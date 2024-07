Super House of Dead Ninjas y otros títulos se van de Steam a causa del cierre de Adult Swim Games

Mega Coin Squad | Desarrollador: Big Pixel Studios | Distribuidor: Adult Swim

El cierre de Adult Swim Games está causando la retirada de varios juegos de Steam, incluyendo títulos queridos como Super House of Dead Ninjas, Mega Coin Squad, Traverser y Zenzizenzic. Los desarrolladores de estos juegos, entre ellos Bitmap Bureau, han luchado por mantener sus obras disponibles, pero estos esfuerzos no han tenido éxito. Mike Tucker, uno de los fundadores de Megadev, el estudio detrás de Super House of Dead Ninjas, ha intentado contactar con Adult Swim para evitar que el juego desaparezca de Steam, ofreciendo incluso comprar de vuelta la propiedad intelectual.

La situación se complica porque, aunque la propiedad fue vendida en su momento a Adult Swim, Jon Davies, otro de los fundadores de Megadev, ha expresado que a pesar de que el estudio ya no existe, le gustaría que pase a manos de Bitmap Bureau. Esta transacción no ha sido nada fácil, y los desarrolladores no han logrado hacerse cargo de la distribución del juego antes de la fecha límite impuesta por Warner Bros.

Super House of Dead Ninjas | Desarrollador: Megadev | Distribuidores: Adult Swim, Adult Swim Games

En marzo se anunció que Warner Bros. retirará todo el catálogo de Adult Swim Games de las tiendas digitales por falta de recursos a la hora de continuar con el sello editorial. Aunque WB ha comenzado a transferir los derechos de publicación a los desarrolladores, en el caso de estos cuatro juegos, la compañía indicó que “Adult Swim ya no puede continuar como editora y la desarrolladora no está disponible para tomar el control como editora”. Por lo tanto, Super House of Dead Ninjas, Mega Coin Squad, Traverser y Zenzizenzic se retirarán del catálogo de Steam el 15 de julio de 2024.