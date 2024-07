House of the Dragon: Los gemelos Elliott Tittensor y Luke Tittensor hablan del duelo entre sus personajes

Elliott Tittensor y Luke Tittensor | House of the Dragon | Temporada 1 | Imagen cortesía de Warner Bros. Discovery

Luke Tittensor y Elliott Tittensor son gemelos en la vida real y en la ficción, y tanto en una como en otra comparten un vínculo único entre ellos. En el segundo episodio de la nueva temporada de House of the Dragon, titulado “Rhaenyra, la cruel”, el sentido del honor y el deber llevaron a los hermanos Arryk Cargyll y Erryk Cargyll a enfrentarse entre ellos. Una sangrienta lucha al mejor estilo medieval, cada uno defendiendo una facción de la dividida casa Targaryen, con uno de los desenlaces más emocionantes y significativos de la serie hasta ahora.

De este lado de la pantalla, Luke y Elliot son todo lo opuesto a sus personajes: dos tipos divertidos, con muchas ganas de contestar nuestras preguntas y bromear sobre la serie. Nos reunimos con ellos junto a otros medios seleccionados de todo el mundo, para charlar sobre sus roles en esta gran producción, cómo fue compartir el trabajo en familia y qué más esperan de la adaptación del libro a la pantalla. Esta segunda temporada ya tiene los tres primeros episodios disponibles y se estrenan uno por uno todos los domingos en Max y HBO.

Con el acento propio de su ciudad natal Manchester, van respondiendo por turnos las preguntas de los medios, casi complementando lo que dicen. Ambos llevan puesta una camiseta de básquet de diferentes equipos, una azul y la otra roja, y quizás en lo único que se parecen a sus contrapartes en la ficción es en la extensa melena y barba que los dos usan.

—¿Cómo es para ustedes dos como hermanos ser parte de la producción de esta serie?

Luke Tittensor: —¡Es asombroso! Creo que cualquiera que haga esto se siente extasiado de estar trabajando en una serie de tal calibre, del modo que sea. Y poder compartirlo con un miembro de tu familia, no solo eso, sino tu hermano gemelo, es realmente especial. Y también aporta un poco de energía familiar al set también porque estoy compartiendo esa experiencia con mi hermano. ¡Es una bendición! Naturalmente, han pasado un par de años (desde la primera temporada). Así que fue agradable conservar este trabajo y también compartir la escena, lo cual fue una experiencia emotiva.

—El último episodio fue realmente impactante. Las diferencias ideológicas entre sus personajes dieron paso a un enfrentamiento físico. ¿Cómo se prepararon para moverse en las armaduras y pelear con espadas?

Elliott Tittensor: —Bueno, para ser justos, la armadura es hermosa, bellamente hecha y diseñada por Jany (Temime) y el equipo. Pero es bastante difícil girar hacia los lados en ella. Y es realmente muy pesada. Sin embargo estábamos muy emocionados por llegar a esa parte del guion, por la naturaleza de lo que estaba en juego. Ya sabes, creo que si le preguntas a cualquier par de jóvenes hermanos qué les gustaría hacer en su imaginación, probablemente te digan que les gustaría luchar entre sí con espadas y luchar con dragones. Así que fue una gran experiencia. Pero pasamos mucho tiempo en los ensayos. Probablemente hicimos más de 30 horas con el equipo de especialistas para lograr esa pelea y su coreografía. Entonces, cuando llegamos al set, sabíamos exactamente qué era necesario hacer y podíamos hacerlo sin preocuparnos realmente por la seguridad de nadie.

Luke Tittensor: —Y estábamos ambos con muchas ganas de hacerlo también porque somos bastante activos físicamente. Nos gusta ir al gimnasio y eso. Así que disfrutamos el reto de casi hacer toda la lucha nosotros mismos. Lo ideal es ir al set y no necesitar que un doble de riesgo haga ese trabajo por uno. Solo queríamos seguir y hacer todo nosotros mismos y que las cámaras puedan obtener lo que necesitan. Y ojalá hayan captado un poco más de la pelea y se note que en realidad son los personajes haciéndolo al mismo tiempo.

Elliott Tittensor: —Así que fueron como tres días de trabajar en el set, con más de treinta horas de trabajo puestas en esto. Afortunadamente, no necesitamos que los dobles de riesgo vengan y lo hagan por nosotros. Lo hicimos todo nosotros mismos, fue genial porque eso es lo que nos propusimos y queríamos lograrlo.

Luke Tittensor: —Igual necesitamos tomarnos descansos en una habitación fría. Había como una pequeña tienda de campaña con dos unidades de aire acondicionado allí. Así que nos tomamos un pequeño descanso entre tomas porque era definitivamente necesario. (risas)

—Es también una escena muy emotiva y con líneas de diálogo muy dramáticas. A nivel personal, ¿cómo fue plasmar este conflicto en sus actuaciones?

Elliott Tittensor: —Siento que la naturaleza de la conexión que tenemos como gemelos nos ayudó en ese sentido. Siempre iba a haber un lado emocional que saliera a flote en ese momento de forma natural. Pero en el aspecto técnico, ya sabes, ensayamos muchísimo para construir esa confianza dentro del movimiento. Así nos aseguramos de no cortarnos la cabeza el uno al otro. (risas)

Luke Tittensor: —Sí, yo diría que sí. Estaba esperando que llegue esa escena desde que lo leímos en el guion. Porque el lado emocional iba a estar necesariamente, ya sabes, por nuestros años de experiencia de vivir juntos ¡como gemelos de verdad! (risas) Así que solo queríamos asegurarnos de que podíamos manejar y transmitir esa intensidad. Y realmente se sintió que no había mejor manera de hacerlo en esos momentos, en esos últimos momentos.

—No podemos considerar a ninguno de los dos hermanos Cargyll como una persona totalmente ciega o malvada, como otros personajes. Ambos tienen sus propias ideas, son guardias dedicados a su causa que hicieron lo que creían correcto. ¿Qué piensan sobre esto?

Luke Tittensor: —Creo que en este episodio los ves luchando contra las decisiones que tienen que tomar. No todo es tan blanco y negro, no se puede decir que alguno es una buena persona o una mala persona. Son seres humanos a los que les impusieron una decisión, y ahora tienen que tomar sus propias decisiones. Y tienen que vivir con las consecuencias de eso. Pero también porque son naturalmente hombres de honor y su deber es seguir el código por el que se rigen hasta las últimas consecuencias. Así que espero que en este episodio, especialmente en la escena con Criston Cole, se pueda entender un poco dónde está la mente de Arryk. No es la clase de tipo que quiera ir a cortarle la cabeza a la reina o algo así. Tiene un poco más de matices que eso y es un poquito más humano.

—¿Cómo fue el momento en que llegó el guion y descubrieron que se iban a matar el uno al otro?

Elliott Tittensor: —En realidad éramos conscientes de que eso iba a pasar en algún momento porque habíamos leído los libros, escuchamos los audiolibros online. Y era solo cuestión de que la producción encontrara el momento en que mejor le sirviera a la historia. Supongo que cuando vimos que era en el segundo episodio, nos entusiasmamos. Sabíamos que iba a ser un momento muy emotivo y queríamos estar seguros de ser capaces de transmitir todo eso. Y poder hacerlo con tu hermano es muy emocionante.

Luke Tittensor: —Sí, sabíamos que se venía, pero supongo que fue bastante temprano en la trama. Y al mismo tiempo, es cuando mejor funciona para la historia, ya que la segunda temporada comienza con ese momento de Queso y Sangre que pone todo en movimiento. ¡Y eso es solo el comienzo! Al haber hecho pocos episodios, y fuera de haber leído el libro, no hemos visto cómo la serie planea ejecutar el resto del episodio ni de la temporada. Así que estamos ansiosos por ver salir a jugar al resto y ver cómo los guionistas han elegido entre las líneas del libro, y las diferentes versiones que cuenta, para ver cómo se desarrolla la trama. Porque naturalmente conocemos los arcos de otros personajes, pero estamos interesados en ver cómo capturan eso en la pantalla.

Elliott Tittensor: —Y fue hermoso formar parte de ese episodio también, incluso verlo la otra noche, había algunas actuaciones hermosas del otro lado. ¡Y nos encanta poder ser parte de esto! Es algo realmente mágico hacer eso con tu hermano. Y ver también algunas de las escenas de este episodio, que deben ser de siete u ocho páginas, y ejecutadas a la perfección por la gente que trabajó en ellas. Ya sabes, fue asombroso. Ser parte de eso y poder tener nuestra propia experiencia en la serie y poder compartir momentos con todo el resto de los miembros del elenco. ¡Fue increíble! Tan intenso y tan bien hecho.

Elliott Tittensor y Luke Tittensor | House of the Dragon | Imágenes cortesía de HBO

—Esta es una serie sobre la familia, enemistados unos contra otros. Familiares luchando por el poder. Pero en la pelea de Erryk y Arryk parece que todavía se quieren, aunque eligieron diferentes lados. ¿Crees que esto hace que su situación sea diferente a la de otras peleas familiares en la serie?

Elliott Tittensor: —Sí, supongo que la forma en la que se separaron… supongo que es la naturaleza del trabajo, realmente no tienen elección para expresarse como personas. Sigues la línea del orden y realmente no hablas. Hablas cuando te hablan, cuando haces lo que te dicen. Realmente no haces preguntas. Entonces, cuando llega el momento en donde tienen elegir, siento que Erryk fue guiado uno un poco más por sus emociones, pero también por quién creía que era la legítima heredera del trono de Viserys. Entonces, siento que fue guiado más por la pasión y también por una especie de impedimento de pensar en el héroe arquetípico. En cierto modo tenían una especie de mentalidad infantil y en un punto realmente cada uno no pudo ver la perspectiva de su hermano, a pesar de la fuerte conexión que tienen como gemelos. Fue difícil de ver, pero en ese punto fue algo que les impusieron.

Para cuando llega la pelea, yo siento que todavía había mucha tensión emocional entre ellos construida a partir de ese momento. Pero en última instancia, por el tipo de personajes que son y el mundo en el que están, piensan en términos fatalistas, como que están atados a los dioses o algo así. Siento que cuando llegan a ese momento, es algo que estaba destinado a pasar porque Dios así lo quiso. Creo que fue hermoso ser capaces de mostrar esa emoción, la intención detrás de ese momento, porque naturalmente es un intercambio tradicionalmente masculino. Entonces, ya sabes, trabajamos con Clare Kilner, nuestra directora, para que realmente se traduzca a ese momento. Fue genial de hacer y trabajar juntos con ella en eso.

—¿De qué lado estarían Elliot y Luke si tuvieran que elegir? ¿Negro o verde?

Elliott Tittensor: —Es bastante divertido cuando estás tan involucrado con los pensamientos del personaje y por qué hacen lo que hacen, en última instancia. Terminas teniendo una debilidad por él. Así que creo que yo apoyaría a los negros y Luke dijo que él todavía estaría del lado de los verdes.

Luke Tittensor: —Sí, obviamente es difícil, pero incluso los actores que están de este lado me caen bien. Tom Glynn-Carney, que interpreta a Aegon, es un colega de Manchester. Así que tengo que quedarme con los verdes por mi amigo Tom. (risas)

—Hemos aprendido a no esperar que nuestros personajes favoritos se mantengan con vida en este universo, pero ¿podemos esperar alguna muerte que nos haga sufrir tanto como los gemelos?

Elliott Tittensor: —¡Tienes que leer los libros para eso! (risas)

Luke Tittensor: —¡Llamaré a Ryan! (NdR: Condal, el showrunner de la serie)

Elliott Tittensor: —Tienes que hablar con Ryan sobre eso.

Luke Tittensor: —Pero hay muchos buenos encuentros entre personajes, que creo que la audiencia realmente disfrutará. ¡Y estoy entusiasmado con eso!

Elliott Tittensor: —¡Yo también!

Luke Tittensor: —Al haber leído los libros, estamos ansiosos de ver cómo se ejecutan algunas cosas. Pero estoy bastante seguro de que la audiencia no se sentirá decepcionada.

—¿Alguna parte en especial que estén esperando ver?

Elliott Tittensor: —¡Uh, sí! Hay un momento en particular que estoy esperando ver. Realmente no quiero mencionarlo porque no estoy seguro de cuándo será. Pero definitivamente hay un momento que estoy muy entusiasmado de ver. Es entre dos personajes que creo que son realmente similares. Estoy seguro de que los lectores del libro van a saber de qué estoy hablando en este momento, que es muy dramático y esperado. Pero tengo que sellarme los labios. Por ahora, ¡eso es todo lo que puedo decir! (risas)