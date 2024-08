Entrevistamos a Joey King y Sam Woolf, parte del elenco de la miniserie ‘Fuimos los afortunados’

'Fuimos los afortunados' (Disney Plus+)

Fuimos los afortunados (We Are the Lucky Ones) es una serie dramática basada en el libro homónimo de Georgia Hunter. La historia sigue a la familia Kurc, una familia judía polaca que enfrenta la devastación de la Segunda Guerra Mundial. A través de una narrativa que abarca varios continentes y décadas, la miniserie muestra la lucha de los Kurc por sobrevivir, mantener su identidad y reencontrarse después de ser separados por la guerra. Los personajes que podemos ver en la serie son: Halina Kurc (Joey King), Addy Kurc (Logan Lerman), Genek (Henry Lloyd Hughes), Herta (Moran Rosenblatt), Jakob (Amit Rahav), Bella (Eva Feiler), Mila (Hadas Yaron), Selim (Michael Aloni), Adam Eichenwald (Sam Woolf), Sol (Lior Ashkenazi) y Nechuma (Robin Weigert), entre otros. Cada uno de estos personajes enfrenta diferentes desafíos y peligros, desde campos de concentración hasta la resistencia en el extranjero, destacando el coraje y la esperanza en medio de la adversidad.

La miniserie de ocho capítulos se destaca por su cuidadosa recreación histórica y su enfoque en las experiencias individuales de cada miembro de la familia Kurc. El elenco (como ya mencionamos) incluye a reconocidos actores que dan vida a personajes complejos y emocionalmente profundos. La producción ha sido aclamada por su fidelidad al libro y su capacidad para captar la resiliencia del espíritu humano. Fuimos los afortunados no solo es una historia de supervivencia, sino también un testimonio del poder de la familia y el amor en tiempos de guerra. En esta oportunidad, pudimos conversar con Joey King y Sam Woolf, que nos contaron, entre otras cosas, sobre sus videojuegos preferidos y su amor y rechazo por el cine de terror. Por su parte, la serie se estrena el 7 de agosto en Disney+.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción debajo.

Pudimos charlar con Joey King (The Princess) y Sam Woolf (The Crown), protagonistas de la serie Fuimos los afortunados (We Were the Lucky Ones).

—Gracias, chicos, por tomarse el tiempo para hablar con nosotros.

Sam Woolf: —Gracias.

Joey King: —Gracias.

—Entonces, en primer lugar, estoy amando el show. De verdad. Y me pregunto, porque esta es una historia que ha sido contada muchas veces antes, pero esta es la primera vez que realmente la vemos de esta manera. Con tanto corazón. Así que me pregunto, ¿Qué les pareció más atractivo de la historia?

Sam Woolf: —Tanto corazón creo que es una buena forma de decirlo. No creo poder decirlo mejor. Pero lo que es único sobre la interpretación de Erica y los otros actores de la historia familiar de George es la especificidad de los personajes. Y realmente sientes como que no es histórico. Les está sucediendo a estas personas en este momento, y realmente los entiendes y estás con ellos en ese viaje. Y creo que eso es lo que realmente llega al hogar y al corazón.

—Siempre me pregunto, cuando tienes estos roles que son tan conmovedores y tan, tan difíciles de alguna manera. ¿Cómo logran separar el trabajo de la vida del día a día?

Joey King: —Ser una actriz de método, yo nunca he podido. Nunca he sido una actriz de método y no creo que pueda hacerlo. Creo que las personas que logran hacerlo, necesitan un conjunto de habilidades diferente y es increíble. Pero por lo que me sienta agradecida es que hay algunos días, especialmente en este programa, que fueron difíciles de sacudir lo que sucedió y la emoción del día. Pero creo que lo más importante que puedo hacer por mí misma, porque soy una persona muy sensible, es poder sacudir el día un poco, poder ir a casa y abrir una bolsa de papas fritas y ver Love is Blind en Netflix... digo no, ningún otro sitio de streaming que no sea Hulu.

Pero a lo que me refiero. Soltar el día, soltar la vibra que solo quieres relajarte y ser tú mismo. Creo que eso es muy importante, especialmente porque, vas al set al día siguiente y te conviertes en esa misma persona y haces escenas que son igual de intensas. Creo que esa liberación al final de cada día para simplemente ser tú mismo y descomprimir es realmente importante para tu salud mental, tu sueño, pero también para presentarte y ser tu mejor yo en el trabajo. En mi humilde opinión, todos son diferentes.

We Were the Lucky Ones -- Season 1 -- Based on Georgia Hunter’s New York Times bestselling novel, the television adaptation of “We Were the Lucky Ones” is a limited series inspired by the incredible true story of one Jewish family separated at the start of World War II, determined to survive and reunite. “We Were the Lucky Ones” demonstrates how in the face of the twentieth century’s darkest moment, the human spirit can endure and even thrive. The series is a tribute to the triumph of hope and love against all odds. Halina (Joey King) and Addy (Logan Lerman), shown. (Courtesy of Hulu)

Sam Woolf: —Totalmente. Y también la gente, la gente a tu alrededor. Ciertamente en este trabajo más que en cualquier otro trabajo, he experimentado que realmente ayuda mucho. Ya sea simplemente hablando, ya sea llorando juntos, ya sea tomando una copa de vino, la gente te ayuda a volver a donde necesitas estar.

Joey King: —Sí.

Sam Woolf: —Y eso fue, no creo que podría haberlo hecho sin eso, por supuesto.

—Y creo que es muy importante. Trabajar saludablemente. Y quería saber sobre la evolución, porque sé que en el primer episodio, ambos son una persona. Y luego. para el último. Eran completamente diferentes. Diferentes. Quiero decir la transformación es increíble. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre estas evoluciones sin, por supuesto, spoilear nada?

Sam Woolf: —Una vez que comenzamos, una vez que tuvimos unas pocas escenas juntos... Comenzando de nuevo. Sentí que venía de otras personas. Para mí, venía de Joey como Helena, venía de las conexiones con los otros actores. Y eso retroalimenta sobre ti. Así que no estaba pensando demasiado en “¿dónde está el arco? ¿Dónde está él en este arco ahora?”. Es como lo que está sucediendo en esa interacción con la otra persona en ese momento. Y luego son como pequeños ladrillos que hacen un gran muro. Solo puedes pensar en el ladrillo que estás haciendo en ese momento.

Joey King: —Creo que sí, estoy de acuerdo. Creo que mucho de la preparación que todos hicimos y mucho de la investigación y simplemente el tiempo dedicado a preparar estos personajes nos permitió sentir esa evolución de manera natural y reaccionar naturalmente el uno al otro. Creo que mi parte favorita de actuar es realmente reaccionar a tu compañero de escena.

Y cuando tienes compañeros de escena tan fantásticos, es fácil simplemente entrar en ese ritmo con ellos y sentir esa evolución a medida que pasa el tiempo. Y por supuesto, cuando estás filmando un programa como este no es como si estuvieras filmando todo en orden cronológico. Y así hay algunos días en los que las cosas están un poco fuera de orden, pero tener esa preparación profunda, ese conocimiento y ese apoyo mutuo en el elenco, simplemente cada día se iba encajando como debería.

We Were the Lucky Ones -- Season 1 -- Based on Georgia Hunter’s New York Times bestselling novel, the television adaptation of “We Were the Lucky Ones” is a limited series inspired by the incredible true story of one Jewish family separated at the start of World War II, determined to survive and reunite. “We Were the Lucky Ones” demonstrates how in the face of the twentieth century’s darkest moment, the human spirit can endure and even thrive. The series is a tribute to the triumph of hope and love against all odds. Mila (Hades Yaron), shown. (Courtesy of Hulu)

—Y finalmente para terminar, nuestro medio se llama Malditos Nerds. Así que somos “Damn Nerds”, como pueden ver. Así que mi pregunta para ustedes chicos, si tienen un lado geek o un lado nerd. Joey, sé que te gusta jugar a “The Sims”... No sé si eso es correcto.

Joey King: —Oh, sí. Me gustan mucho los videojuegos.

—¿Oh, en serio? ¿Puedes darme un ejemplo o más?

Joey King: —Sí, claro. Me encantaba, me encantaban los juegos de Mario cuando era niña. Realmente amo Mario Kart todavía. Me encanta jugar Red Dead Redemption. Es solo un juego divertido para como pasar el tiempo. El nuevo juego de Spider-Man es realmente increíble. El de Spider-Verse, es tan genial. Mi esposo y yo jugamos este gran juego llamado It Takes Two, que es como un juego de parejas. Tienes que resolver acertijos juntos. Absolutamente. Amo ese juego. Sí, me encanta. No juego videojuegos mucho necesariamente. Creo que probablemente, saco el controlador como dos veces al año donde pasaré como un par de semanas jugando un juego o algo así. Y lo mismo con mi esposo. Pero, me encantan los videojuegos.

—Oh, me encanta. ¿Y tú, Sam? ¿Alguna vez has jugado un juego o eres más como de películas?

Joey King: —“Soy más como de leer”.

Sam Woolf: —Soy más como de leer. Solo leo, solo leo a Shakespeare, de hecho. Crecí con videojuegos. Y creo que esto va a ser demasiado obvio, estoy seguro. Pero como Goldeneye, Goldeneye en el Nintendo 64, no había nada. No había nada.

Joey King: —Nunca jugué eso.

Sam Woolf: —Solía jugar con mi hermano cuando éramos niños, y él se enojaba tanto si yo ganaba. Una vez me golpeó en la cabeza con el controlador.

Joey King: —Oh, Dios mío.

Sam Woolf: —Y mintió acerca de eso a nuestra madre.

Joey King: —Solía jugar SmackDown versus Raw en el juego de Xbox. Amo ese juego. Y me enojaba mucho si perdía.

We Were the Lucky Ones -- “Radom” - Episode 101 -- The Kurc family celebrates Passover in Radom, Poland. One year later, the onset of World War II forces a devastating separation. Halina (Joey King), shown. (Photo by: Vlad Cioplea/Hulu)

—Ok, perfecto. ¿Y qué hay de cosas geek, apasionantes como, películas de terror o, no sé, todos los superhéroes? ¿Cómo estamos en eso?

Joey King: —No me gustan las películas de terror. No no, no me disgustan por ninguna otra razón que no sea que me gustaría dormir por la noche. Y estoy muy asustada. No sé. No creo que nada sea geek si eres... Creo que es dulce. Creo que tener pasiones y pasatiempos es algo lindo. Me encanta. Me gusta, ya sabes, creo que hay muchas cosas que me gustan, por ejemplo, como podría decir que me emociono con Top Chef, como ese es mi programa favorito. Y me encanta aprender sobre los restaurantes y todos los jueces y todos los concursantes y qué restaurantes poseían anteriormente y quién creo que debería haber ganado ese año. Como todas esas cosas divertidas. Diría que soy un nerd de Top Chef, pero creo que prefiero verlo como más una pasión y un pasatiempo.

Sam Woolf: —Sí, estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, me encantan las películas de terror.

Joey King: —Simplemente no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, estaría asustada.

Sam Woolf: —Ver una película de terror justo antes de acostarme. Es una alegría.

Joey King: —¿Qué pasa si estás solo?

Sam Woolf: —Sí, aún mejor, entonces me siento en una esquina oscura de la habitación.

Joey King: —Cuando estaba en Bucarest filmando el programa, como estaba en un apartamento solo. Y, como, me sentía bastante segura allí, pero dormía con todas las luces encendidas y no duermo bien con las luces encendidas, pero no puedo. Ciertamente no puedo dormir cuando está oscuro como. Y estoy sola, como, ¿estás bromeando? No puedo. Soy tan miedosa. Es aterrador.

—Así que definitivamente no una película de terror antes de dormir en ese lugar. De ninguna manera. Muchas gracias chicos por su tiempo. Realmente, realmente me encanta el programa. Realmente me llegó. Así que gracias. Muchas gracias.

Joey King: —¡Encantados de conocerte!

—Gracias.