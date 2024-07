Call of Duty: Modern Warfare III llegará a Game Pass el día de hoy

Call of Duty: Modern Warfare III, de Activision.

Después de un ida y vuelta constante de rumores, finalmente Call of Duty se sumará al servicio de Game Pass. Desde hace ya varias semanas que era un secreto a voces la llegada de Call of Duty: Modern Warfare III a la suscripción, pero nadie podía confirmar realmente cuándo. A mediados de este mes, cuando Xbox comunicó los juegos que llegarían a Game Pass durante la segunda mitad de julio, sospechosamente quedó una semana para la que no había ningún juego anunciado. Finalmente, se dio a conocer que ese juego sería la más reciente entrega de Call of Duty, y llegará al servicio hoy mismo.

La noticia se dio a conocer mediante las redes sociales oficiales de Game Pass, donde Microsoft compartió un breve video anunciando la llegada del juego. Este será el primer Call of Duty en sumarse al servicio de suscripción de Xbox, en preparación para la salida de Call of Duty: Black Ops 6, que también estará disponible en Game Pass el día de su lanzamiento el 25 de octubre. Call of Duty: Modern Warfare III estará disponible con todos sus modos de juego para Game Pass en Consola, Game Pass en PC y Game Pass Ultimate. Aún se desconoce si el juego estará disponible en una versión Cloud para los suscriptores de Game Pass Ultimate. Además, de momento todavía no se ha anunciado ningún juego anterior de la franquicia para el servicio.

Call of Duty: Modern Warfare III, de Activision.

La llegada de Call of Duty: Modern Warfare III se da en un momento complicado para Xbox y su servicio de Game Pass. Hace solamente dos semanas Microsoft anunció un aumento de precios generalizado en el servicio, además de la eliminación de uno de sus niveles de suscripción para reemplazarlo por otro que no tendrá juegos nuevos el día de su lanzamiento. Muchos usuarios expresaron su descontento y calificaron esta decisión como una consecuencia de sumar a Call of Duty al servicio. La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos, uno de los organismos gubernamentales que llevó a Microsoft a la corte por su adquisición de Activision Blizzard, comentó al respecto que este es el tipo de situaciones sobre las que intentaron advertir.

Call of Duty: Modern Warfare III se suma así a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Flintlock: The Siege of Dawn y Dungeons of Hinterberg como los juegos de la segunda mitad de julio para Game Pass.