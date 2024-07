Hollow Knight, de Team Cherry.

Juegos que cambiaron la historia #4 | Hollow Knight

“¿Cuándo sale Silksong?” es la pregunta que llena el chat de todas las conferencias de videojuegos más importantes de la industria. Esto ocurre desde 2019 cuando se anunció que esta entrega estaba en desarrollo y que no se iba a tratar de un DLC como estaba previsto sino de un videojuego completamente nuevo, secuela de uno de los juegos independientes más importantes y relevantes de la historia: Hollow Knight.

El título, desarrollado por Team Cherry, salió en 2017 y rápidamente se convirtió en furor tanto por la crítica especializada como por los jugadores. La inmensidad del juego, su atmósfera, el diseño de personajes y de niveles, marcaron un antes y un después en lo que un juego independiente puede ofrecer. Es increíble que una obra tan grande haya sido diseñada por tres desarrolladores: Ari Gibson, William Pellen y Jack Vine.

Para muchos, Hollow Knight es el mejor juego independiente de la historia. Sea así o no, lo que no se puede dudar es que se encuentra en el gran pedestal de la industria con Minecraft, Undertale, Celeste, Hades y seguramente unos cuantos más que me están faltando. Esto no es poca cosa porque son títulos que, por diferentes cuestiones, cambiaron la concepción y las bases de lo que los juegos independientes pueden ofrecer.

Antes de comenzar a desarrollar los elementos que hacen único a Hollow Knight, quiero remarcar que fue un título que brilló y destacó en uno de los mejores años de la industria de los videojuegos. Tan sólo en 2017, salieron títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nier: Automata, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Prey, Super Mario Odyssey, Resident Evil 7 y muchos otros juegos de alto calibre más.

Hollow Knight es un metroidvania, un género clásico que destaca por la construcción de un diseño de mapa interconectado con muchas barreras de por medio donde tendremos que ir aprendiendo habilidades y movimientos para alcanzar nuevas zonas. Este género tiene mucha historia ya que nace de los clásicos Castlevania y Metroid. En este sentido, Hollow Knight es uno de los pocos títulos que logró innovar su esencia en los últimos años.

El juego nos lleva a Hallownest, un extenso mapa subterráneo lleno de zonas donde predomina la oscuridad y melancolía. Desde mi punto de vista, por más que el juego tenga todos puntos muy altos, la atmósfera es su principal virtud. El diseño desolador de sus escenarios combinado con personajes caricaturescos más cercanos a algo cartoon, logra generar una dualidad que pocos videojuegos logran.

Podemos estar ante un escenario plagado de desolación con cadáveres de insectos por doquier y, al mismo tiempo, ver belleza en todo eso. Hollow Knight es hermoso, esperanzador y desolador por igual y esa sensación la logra por su diseño de arte. Desde ya, la música también acompaña este sentimiento con un piano que brinda tranquilidad en momentos que parece que todo está perdido.

Siguiendo con la música y efectos de sonido, los silencios también forman parte de la experiencia del juego. Nada está librado al azar en este videojuego y, hasta en algunos momentos, todo se apaga y tan sólo escuchamos los pasos de nuestro misterioso protagonista en un oscuro escenario logrando todo el tiempo generar distintas sensaciones en el jugador.

En lo estrictamente jugable, Hollow Knight es un metroidvania de manual que lleva la precisión del combate y el movimiento del personaje a otro nivel. Tanto las partes de plataforma como de combate, todo luce coreográfico y muy fluído a la vista. Tuve la oportunidad de volver a jugar este título este año y quedé gratamente sorprendido sobre cómo sus mecánicas no envejecieron ni un poco.

Los grandes diferenciales de esta obra se encuentran en su atmósfera como ya comenté pero también en la introducción de varios elementos que tornan al juego muy desafiante y también un fuerte componente narrativo no lineal que se cuenta a través de los escenarios y de los montones de personajes secundarios que nos encontramos en la aventura. Para comprender un poco los sucesos del juego, tenemos que apreciar los fondos de los mapas, qué nos dicen los personajes y cómo evolucionan a lo largo de la historia.

Durante toda la aventura y, mucho más durante las primeras horas, Hallownest nos invita a perdernos totalmente en su mundo. Hollow Knight debe ser uno de los juegos donde más veces me perdí y aún así ser disfrutable (esto no quiere decir que no haya momentos frustrantes). Esto lo logra a través de un mapa inmenso y también distintas dificultades extra como que el mapa no indique dónde estamos ni, obviamente, a donde tenemos que ir.

El título no presenta niveles de personaje ni un árbol de habilidades. Se rige a través de amuletos que nos brindan facilidades muy relevantes en nuestra aventura pero los espacios disponibles son limitados por lo que tener algún beneficio siempre implica no tener otro. Por ejemplo, tener nuestra ubicación es un amuleto y, seguramente, nos parezca imprescindible pero, a medida que vamos obteniendo más, empezamos a dudar sobre qué conviene priorizar.

Esta mecánica se suma a que sólo podremos cambiar amuletos en los asientos que funcionan como espacios seguros y checkpoints. Revisar a fondo el mapa y sus misterios como volver a la superficie a comprar mejoras y amuletos serán cuestiones fundamentales para sobrevivir en el desafiante mundo de Hollow Knight. Nada de esto es tarea sencilla ya que no hay teletransportación aunque sí hay atajos y transportes entre zonas.

Otra gran novedad que implementó es algo ya habitual en los soulslike. Se obtienen monedas al derrotar enemigos pero si morimos las perdemos todas y tenemos que ir al mismo lugar a recogerlas si no queremos perder todo nuestro progreso. Todo esto conforma un juego sublime donde todos sus elementos están conectados y funcionan a la par. La magia de Hollow Knight se encuentra en hacernos sentir pequeños en un mundo inmenso.

La importancia del título es tan relevante que se convirtió en el punto de comparación con todos los demás videojuegos del género o similares que fueran saliendo en la industria. Además, tuvo un impacto trascendental en la comunidad de jugadores que comenzó a realizar mucho contenido alrededor del juego. Desde memes, mapas interactivos, videos especulando con su historia y misterios, Hollow Knight creó una comunidad que expandió su universo hacia otras fronteras.

Hollow Knight es uno de los juegos más influyentes de los últimos años en la industria de los videojuegos y sigue sin tener nada que envidiarle a las grandes producciones triple A. Mientras esperamos el lanzamiento de Silksong (si es que ocurre), siempre vale la pena volver a Hallownest para conocer más de sus misterios.