todos los que sintonizaron la primera temporada, fans de los libros y nuevos fans, y, por supuesto, a nuestros socios de Apple y Sony, a mi increíble socio productor, Matt Tolmach, a nuestro tremendo reparto y equipo, y a la gran ciudad de Chicago”, dijo el creador de la serie en un comunicado oficial. “En el proceso de escritura y rodaje de la primera temporada, descubrimos que hay mucho más que contar, y que sólo hemos arañado la superficie de estos personajes en su lucha por la supervivencia y por encontrar el camino a casa a través de un paisaje de realidades alucinantes. Nos vemos en la caja”, agregó Blake Crouch.

Materia Oscura, cuyos 9 episodios están disponibles en el catálogo de Apple TV+, fue considerada una de las grandes revelaciones televisivas de este año, con críticas que la posicionan como un proyecto de “ciencia ficción de primera”. Por el momento, se desconoce el argumento de la nueva temporada al igual que cuándo ingresará a etapas de rodaje.