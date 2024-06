El director de Alien: Romulus revela cómo es que su película se diferenciará de otras producciones modernas

En el espacio nadie puede oírte. Alien: Romulus, estreno 15 de agosto, solo en cines.

Cada vez falta menos para que Alien: Romulus, la novena película de la popular franquicia de los xenomorfos llegue a las salas de cine y la expectación es cada vez mayor. El director encargado del proyecto es Fede Álvarez que, honrando el legado de Ridley Scott y James Cameron, pretende llevarnos a los inicios de la saga con la promesa de más acción, muertes atroces y mucho gore.

Al igual que hizo con la saga de Evil Dead en 2013, el cineasta uruguayo pretende enderezar el rumbo de la propiedad con secuencias brutales, acción y un regreso a los efectos prácticos que diferenciarán su película de otras superproducciones modernas. ”Si se puede hacer práctico, se hará práctico”, afirmó el director en una reciente interacción con la prensa. La posición de Álvarez, que es compartida por muchos cinéfilos modernos, radica en que la industria se ha vuelto demasiado dependiente de las imágenes generadas por ordenador. Sin embargo, considera que la utilización de maquetas, animatrónicos y prostéticos será una forma especial de generar el impacto deseado en el público.

“Idealmente, te engañamos, que es lo que creo que las películas, hasta cierto punto, han dejado de intentar hacer. Tal vez porque es una cosa diferente, no sé, no es por ir contra las películas de Marvel o DC, pero no creo que intenten ser fotorrealistas”, reconoció Fede Álvarez. “Tengo esta obsesión de no usar pantallas verdes, así que construimos cada criatura y decorado. Todo tuvo que ser construido para que realmente estuviéramos viviendo y respirando en estos espacios”, agregó.

Anteriormente, el director de Alien: Romulus confesó que para llevar a cabo estos efectos especiales convocó al equipo que ya había trabajado para la segunda cinta de la saga. “Trajimos a todos los chicos de Aliens. Tenían poco más de veinte años cuando hicieron Aliens, y formaban parte del equipo de Stan Winston. Y ahora los teníamos en lo más alto de su carrera. Tienen sus propios talleres, así que los reunimos a todos para trabajar en todas las criaturas”, destacó Álvarez.

En Alien: Romulus la tripulación que se enfrentará a las mortíferas criaturas y gritará sin demasiado éxito estará formada por jóvenes actores como Cailee Spaeny (Civil War), Isabela Merced (Madame Web), Archie Renaux (Shadow and Bone) y David Jonsson (Rye Lane). Como lo reveló su primer adelanto, en búsqueda mejorar sus condiciones de vida, el grupo se aventurará en una estación de investigación de la Weyland Corporation para robar equipamiento valioso. Sin embargo, el boleto hacia un futuro mejor les va a salir demasiado caro cuando ellos mismos comiencen a ser brutalmente cazados.

Lo nuevo de Alien tiene previsto llegar a los cines el 16 de agosto de 2024.