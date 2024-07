Mortal Kombat 2: el Johnny Cage de Karl Urban podría ser algo diferente a lo que los fans esperan

Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat, la franquicia de videojuegos de lucha creada por Ed Boon y John Tobias, regresará a los cines con una nueva película cuyo estreno está pactado para 2025. Esta producción será una secuela directa del largometraje de 2021 dirigido por Simon McQuoid y tiene previsto ampliar el universo presentado e incluir nuevos personajes.

Entre ellos, se destaca la introducción de Johnny Cage, el héroe de acción de serie B inspirado en Jean Claude Van Damme, que debutará esta continuación de la mano de Karl Urban, el actor conocido por interpretar a Billy Butcher en la serie The Boys. Sin embargo, Lewis Tan, miembro del reparto que interpreta a Cole Young, dice que el personaje puede ser bastante “diferente a lo que la gente espera”.

El actor que previamente dio vida al descendiente de Scorpion estuvo presente en la Comic-Con de San Diego, promocionando su aparición como Shatterstar en Deadpool & Wolverine. Allí ofreció información actualizada sobre Mortal Kombat 2 y le dedicó algunas palabras al personaje de Urban.

Lewis Tan attends the premiere of 'Deadpool and Wolverine' in New York City, New York, U.S., July 22, 2024. REUTERS/Caitlin Ochs

“Está aportando una visión muy interesante de Johnny Cage. No puedo hablar demasiado, pero puedo decir personalmente que es un gran tipo y nos divertimos mucho, nos reímos mucho en el set, y me gusta lo que está haciendo con el personaje. Creo que es realmente único, quizá diferente de lo que la gente espera, pero creo que es un buen actor. Lleva mucho tiempo en esto, ha hecho muchos grandes papeles y muchas grandes franquicias. Así que sí, no es ajeno a este tipo de cosas, así que está aportando algo realmente especial”, afirmó Tan.

Los comentarios de Tan pueden no sentar bien a los fans más acérrimos de Mortal Kombat, ya que hay quienes consideraron que la primera película se tomó suficientes libertades con los personajes y la trama. Aun así, los primeros vistazos al Cage de Urban han sido bastante alentadores y el actor rara vez decepciona en sus interpretaciones, lo que continúa avivando las esperanzas.

En esta imagen proporcionada por Prime Video, Karl Urban, de izquierda a derecha, Tomer Capone y Laz Alonso en una escena de la cuarta temporada de "The Boys". (Jan Thijs/Prime Video vía AP)

Además de su participación en The Boys, Karl Urban formó parte de películas famosas como Thor: Ragnarok, el reinicio de Star Trek de J.J. Abrams y la trilogía de El Señor de los Anillos. Cabe mencionar que el actor neozelandés no es la única nueva adición a lo nuevo de Mortal Kombat. Entre los recién llegados también se encuentran talentos como Tati Gabrielle de Uncharted para dar vida a Jade, Adeline Rudolph de Riverdale como la princesa Kitana, además de CJ. Bloomfield y Ana Thu Nguyen, que interpretarán a Baraka y Sindel, respectivamente.