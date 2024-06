REVIEW | Noreya: The Gold Project: un metroidvania clásico que va fuerte y al medio

Noreya: The Gold Project, de Dreamirl.

El 21 de junio fue el lanzamiento de Noreya: The Gold Project, un metroidvania desarrollado por el estudio independiente francés Dreamirl. El título es bastante clásico en su concepto y propuesta pero destaca por su estilo visual en pixel art 2D y la inclusión de pequeñas tomas de decisiones que afectan el mapa del juego.

La narrativa nos pone en la piel de Kali, una luchadora que sufre, junto a su grupo, el ataque de un dios y la sumerge en la oscuridad. Nuestro objetivo es vengarse de dicha deidad o bien, purificar la maldad que acecha en el mundo. Este detalle no es algo menor ya que a lo largo del juego desbloqueamos santuarios y tendremos la posibilidad de rezarle al Dios de la Luz o al Dios del Oro.

Según lo que hagamos, el mapa cambia en algunas secciones abriendo nuevas posibilidades y caminos diferentes. Además, tendremos la posibilidad de conseguir distintas habilidades según prioricemos uno u otro camino. Esta especie de doble mapa presente en el juego, llamados sendero de la luz y sendero del oro, invita a que exploremos a fondo cada punto ya que podremos encontrar diferentes utilidades.

Sacando este diferencial que tampoco reformula el género pero funciona de buena forma, Noreya: The Gold Project es un metroidvania clásico que nos presenta un mapa interconectado que podremos recorrer de una manera no lineal. Obviamente, al avanzar en el juego desbloqueamos distintas habilidades que nos permitirán acceder a rincones que antes eran imposibles.

El juego contiene tanto combate como secciones de plataformas y puzzles. Estas últimas las disfruté mucho y varias locaciones me sorprendieron sobre cómo debía ser su resolución. En cuanto al combate, es el aspecto que más dudas me dejó del título ya que nunca lo sentí satisfactorio. El impacto de los golpes no es muy preciso desde lo visual por lo que muchas veces es difícil calcular la distancia para acertar o esquivar un golpe.

A esto se le suma la poca variedad de enemigos y, algunos de ellos, son verdaderamente molestos de enfrentar. De todas maneras, nunca sentí frustración en todo el juego sino que es más bien una falta de precisión en el apartado. Por el contrario, los diferentes jefes del juego me parecieron muy buenos ya que no se limitaron únicamente a una sección de combate sino que cada uno de ellos incluye alguna mecánica externa que tendremos que descubrir para vencerlo.

Algunos de estos jefes son desafiantes pero tenemos muchas herramientas para facilitar nuestro paso por Noreya: The Gold Project. Cuando derrotamos enemigos juntamos oro que podemos utilizar en los santuarios para rezarle a un dios y sumar puntos para utilizar en nuestro árbol de habilidades. Aquí se encuentran disponibles muchas mejoras que van desde escudos, más daño, más vida y hasta la posibilidad de aprender nuevas habilidades según los jefes que hayamos derrotado.

El árbol de habilidad es bastante extenso y afecta mucho a la jugabilidad por lo que recorrer el mapa para descubrir nuevos enemigos y recolectar oro tiene un plus de importancia. Por fuera de esto, también hay caminos y secciones secretas que nos recompensan con más vida y daño. Gracias a esto y la posibilidad de afectar el mapa según a qué dios le juremos lealtad, la experiencia del título puede variar bastante según cada jugador y eso es algo destacable.

Sin embargo, Noreya: The Gold Project, a grandes rasgos, no ofrece nada muy diferente a lo que puedan ofrecer otros metroidvania. Por más de que sea una experiencia muy recomendable, vale la pena aclarar que si ya jugaste otros títulos del género probablemente no encuentres nada que no hayas visto antes. Esto no necesariamente es una crítica negativa ya que tampoco le tiene nada que envidiar a otros exponentes salvo en cuanto a la profundidad del combate.

Algo que no puedo dejar de mencionar es que a lo largo del título sufrí muchos problemas de rendimiento. Si bien esto es algo que seguramente vaya arreglándose con el correr de las actualizaciones, afectaron a mi experiencia. Sobre todo, durante mi enfrentamiento con el jefe final donde tuve distintos crasheos y la mayor parte del combate presentó mucha caída de FPS.

En definitiva, Noreya: The Gold Project aprueba en todo lo que se propone y logra destacar desde su estilo artístico como así también en las secciones de puzzles y los enfrentamientos de los jefes. El combate es el aspecto que más dudas me dejó pero no afecta la clásica y recomendada experiencia que los juegos del género metroidvania pueden ofrecer.

7 Un metroidvania clásico Noreya: The Gold Project es un título recomendable para todos aquellos que disfruten del género. Por más de que no revoluciona, ofrece una muy buena experiencia gracias a sus puzzles, plataformas y su estilo artístico. Revisado en PC Plataformas: PC