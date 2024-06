Genshin Impact, Wuthering Waves y la importancia del color

Wuthering Waves, de Kuro Games.

A mediados de mayo, el estudio chino Kuro Games lanzó Wuthering Waves, un gacha de mundo abierto gratuito, luego de varias pruebas cerradas y mucha anticipación. La mayor cantidad de atención que recibió este juego es, sin dudas, por su intento de destronar a Genshin Impact como el rey del género, pero lo cierto es que luego de haber jugado lo que Kuro Games tiene para ofrecer, no siento que Genshin Impact esté en peligro. Y la diferencia entre ambos es algo clave que al principio pasa desapercibido: el color.

Es un tanto irónico que el estudio detrás de Wuthering Waves se llame Kuro Games, ya que en japonés “kuro” significa negro. A simple vista, el color negro es muy predominante en los diseños de los personajes de Wuthering Waves. Rover, el protagonista, tiene cabello negro y ropa negra. Sanhua, uno de los personajes que el juego ofreció de manera gratuita, posee vestimenta completamente negra. Yinlin, uno de los personajes más anticipados desde el lanzamiento del juego, solamente quiebra el negro de su ropa con el rojo de su cabello y el violeta de sus poderes eléctricos. Algunos que otros personajes ofrecen un poco más de vida en su paleta de colores, pero tanto los diseños como la variación de tonos deja muchísimo que desear.

Esto se ve también en el diseño de los enemigos y los escenarios del juego. Wuthering Waves tiene lugar en un mundo postapocalíptico y, por lo tanto, los enemigos tienen aspecto de monstruos diversos. Sin embargo, incluso con alguna pequeña variedad de escenarios, como un desierto, en general el juego es muy gris. La atmósfera postapocalíptica es palpable a lo largo de todo el título, y la falta de vida y la esterilidad se sienten visualmente. Wuthering Waves es un juego que quiere ser tomado en serio, y acompaña su compleja narrativa con un lenguaje visual que no da mucho lugar al entusiasmo.

Mientras jugaba Wuthering Waves, no podía evitar sentirme ligeramente desganado, a pesar de que la jugabilidad en sí es muy entretenida. Lo cierto es que el juego de Kuro Games, a mis ojos, es uno de esos que si lo ves sin tener un control en la mano, es fácil de describir como “se ve aburrido”, por el simple hecho de que visualmente no transmite emoción. En un gacha, donde el objetivo de los desarrolladores es hacer que los jugadores quieran gastar sus recursos en personajes nuevos, lo más importante siempre va a ser entrar por los ojos.

Es por eso que, incluso a pesar de haber tomado una cierta distancia de Genshin Impact, me veo atraído de forma inequívoca a cada nuevo tráiler o anuncio que realiza HoYoverse. La forma en la que el título me mantuvo durante tres años fue, además de su jugabilidad, gracias al encanto visual de sus personajes y escenarios.

Quizás una de las varias ventajas con las que corre Genshin Impact por sobre Wuthering Waves es que el juego de HoYoverse pone mucho más énfasis en los poderes elementales de los personajes, y las regiones del juego en sí están atadas a los diferentes elementos. Un personaje del elemento Pyro, que representa el fuego, inevitablemente utilizará diferentes tintes del color rojo tanto en su diseño como en sus habilidades. Y eso es uno de los ejemplos más simples, ya que a lo largo del tiempo el estudio supo crear diseños realmente icónicos que van mucho más allá de simplemente asociar, por ejemplo, agua con el color azul.

Pero donde más se destaca Genshin Impact es, sin dudas, en lo colorido del mundo del juego. El continente de Teyvat posee una gran diversidad de paisajes, con la ventaja de que varios de ellos están basados en lugares reales. La región de Inazuma, por ejemplo, además de estar asociada con el elemento Electro está basada en la cultura japonesa. Por lo tanto, es una región repleta de islas, cada una con su estilo visual distintivo. Una de ellas, por ejemplo, posee corales marinos y está repleta de hermosos lagos, mientras que otra presenta un enorme árbol de sakura, un clásico japonés que desprende bellos pétalos rosa.

Así pueden analizarse prácticamente todas las regiones del juego. HoYoverse ha demostrado un manejo experto del lenguaje visual, algo que también puede apreciarse en otros de los títulos del estudio. Honkai: Star Rail, ambientado en el espacio, hace también muy buen uso de una estética futurista, pero que en ningún momento da la sensación de ser estéril o sin vida. Zenless Zone Zero, el próximo juego del estudio, presenta una ambientación de “fantasía urbana”, algo que queda evidente con simplemente ver una imagen del juego.

Wuthering Waves, en cambio, es un juego que se siente simple. Por cuestiones de problemas técnicos y para intentar retener jugadores, Kuro Games adelantó el lanzamiento de algunos personajes y regaló varias de las monedas necesarias para conseguirlos. Así y todo, no puedo evitar sentirme cada vez más y más despegado del juego, a tal punto que no recuerdo cuándo fue la última vez que inicié sesión en el título.

Lo cierto es que el juego de Kuro Games tiene un sistema de combate más frenético que Genshin Impact, pero eso solo no alcanza. Wuthering Waves se siente como un título que intentó copiar el juego de HoYoverse en todo lo que pudo, pero no en lo más importante. Sinceramente, no me resulta atractivo que los sistemas del juego sean casi idénticos, o que también haya un mundo abierto para explorar. Si el juego simplemente se ve aburrido, tarde o temprano se termina sintiendo aburrido. Y no hay copia que salve eso, cuando incluso un título que ya no juego igualmente retiene mi atención.