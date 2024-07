Más allá de Marvel: películas con superhéroes poco convencionales para mirar en Disney+

The Darkest Minds (2018) - captura del trailer oficial

La reciente fusión entre Star+ y Disney+ en Latinoamérica ha ampliado notablemente el catálogo de películas disponibles en la plataforma, permitiendo a los suscriptores acceder a una mayor variedad de contenidos. Entre estas nuevas incorporaciones, destacan varias películas de superhéroes que se alejan de los clásicos personajes de Marvel Studios y DC, ofreciendo historias originales y perspectivas frescas sobre el género. Si estás buscando algo diferente y emocionante, estas películas de superhéroes poco convencionales pueden ser una excelente opción.

Desde adolescentes con habilidades psíquicas hasta experimentos científicos que salen mal, estas películas exploran los poderes extraordinarios con un enfoque distinto. A continuación, te presentamos algunas recomendaciones para disfrutar en Disney+, que ofrecerán nuevas formas de entender el poder y la responsabilidad.

Mentes Poderosas (2018) - Dir. Jennifer Yuh Nelson

The Darkest Minds (2018) - captura del trailer oficial

Combinando ciencia ficción y aventura, Mentes Poderosas (The Darkest Minds) sitúa su historia en un futuro distópico donde una enfermedad ha acabado con la mayoría de los niños en Estados Unidos, dejando a los sobrevivientes con habilidades psíquicas extraordinarias. Ruby, una joven con poderes telequinéticos, se une a un grupo de adolescentes que escapan de un campamento gubernamental en busca de un refugio seguro.

Inspirada en la novela de Alexandra Bracken, Las mentes más oscuras, la película que contó con la dirección de Jennifer Yuh Nelson explora temas como la identidad, la resistencia y la esperanza en tiempos oscuros. Su reparto está compuesto por talentos como Amandla Stenberg (The Acolyte), Mandy Moore (This is Us) y Gwendoline Christie (Game of Thrones).

Morgan (2016) – Dir. Luke Scott

Anya Taylor- Joy en Morgan (2016) - captura del tráiler oficial

Dirigida por Luke Scott (y producida por su padre, el legendario cineasta Ridley Scott), Morgan se presenta como un thriller de ciencia ficción que aborda la creación de una inteligencia artificial con habilidades sobrehumanas. La trama sigue a Lee Weathers, una consultora de riesgo que es enviada a una remota instalación para evaluar a Morgan, un ser biológicamente diseñado con capacidades físicas y mentales avanzadas. A medida que la situación se vuelve incontrolable, Lee debe decidir si Morgan representa un avance científico o una amenaza peligrosa.

Morgan se destaca por su atmósfera tensa y su enfoque en la ética de la creación y manipulación de vida artificial. Anya Taylor-Joy ofrece una interpretación inquietante como Morgan, capturando tanto la inocencia como el peligro de su personaje. A su vez, la película de Scott invita a los espectadores a reflexionar sobre los límites de la ciencia y el costo de jugar a ser dios.

Jumper (2008) – Dir. Doug Liman

Jumper (2008) - captura del trailer oficial

El director Doug Liman, conocido por películas como El caso Bourne (2002) o Al filo del mañana (2014), nos presenta un concepto atractivo con Jumper: la capacidad de teletransportarse a cualquier lugar del mundo en un instante. La historia sigue a David Rice, un joven que descubre este don y lo utiliza para vivir una vida de lujos y aventuras. Sin embargo, su habilidad lo convierte en el objetivo de una organización secreta.

Protagonizada por Hayden Christensen (Star Wars: La venganza de los Sith), Jumper combina elementos de ciencia ficción, acción y aventura. La película logró destacarse por sus efectos visuales y secuencias de acción vertiginosas. Por otra parte, esta también plantea preguntas sobre el poder y la responsabilidad, así como las consecuencias de utilizar habilidades extraordinarias para el beneficio personal.

Poder sin límites (2012) – Dir. Josh Trank

Chronicle (2012) - captura del trailer oficial

Poder sin límites (Chronicle) es otra película propuesta que le da un giro distinto al género de superhéroes. A través del formato de metraje encontrado, la cinta dirigida por Josh Trank sigue a tres amigos de secundaria que adquieren poderes telequinéticos después de un encuentro con una entidad desconocida. A medida que sus habilidades crecen, también lo hacen las tensiones entre ellos, llevando a un desenlace explosivo.

Poder sin límites, que contó con las actuaciones de unos jóvenes Michael B. Jordan (Creed) y Dane DeHaan (Oppenheimer), recibió reseñas muy positivas que destacan principalmente su guion inteligente, una dirección efectiva y un enfoque realista, alejándose de los clichés habituales del género.