Watch Dogs: la película basada en el popular videojuego de Ubisoft inicia su rodaje tras una década de demoras

Sony Pictures pone en marcha la adaptación de Watch Dogs

Gracias al éxito de producciones como The Last Of Us y Fallout, las adaptaciones de videojuegos están ganando impulso y Watch Dogs no es la excepción. Recientemente trascendió que la película inspirada en el popular título de Ubisoft avanzaba en su producción con el fichaje de Sophie Wilde, actriz que marcó su debut en el cine por la puerta grande con Háblame (Talk To Me, 2023), y Tom Blyth de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, 2023) como protagonistas. Ahora se confirma que la película ha iniciado su rodaje.

La noticia llega de la mano de su director, el francés Mathieu Turi, quien a través de su cuenta de Instagram reveló una fotografía desde el set que incluía una claqueta con el nombre de la película. Entre los trabajos previos de Turi se encuentran la película The Deep Dark (2023) y Bastardos sin gloria (Inglourious Basterds, 2009) de Quentin Tarantino, cinta en la que se desempeñó como director de segunda unidad.

Ubisoft anunció inicialmente que se estaba desarrollando una versión cinematográfica de Watch Dogs en 2014. En ese entonces, los guionistas de Deadpool, Rhett Reese y Paul Wernick, habían sido convocados para escribir el libreto, pero terminaron abandonando el proyecto. Posteriormente, Christie LeBlanc, responsable del guion de Oxígeno (Oxygen, 2021) de Alexandre Aja asumió ese rol.

Sophie Wilde en "Háblame", la exitosa película dirigida por Danny y Michael Philippou. (A24)

Para quienes no estén familiarizados con la franquicia, el primer juego de Watch Dogs fue lanzado para múltiples plataformas en 2014. Este fue seguido por una secuela que llegó en 2016 y otra en 2020. Cada juego de la trilogía tiene lugar en una versión ficticia de una ciudad real, siguiendo a un protagonista diferente, pero todos centrándose en hackers que luchan por sacar a la luz importantes casos de corrupción relacionados con el Sistema Operativo Central.

Por el momento, Sony Pictures no ha anunciado la fecha de estreno ni ha revelado detalles sobre el argumento de la película.